Google Gemini 2.0 klar med nye og bedre funktioner

Ny Deep-research funktion til Advanced-brugere

Google siger, at Gemini 2.0 Flash er dobbelt så hurtig som Gemini 1.5 Pro

Den nye model rykker tættere på effektive AI-agenter

CEO Sundar Pichai siger, at 2.0 vil hjælpe os med at forstå information bedre

Google løfter nu sløret for en ny version af sin generative AI-model Gemini. Det sker i form af 2.0-versionen, som er et markant skridt fremad inden for AI og en opgradering sammenlignet med den eksisterende udgave, Gemini 1.5.

På kort sigt får brugere et smugkig via en chatoptimeret version af Gemini 2.0, som allerede nu kan tilvælges i chatbotten. Den nye version svarer dobbelt så hurtigt som forgængeren og er på en række punkter bedre - om end det fortsat er en testversion.

AI-agenter til gaming

Et af projekterne under udvikling i Gemini 2.0 handler om at udvikle AI-agenter til computerspil, og det er er interessant for gamere. For i demo-videoen herunder kan man se, hvordan en AI-agent giver en gamer tips til at komme igennem et spil. Det er selvfølgelig en gigantisk snydefunktion. Men vær bare ærlig og indrøm, at du nok ville bruge det, hvis du var ved at rive håret ud, fordi du sad fast i et spil (f.eks. CANDY CRUSH!!!). Ok, du ville måske ikke, men det ville vi.

Det er også muligt, at folkene bag stort set alle mobilspil vil spærre øjnene op, når de læser om de virtuelle gaming-agenter. De fleste mobilspil handler jo netop om at gøre det så besværligt at komme videre, at du ind imellem vælger at betale for at få det nødvendige grej eller diamanter for at komme videre. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker, hvis denne type agenter kan hjælpe os igennem spil på alle platforme. Læs og se mere om gaming-agenter her.

Flere nye funktioner på vej

Brugere af Gemini Advanced får nu adgang til funktionen ‘Deep Research’, som bruger AI til at udforske komplekse emner på dine vegne og give dig resultater i en omfattende, men letlæselig rapport - som din personlige research-assistent. Det har potentialet til at gøre dig i stand til at tackle komplekse opgaver på meget kort tid. Læs mere om Deep Research her.

Project Astra

Project Astra, som man fik et smugkig på ved Googles udviklerkonference I/O, er en prototype på en universel AI-assistent, der kan hjælpe med opgaver i dagligdagen - på både en sikker og etisk forsvarlig vis. Assistenten kan gennem kamera og mikrofon forstå, hvad der sker, hvor brugeren befinder sig, og kan hjælpe eller guide dig f.eks. med bedre vejvisning gennem Google Maps. Læs og se mere om Project Astra her.

Project Mariner

Project Mariner er en prototype på en virtuel agent. Der er tale om en agent, der kan afkode pixels, tekst, billeder og former på en hjemmeside - og handle på vegne af brugeren. Den kan eksempelvis søge information, shoppe eller hjælpe dig med at udfylde formularer. Projektet er dog stadig på et tidligt stadie, hvor der stadig er fokus på at gøre agenten hurtigere, mere præcis, og at gøre teknologien både sikker og ansvarlig. Læs og se mere om Project Mariner her.

Gemini 2.0 Flash

Gennem Gemini 2.0 Flash får udviklere adgang til helt nye muligheder, eksempelvis for at skabe multimodalt output såsom tekst-til-tale. Læs mere om det 2.0 Flash her.

Project Jules

Project Jules er et kodningsprojekt med fokus på at skabe AI-agenter, der kan hjælpe udviklere, fx til selvstændigt at finde og løse bugs og skrive kode. Læs og se mere om Project Jules her.

Gemini 2.0 Flash er allerede tilgængelig for udviklere

Gemini 2.0 kan også udføre søgninger, køre rode og interagere med tredjepartsapplikationer for at udvide dens anvendelighed på flere områder som et enkelt værktøj til at fuldføre jobbet, i stedet for at brugerne skal springe mellem AI-chatbotten og andre applikationer.

»I løbet af det sidste år har vi investeret i at udvikle mere agentiske modeller, hvilket betyder, at de kan forstå mere om verden omkring dig, tænke flere skridt frem og handle på dine vegne med dit tilsyn«, forklarede Googles CEO Sundar Pichai.

Bortset fra de direkte forbedringer, vi kan se og drage fordel af nu, markerer Gemini 2.0 også et skridt nærmere virtuelle AI-agenter, der er i stand til at planlægge, ræsonnere og udføre handlinger med brugervejledning (og den del er vigtig).

For eksempel har Google brugt Gemini 2.0 til at drive sin eksperimentelle kodeagent, Jules, som integreres direkte i GitHub-workflows på trods af platformens Microsoft-ejerskab (og derfor dens OpenAI- og GPT-tilknytning).

Google DeepMinds CEO Demis Hassabis og CTO Koray Kavukcuoglu forklarede, at Jules kan »tackle et problem, udvikle en plan og udføre den.«

De tilføjede, at virksomheden er ved at opbygge adskillige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugerne mod potentiel skade, herunder at evaluere og træne modellen yderligere og indføre foranstaltninger mod, at brugerne utilsigtet kommer til at dele følsomme oplysninger.

Googles universelle AI-assistent, Project Astra, er også i stand til at huske flere af sine tidligere samtaler og arbejde med flere værktøjer, som Google Search, Lens og Maps. Project Astra oplever også forbedret latenstid, så den kan forstå menneskesprog »med omtrent samme latenstid som en menneskelig samtale.«

Pichai tilføjede: »Hvis Gemini 1.0 handlede om at organisere og forstå information, handler Gemini 2.0 om at gøre den meget mere nyttig.«