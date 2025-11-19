Google Gemini 3 er lanceret – her er 3 store opgraderinger i Googles AI

Googles nye Gemini 3-model er udviklet til at forbedre alle Googles AI-funktioner.

Gemini 3 skal gøre det lettere at lære ting, programmere og bygge ting og at planlægge opgaver.

Google har officielt lanceret Gemini 3, som markerer en større opgradering af deres AI-modeller. Nye ræsonnementstilstande, nye app-funktioner og en gennemgribende ændring af Googles økosystem, der kan ændre måden, hvorpå mennesker bruger Google-produkter i hverdagen. Den nye model kommer med den sædvanlige række benchmarks og leaderboards, men det mest interessante er, hvad det betyder for dem, der er skeptiske over for, om de skal eksperimentere med AI.

Gemini 3 findes i to versioner: Gemini 3 Pro og Gemini 3 Deep Think. Pro er den daglige version med alle funktioner, der er tilgængelig med det samme i apps, søgning og udviklerværktøjer. Deep Think er den »forbedrede ræsonnementstilstand« med et ekstra gear, der i øjeblikket er under afprøvning og er beregnet til Google AI Ultra-abonnenter, som vil betale de 2.099 kroner om måneden

. Men begge versioner har samme kerne.

Fra i dag bliver det nye Gemini 3 Pro således tilgængelig for både almindelige brugere, udviklere og virksomheder. Samtidig lancerer Google også den nye, agentiske udviklingsplatform Antigravity samt research-redskabet Deep Think.

Gemini 3 Pro topper den uafhængige rangliste for sprogmodeller, LMArena, med en hidtil uset score på 1501 point og kan ræsonnere på Ph.d.-niveau. Som Googles hidtil stærkeste AI-model byder den på endnu bedre multimodale egenskaber, rigere visualiseringer og en mere nuanceret sprogforståelse.

“På bare knap to år er Gemini gået fra at kunne læse tekster og billeder til i dag at kunne ‘læse rummet’. Den nye version forstår kontekst og nuancer på et helt andet niveau. På den måde kan man få, hvad man har brug for, med mindre prompting end før. Det giver nye muligheder for både at lære, bygge eller planlægge - eller måske bare have det sjovt“, siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.

Lær hvad som helst

Mens første version af Gemini markerede et gennembrud i multimodalitet og langt kontekstvindue, forbedrede Gemini 2 Geminis agentiske AI samt ræsonnering og tænkning i en AI-model. Gemini 3 Pro styrker alle de egenskaber og tilføjer samtidig et nyt niveau af sproglige nuancer. Det gør det muligt at tilpasse interaktionen til den indlæringsform, brugeren foretrækker.

Vil du fx gerne blive bedre til at mestre opskrifter, der er gået i arv i din familie, kan Gemini 3 tyde og oversætte håndskrevne opskrifter på forskellige sprog og samle dem til en familieopskriftsbog. Vil du gerne forstå et komplekst videnskabeligt stofområde? Fodr Gemini med akademiske artikler og videoforelæsninger og bed den oversætte det til fx et letforståeligt visuelt format.

Desuden lancerer Google også i løbet af de kommende uger Gemini 3 Deep Think, som presser Geminis ydeevne endnu længere, når det kommer til kompleks problemløsning. Du kan allerede nu afprøve den nye Gemini 3 Pro ved at klikke her. Vi har prøvet, og den er imponerende hurtig. Du skal dog selv skifte indstilling i vinduet, hvor du skriver dine spørgsmål. Skift fra "Hurtig" til "Thinking" for at bruge Gemini 3 Pro ved at klikke på drop-down-menuen, hvor der står "Hurtig".

Byg hvad som helst

Med Gemini 3 Pro kan omtrent enhver idé nu bringes til live for udviklere. Modellen er fx bedre til zero-shot-generering og kan håndtere komplekse prompts og instruktioner for en rigere, mere interaktiv web-brugergrænseflade.

Udover de forbedrede muligheder for vibe-coding, lancerer Google også en helt ny, agentisk udviklingsplatform, kaldet ‘Antigravity’. Udviklere kan fortsat også bygge med Gemini 3 i fx AI Studio og Vertex AI.

Planlæg hvad som helst

Gemini 3 Pro ligger i toppen af ranglister som Vending-Bench 2, der tester AI-modellers planlægningsevner. Det betyder ifølge Google, at du roligt kan overlade planlægningen af dagligdags gøremål eller rejser - også dem med flere trin - til Gemini. I den nye version bliver nogle af disse funktioner agentiske, hvormed Gemini (med din tilladelse) også kan foretage handlinger i dit sted.

Agentisk AI er kunstig intelligens, der ikke blot svarer på dine spørgsmål, men selvstændigt kan planlægge og udføre konkrete handlinger for dig. Det kan for eksempel være at bestille en rejse eller skrive og køre computerkode. Så hvis du for eksempel ikke kan overskue din Gmail-indbakke, kan du bede en AI agent om at rydde op.