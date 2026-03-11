NordVPN lancerer opkaldsbeskyttelse til Android-brugere i Danmark

Cybersikkerhedsfirmaet NordVPN har lanceret Opkaldsbeskyttelse til Android-brugere i Danmark. Funktionen er udviklet som et værktøj, der skal advare mod potentielle svindelopkald i realtid og dermed udvide den digitale sikkerhed til også at omfatte telefoni.

Opkaldssvindel fylder fortsat globalt. Ifølge tal fra Global Anti-Scam Alliance har over halvdelen af alle voksne oplevet svindelforsøg, og næsten en fjerdedel har mistet penge.

I en udtalelse fremhæver produktdirektør Domininkas Virbickas, at telefonsvindel udgør en væsentlig del af det aktuelle trusselsbillede, og at Opkaldsbeskyttelse skal give brugere bedre kontrol over uønskede opkald.

Opkaldsbeskyttelse er tilgængelig for Android-brugere i Danmark som en integreret del af NordVPN-appen. Funktionen følger med de eksisterende abonnementer, så man bliver altså ikke opkrævet ekstra for funktionen.

Sådan fungerer det

NordVPN’s funktion kontrollerer indgående telefonnumre mod en opdateret database og vurderer deres troværdighed for at afgøre, om opkaldet kan være svindel eller spam. Når et opkald vurderes som potentielt farligt, vises en advarsel på din skærm før du svarer, så du kan vælge at ignorere, afvise eller blokere det. Funktionen analyserer og vurderer telefonnumrene — den optager eller lytter ikke til samtaler og gemmer ikke indholdet af opkaldet. Funktionen giver også brugerne mulighed for at blokere uønskede numre.

