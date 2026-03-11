NordVPN lancerer opkaldsbeskyttelse til Android-brugere i Danmark
Ny funktion skal identificere muligt telefonsvindel, allerede inden du besvarer opkaldet.
Cybersikkerhedsfirmaet NordVPN har lanceret Opkaldsbeskyttelse til Android-brugere i Danmark. Funktionen er udviklet som et værktøj, der skal advare mod potentielle svindelopkald i realtid og dermed udvide den digitale sikkerhed til også at omfatte telefoni.
Opkaldssvindel fylder fortsat globalt. Ifølge tal fra Global Anti-Scam Alliance har over halvdelen af alle voksne oplevet svindelforsøg, og næsten en fjerdedel har mistet penge.
I en udtalelse fremhæver produktdirektør Domininkas Virbickas, at telefonsvindel udgør en væsentlig del af det aktuelle trusselsbillede, og at Opkaldsbeskyttelse skal give brugere bedre kontrol over uønskede opkald.Artiklen fortsætter nedenfor
Opkaldsbeskyttelse er tilgængelig for Android-brugere i Danmark som en integreret del af NordVPN-appen. Funktionen følger med de eksisterende abonnementer, så man bliver altså ikke opkrævet ekstra for funktionen.
Sådan fungerer det
NordVPN’s funktion kontrollerer indgående telefonnumre mod en opdateret database og vurderer deres troværdighed for at afgøre, om opkaldet kan være svindel eller spam. Når et opkald vurderes som potentielt farligt, vises en advarsel på din skærm før du svarer, så du kan vælge at ignorere, afvise eller blokere det. Funktionen analyserer og vurderer telefonnumrene — den optager eller lytter ikke til samtaler og gemmer ikke indholdet af opkaldet. Funktionen giver også brugerne mulighed for at blokere uønskede numre.
Funktion:
- Advarer om muligt svindelopkald, før der svares
- Analyserer metadata og opkaldsmønstre lokalt på enheden
- Kræver ikke aktiv VPN-forbindelse
- Designet til at reducere risiko for phishing, identitetstyveri og økonomiske tab
- Tilgængelig i Android-versionen af NordVPN-appen
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.