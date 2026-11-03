DJI har bragt avanceret droneteknologi ned i gulvhøjde med den innovative robotstøvsuger DJI Romo P – den er årets smart home-produkt

DJI er kendt for sine droner, men med Romo P kaster virksomheden sig for første gang over gulvrengøring. De mange års erfaring med navigation og forhindringer følger med ned på gulvet, og det kan mærkes. En robotstøvsuger står og falder med, hvor godt den gør rent, og her kan Romo P i vores tests sagtens måle sig med etablerede markedsledere som Roborock og Dreame – læs vores test af DJI Romo P for mere information. Det er en utrolig imponerende helhed og vores valg som Årets smarthome-produkt ved TechRadar Product of the Year Awards 2026.

DJIs droner har haft evnen til at navigere rundt på egen hånd siden 2016, og den erfaring giver støvsugeren Romo P et forspring, når den skal finde vej gennem hjemmet. To fisheye-kameraer og LiDAR opdager genstande, der kun er 2 mm tykke, så du ikke behøver at bekymre dig om, at kabler eller snørebånd sætter sig fast i børsterullen.

Under det futuristiske ydre gemmer der sig masser af rengøringskraft, og Romo P klarer snavs, støv og dyrehår på alle typer gulve. Med en sugekraft på 25.000 Pa og udklappelige rengøringsbørster er den særligt god på træ, klinker og andre hårde gulve. Den klarer sig også fint på tæpper, hvor den uden problemer kan måle sig med konkurrenterne.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Romo P har desuden masser af rengøringskraft under sit futuristiske ydre og klarer snavs, støv og dyrehår på alle typer gulve. Med en sugekraft på 25.000 Pa og udklappelige rengøringsbørster er den særligt velegnet til træ, klinker og andre hårde gulvoverflader. Den klarer sig heller ikke dårligt på tæpper, hvor den uden problemer kan måle sig med konkurrerende robotstøvsugere.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Vådrengøringen er særligt imponerende. Romo P’s dobbelte moppepuder er mærkbart fyldige og meget absorberende, sammenlignet med mange andre robotstøvsugere, vi har testet. Den højre moppe kan desuden køres lidt ud til siden ud, så den kan rengøre helt ind til møbler og fodlister uden at efterlade støvstriber, hvilket ellers er et almindeligt problem hos runde robotstøvsugere. Når robotten skal køre op på et tæppe, løftes mopperne automatisk for at holde tæppet tørt.

Når Romo P er færdig med at gøre rent, overtager den automatiske opladnings- og selvrensningsstation. Den overraskende kompakte enhed suger snavset ud af robotens støvbeholder og opsamler det i en lukket støvpose, så snavs og allergener holdes sikkert inde. Derefter vaskes og tørres moppepuderne for at forhindre skimmel og dårlig lugt. Processen er så effektiv, at du måske kun behøver at gribe ind et par gange om året.

Du styrer Romo P i appen DJI Home, hvor du kan tilpasse de automatiske funktioner til dine gulve og til din hverdag. Du kan f.eks. lave dine egne rengøringsskemaer og justere sugekraft og vandmængde for hvert enkelt rum. Du kan også oprette no-go-zoner eller følge live med i rengøringen via appen.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

(Image credit: Peter Hoffmann)

Men det er ikke alt. Appen giver dig også mulighed for at se dit hjem fra gulvniveau gennem robotens to fisheye-kameraer, så du for eksempel kan holde øje med dine kæledyr, når du ikke er hjemme. Der er desuden fuld understøttelse af stemmestyring.

Romo P skiller sig endda ud fra andre robotstøvsugere, når det gælder designet. Den gennemsigtige overside og den matchende gennemsigtige ladestation lader dig se præcis, hvad der sker, mens de to enheder holder hjemmet skinnende rent ved at gøre rent lidt og ofte. Det er noget helt andet end de sædvanlige sorte eller hvide, puckformede robotstøvsugere og klodsede ladestationer, der dominerer markedet.

DJI har gjort et imponerende indtog i vores hjem med en robotstøvsuger, der bogstaveligt talt kan køre i cirkler omkring konkurrenterne. Romo P er derfor en meget velfortjent vinder af vores pris for Årets smart home-produkt.