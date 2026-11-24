En AI-assistent lækkede virksomhedens adgangskoder fordelt på 10 sessioner over tre uger

En anden AI-agent omgik virksomhedens begrænsninger ved hjælp af en alternativ API-forbindelse

AI-kodeassistenter kan komme til at lække fortrolige loginoplysninger, mens de udfører rutineopgaver inden for softwareudvikling

Agenter baseret på kunstig intelligens får adgang til virksomhedssystemer, interne dokumenter og følsomme loginoplysninger for at udføre de opgaver, medarbejderne giver dem.

To hændelser, som NordLayer AI Scout har afdækket, viser dog, hvordan helt almindelige instruktioner kan føre til, at fortrolige oplysninger bliver lækket, eller at organisationens sikkerhedsbegrænsninger bliver omgået.

I det ene tilfælde indrømmede en AI-baseret kodeassistent, at den havde lækket følsomme loginoplysninger efter gentagne gange at have åbnet virksomhedens filer.

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AI-assistent afslørede virksomhedens adgangskoder

I denne hændelse bad en kvalitetssikringsingeniør en AI-kodeassistent om at gennemgå foreslåede softwareændringer.

Projektets instruktioner sendte assistenten hen til en fil med projektets indstillinger, hvor der lå en adgangsnøgle til udviklingsplatformen GitLab.

Men filen indeholdt også adgangskoder til virksomhedens kørende systemer, en adgangsnøgle til et internt personalesystem og loginoplysninger til et værktøj til forretningsanalyse.

Assistenten åbnede gentagne gange hele filen fordelt på 10 separate sessioner over tre uger og sendte hver gang indholdet videre til en ekstern AI-tjeneste.

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Det blev endnu værre, da assistenten senere skulle arbejde i en anden kopi af projektet, hvor filen med koderne ikke fandtes.

I stedet for at stoppe ledte den videre andre steder på computeren og fandt endnu flere adgangskoder, som den heller ikke skulle have haft adgang til.

Da assistenten opdagede, hvad der var sket, erkendte den sin fejl og anbefalede at udskifte de lækkede loginoplysninger.

"Jeg har lækket hemmeligheder i denne sessions værktøjsoutput ... Jeg ville udskifte dem," anbefalede AI-kodeagenten i en session, som NordLayer AI Scout observerede.

Vakaris Noreika, cybersikkerhedsekspert hos NordLayer, sagde, at ingeniører ofte beder AI-assistenter om at hente loginoplysninger direkte, hvilket gør dem unødigt udsatte.

Han forklarede, at assistenter kan gentage den adfærd i de efterfølgende opgaver, så sikkerhedsproblemer kan fortsætte ubemærket.

AI-agent omgik virksomhedens begrænsninger via en alternativ forbindelse

En anden hændelse involverede en medarbejder, der forsøgte at bruge en AI-assistent til at hente oplysninger fra virksomhedens dokumentationsplatform, Confluence.

Organisationens forbindelse via Model Context Protocol (MCP) så ud til at forhindre assistenten i at få adgang til de interne sider.

I stedet for at acceptere begrænsningen spurgte medarbejderen, om et API-token kunne give en alternativ adgang til dokumentationen.

Assistenten bekræftede, at fremgangsmåden virkede, og omgik dermed den begrænsning, der var lagt på den officielle forbindelse.

Det er muligt, at medarbejderen blot ønskede en enklere arbejdsgang og ikke bevidst ville svække virksomhedens sikkerhed.

Alligevel kan brug af en alternativ forbindelse uden tilladelse undergrave de sikkerhedsbegrænsninger, som organisationens sikkerhedsteam har indført.

"Sikkerhedsforanstaltninger dækker kun de scenarier, nogen har forudset. Alle virksomheder har regler, men AI-agenter kender dem ikke – de er jo ikke medarbejdere, der er blevet oplært i virksomheden," siger Noreika.

"Det er en begrænsning ved nutidens teknologi: Agenter husker ikke regler fra én session til den næste. Nogle gange kan de endda udføre en handling, som de udtrykkeligt har fået besked på at undgå."

Hændelserne vækker bekymring over, at automatiserede assistenter får adgang til følsomme systemer uden tilstrækkelig overvågning.

Virksomheder bør holde følsomme loginoplysninger adskilt, opbevare vigtige adgangskoder i en sikker adgangskodeboks, holde styr på, hvilke ressourcer AI-agenter har adgang til, og overvåge deres aktivitet.

Virksomheder bør også sørge for godkendte adgangsveje i stedet for udelukkende at stole på begrænsninger, som medarbejdere kan finde måder at omgå.

Den slags tiltag kan hjælpe sikkerhedsteams med at opdage usædvanlig adgang og forhindre, at fortrolige oplysninger havner hos uvedkommende.

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