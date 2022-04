Flere og flere virksomheder vil have indbygget hardwaresikkerhed

Intel har offentliggjort resultaterne fra en global undersøgelse, der viser de valg, som virksomheder træffer i forbindelse med sikkerhed fra deres hardware- og softwareleverandører.

1.406 mennesker på tværs af USA, Europa, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika deltog i undersøgelsen, og resultatet viser, at stort set alle virksomheder prioriterer leverandører, der fokuserer på sikkerhed.

Hele 64 % af de, der blev spurgt, sagde, at de var mere tilbøjelige til at købe fra en organisation, der "er førende med hensyn til innovation." Det inkluderer sikkerhedsautomatisering (41%), sikkerhed på siliciconniveau (40%), cloud-sikkerhed (40%) samt uddannelse og træning (38 %).

Hvad er vigtigt?

"Landskabet for sikkerhedstrusler fortsætter med at vokse og bliver mere sofistikeret og udfordrende for organisationer at forsvare sig imod," sagde Suzy Greenberg fra Intel.

"I dag efterspørger virksomheder mere end nogensinde før sikkerhedsegenskaber og hardwareforbedrede sikkerhedsløsninger, der hjælper med at beskytte hele computerstablen. Intel er i en unik position til at levere disse innovationer."

Intel fortæller, at Zero Trust-sikkerhedsmodeller er populære i øjeblikket. 75% af de, der deltog i undersøgelsen, udtrykker interesse for hardwarebaserede tilgange til sikkerhed.

"Uden synlighed og gennemsigtighed er der ingen tillid," sagde Tom Garrison fra Intel.

"Intel forstår, at denne synlighed fortsat er afgørende for at aktivere rettidige sikkerhedsopdateringer, og vores mål er at sikre, at vores kunder får den bedst mulige oplevelse med vores teknologi. Det er yderst vigtigt at hjælpe vores kunder med at holde deres flådeopsætninger af enheder sikre, og det er noget, vi altid lever op til."

Intel halter bagefter

Intel er gået lidt bagud af dansen i øjeblikket, efter de gik glip af en række innovationer inden for halvledere og chips. TSMC og andre rivaler har overhalet virksomheden på stort set alle områder, og det har hjulpet Apple med at løsrive sig fra Intel og udvikle sine egne A- og M-chips.

Men selvom chip-giganten halter lidt bagud, er den ikke slået helt ud.

Intel har ansat Pat Gelsinger som den nye administrerende direktør, og virksomheden har planer om at blive mere som TSMC og producere chips af høj kvalitet til, ja, alle.

Det vil tage år at få planen sat ordentligt i gang, og derfor er det svært at bedømme Intels fremskridt indtil videre, men virksomheden har planer om at investere mange milliarder dollars for at realisere sine drømme og konkurrere med andre chip-producenter på det globale marked.