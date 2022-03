Anmeldelse: Intel Core i9-12900K og Core i5-12600K

Både Intel Core i9-12900K og Core i5-12600K er blandt de bedste processorer, Intel har udgivet i årevis, med en utrolig ydeevne. Intel har virkelig genvundet sin krone, og selvom du bliver nødt til at investere i ny hardware for overhovedet at installere en af ​​disse chips, er det det værd for al den teknologi, denne nye platform understøtter.

Intel har kæmpet en kamp op ad bakke i de sidste par år, lige siden AMD første gang afslørede sin Zen-arkitektur med sine Ryzen processorer. Lige siden da lader det til, at Intel har forsøgt at indhente det, både i generel ydeevne og i forhold til teknologi. Men med Intel Core i9-12900K og Core i5-12600K er Intel virkelig kommet fremad, og det ser ud til, at Team Blue er tilbage på toppen - i hvert fald for nu.

Disse Alder Lake-S processorer markerer en væsentlig forbedring i forhold til 11. generations Rocket Lake forgængeren, og Intel kan igen hævde deres "bedste gaming-processor" påstand uden at overdrive for meget.

Disse nye processorer kommer dog med en ny socket, hvilket betyder, at alle i det mindste skal opgradere deres bundkort - hvis ikke også deres hukommelse og CPU-køler. Heldigvis er der Z690 bundkort derude, der understøtter DDR4-hukommelse, hvilket burde sænke prisen for entré for nogle mennesker. Men dem, der virkelig ønsker at omfavne al den bedste teknologi i pc'er i dag, vil blive glade for at vide, at DDR5 er her, hvilket bringer meget højere hastigheder og lavere latenstid.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Intel Core i9-12900K og Intel Core i5-12600K er tilgængelige nu og har været det siden november 2021. Hvis du ønsker at få fingrene i disse processorer, vil 12900K koste dig omkring 5.299 kroner.

Hvis du hellere vil have den mere mellemklasse Intel Core i5-12600K, er den tilgængelig for omkring 2.699 kroner. Dette gør, at den er meget tættere på Intels foreslåede prissætning end den avancerede processor, hvilket giver mening i betragtning af de meget forskellige målgrupper for de to.

Hvis du synes dette lyder underligt, er du ikke den eneste. Det forholder sig sådan, at i stedet for at sætte en solid pris for sine processorer, så frigiver Intel blot et vejledende prisinterval og lader detailhandlere sælge produktet for det beløb, de ønsker. Det betyder, at selvom Intel i første omgang kan annoncere en meget attraktiv pris for sine processorer, kan prisen faktisk variere drastisk.

Men uanset hvad, så falder disse processorer virkelig i tråd med, hvad konkurrenterne tilbyder. For eksempel koster AMD Ryzen 9 5900X omkring 3.599 kroner – og den chip kom ud helt tilbage i oktober 2020. Og, som vi vil se lidt senere, har Intel en ganske ledende position, der kan gøre den ekstra pris det værd, især hvis du laver tungt kreativt arbejde.

Hvad angår Intel Core i5s konkurrence, så koster Ryzen 5 5600X omkring 1.949 kroner. Intel har altså en prisfordel og en enorm ydeevnefordel stort set over hele linjen. De dage, hvor Intel haltede bagefter i både ydeevne og prissætning, er forbi nu, og Team Blue har virkelig leveret et hårdtslående produkt til en fantastisk pris.

(Image credit: Future)

Chipset og funktioner

Både Intel Core i9-12900K og Core i5-12600K er baseret på Intels nye 12. generations Alder Lake-S-arkitektur. Dette er bygget ved hjælp af virksomhedens nye Intel 7-fremstillingsproces.

Det kan virke som om, vi siger Intel 7nm-proces, men det er lidt mere kompliceret end som så. Intel 7 er blot det navn, som virksomheden giver denne generation af sin 10nm-proces og markerer et markant spring i ydeevnen – 10-15 % ydeevne pr. watt, ifølge et Medium post af Intels vicepræsident og direktør Chris Auth. Det er teknisk set samme størrelse af node, men Intel har lavet mange forbedringer af de individuelle transistorer, der udgør processoren, og som gør den konkurrencedygtig med AMDs processorer, der er bygget på en teknisk mindre fremstillingsproces.

Hvis du vil kende alle de små detaljer, bør du virkelig læse det Medium post.

Men selvom det er nemt at blive fanget af nanometer, er det faktisk ikke det, der er vigtigt her. Det, der markerer det monumentale skift, der gør, at Core i9-12900K nemt hævder sin førende position, det er den måde, hvorpå Intel designede denne generations processorer. Med Alder Lake bringer Intel den designfilosofi, der ligger bag SOC'en i din smartphone, og skalerer den op til en fuldfed desktopprocessor.

Grundlæggende får du to sæt CPU-kerner. I Intel Core i9-12900K er der 16 kerner, men de er ikke alle de store CPU-kerner, som du er vant til. I stedet er de delt lige ned på midten med 8 Performance Cores og 8 Efficiency Cores.

Performance Cores er mere traditionelle CPU-kerner, og gennem en teknologi kaldet Intel Thread Director vil CPU'en automatisk placere kraftige arbejdsbelastninger på disse stærkere kerner. Ting som pc-spil, Blender, Adobe Premiere videoredigering og andre tunge arbejdsbyrder vil alle gå på disse stærkere dual-threaded og få tingene gjort hurtigt.

Og mens de tunge løft udføres på Performance Cores (vi kalder dem P-Cores herfra), vil Intel Thread Director lede alle baggrundsopgaver til Efficiency Cores (eller E-Cores). På den måde vil ting som din browser, der kører i baggrunden, eller at lytte til Spotify, mens du maler i Destiny 2, ikke bremse det, du virkelig skal bruge ydeevnen til.

Vi var oprindeligt bekymrede for, at dette nye, mere komplicerede CPU-kernelayout ville introducere fejl, især da det ankom omkring samme tid som Windows 11 – og vi ved alle, hvor buggy en ny OS-udgivelse kan være. Men til vores store overraskelse har tingene været ekstremt glatte. Og selv problemerne omkring spilkompatibilitet ved Alder Lakes lancering er blevet rettet, hvilket betyder, at der ikke er noget, der holder dig tilbage fra at nyde alt, hvad du vil gøre på din pc med disse processorer.

(Image credit: Future)

Med dette nye design var Intel i stand til at pakke 16 kerner på 12900K og holde boost clocks højt og nå en Max Turbo på 5,2 GHz. Og fordi det er en K-series chip, kan du skubbe det endnu længere, hvis dit hjerte ønsker det. Selv Intel Core i5-12600K har en høj boost-hastighed, der topper ved 4,9 GHz, selvom mellemklasse chippen har 10 kerner – 6 P-kerner og 4 E-kerner.

Men inden du skynder dig ud og køber en af disse processorer og begynder at spille med overclocking, skal du være opmærksom på, at de kan blive lidt varme. Selv med den 360 mm AIO liquid cooler, vi bruger til test, når Intel Core i9-12900K op til 86°C. Core i5-12600K klarer sig lidt bedre og når kun 65°C med den samme køler.

Hvis du ønsker at skaffe dig Core i9, bør du virkelig ikke gøre det, medmindre du også er villig til at investere i en ret seriøs CPU-køler. Selv en 120 mm liquid cooler vil simpelthen ikke være nok - læs bare vores anmeldelse af Alienware Aurora R13, hvis du vil se, hvad der sker der.

Men selv med de højere temperaturer var Intel i stand til at forbedre ydeevnen drastisk i forhold til Core i9-11900K og samtidig holde strømforbruget på samme niveau. Gennem vores test toppede Core i9-12900K med 252W effekt til 11900K's 266W. Og det er med 70 % højere ydeevne i Blender. Ikke dårligt for en gen-on-gen forbedring.

Men det er vigtigt at bemærke, at fordi der er en ny socket, skal du muligvis købe en ny CPU-køler eller i det mindste kontakte din CPU-køler producent for at få et nyt monteringsbeslag. Til vores CPU-køler behøvede vi bare nogle forskellige skruer, for at kompensere for den lidt tyndere chip. Men fordi selve processoren er længere, er der en chance for, at din CPU-køler måske bare ikke er kompatibel. Så sørg for, at din køler er kompatibel, før du benytter den.

Skiftet til dette nye chip layout ville have været nok til at gøre os imponerede, men Intel gik videre og inkluderede et væld af ny teknologi på sin 12. generations platform. Den vigtigste blandt disse er DDR5-hukommelse.

Det var kun et spørgsmål om tid, før vi fik DDR5-hukommelse, Intel blev bare de første. Lige nu er det ikke nødvendigvis afgørende at opgradere din hukommelse, men du skal huske på, at Z690 bundkort kommer til at understøtte enten DDR5 eller DDR4 hukommelse, og ikke vil understøtte begge dele. DDR5 vil sandsynligvis være meget dyrere i et stykke tid, men det vil være mere fremtidssikret og vil sandsynligvis få dig gennem masser af pc-opgraderinger i fremtiden.

Alder Lake bringer også understøttelse af PCIe 5.0. Det er ret spændende, selvom det føles meningsløst lige nu. PCIe 4.0-enheder er først nu for alvor ved at tage fart, og det vil sandsynligvis vare et stykke tid, før vi begynder at se SSD'er og grafikkort virkelig udnytte teknologien. Men igen, det er noget, der vil gøre dit system fremtidssikret - i det omfang, fremtidssikring overhovedet eksisterer.

Billede 1 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 2 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 3 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 4 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 5 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 6 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 7 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 8 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 9 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 10 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 11 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 12 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 13 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 14 af 15 (Image credit: Infogram; Future) Billede 15 af 15 (Image credit: Infogram; Future)

Ydeevne

Mens Intel konstant har hævdet, at de laver den bedste processor til spil med hver eneste generation, er Intel Core i9-12900K uden tvivl den bedste processor til spil lige nu.

Ser man på ren spilydelse, er Intel Core i9-12900K omkring 2 % langsommere end Ryzen 9 5900X i Metro Exodus, men den er hele 26 % hurtigere i Total War: Three Kingdoms. Selv i 3DMark Time Spy CPU-testen, som virkelig sætter chips på en prøve, er Core i9-12900K 33 % hurtigere end 5900X.

Dette gælder også ved mere kreativt arbejde. I Blender er 12900K 15 % hurtigere end 5900X og er 23 % hurtigere i Cinebench R23. Tallene for Adobe Premiere og Photoshop ligner også meget. Med dette nye flagskib var Intel nemt i stand til at indtage en førende position gennem hele vores testsuite – med undtagelse af Metro Exodus.

Hvad der dog måske er mere imponerende, er hvordan Intel Core i5-12600K sammenligner sig med Ryzen 5 5600X. Inden for gaming er Core i5-12600K omkring 2-8 % hurtigere i Total War og Metro, men det tal springer op til hele 55 % i Time Spy-spiltesten. Det virker måske ikke af meget, men det tyder på, at Intel har meget plads til at vokse, og at denne processor vil fortsætte med at tilbyde forbedret ydeevne, da spil er bedre programmeret til at drage fordel af det nye chip layout.

Og selvom en Core i5-processor egentlig ikke er beregnet til at være en kreativ sværvægter, så er den ikke sløj. Den er 55 % hurtigere end Ryzen 5 5600X i Blender, og den ser endda ret anstændig ud mod den meget dyrere Ryzen 9 5900X – kun 42 % langsommere.

Hvis du skal købe en ny processor eller bare en ny computer generelt, er der ingen grund til ikke at købe en Intel lige nu. Præstationen er bare for god til at ignorere. Lige meget hvad du skal bruge din pc til, vil du få en utrolig ydeevne fra disse nye processorer.

(Image credit: Future)

Køb det hvis…

Du vil have stærk spilydelse

Intel Core i9-12900K er uden tvivl den stærkeste gaming-processor på markedet lige nu. Og Core i5-12600K er heller ikke dårlig.

Du vil have en fremtidssikret platform

Mens konceptet "fremtidssikret" er mangelfuldt, understøtter Intel Alder Lake-processorer som Core i9-12900K alle de nyeste og mest avancerede pc-teknologier. Du behøver ikke opgradere i lang tid.

Du vil have en effektiv pc til multi-tasking

Med det nye chip layout, der giver dig dedikerede kerner til højtydende databehandling og effektivitetskerner til at drive baggrundsopgaver, behøver du ikke at bekymre dig om at et tilfældigt program bremser dig.

Køb det ikke hvis…