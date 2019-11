De bedste processorer i 2019: top CPU'er til din PC

AMD og Intel kæmper endnu engang om topplaceringerne, hvilket for første gang i flere år har gjort markedet for processorer interessant. Dette er blevet gjort muligt, fordi AMD har domineret markedet med AMD Ryzen 2nd Generation , og dette ser ud til at fortsætte med Ryzen 3rd Generation.

Intel har svaret igen med 9th-Generation Coffee Lake Refresh -chipsæt som den groteske Core i9-9900K . Så den episke kamp imellem Intel og AMD fortsætter og der har aldrig været et bedre tidspunkt at investere i en af de bedste processorer på.

Vi siger dette, fordi de bedste processorer kommer i øjeblikket fås i forskellige størrelser og priser. Hvis du vil spare nogle penge, men stadig få en god nok ydelse, bør du kigge på Ryzen 3 2200G . Hvis prisen er ligegyldig og du bare vil have mest kraft, bør du kigge på HEDT-chips fra AMDs Threadripper 2nd Generation og Intels Basin Falls Refresh -serier.

Du kan i øjeblikket ikke smide en sten uden at ramme en af de bedste processorer, så at finde den bedste, er ikke så let, som man skulle tro. Selvom de nyeste og bedste chips er for dyre til din pengepung, er der heldigvis stadig masser af fremragende Kaby Lake -processorer derude. Så gør dig klar til en fremragende PC-ydelse, når vu gennemgår de bedste processorer vi har testet igennem det sidste års tid.

Opdateret februar 2019

Black Friday 2019 er lige rundt om hjørnet – er du klar?

Vi holder på TechRadar løbende øje med de bedste tilbud og forsøger at give dig det bedst mulige overblik. Der kan være mange penge at spare! Det hele går officielt løs d. 29. november kl. 00.00, men følg også med i dagene før, da mange butikker tyvstarter! Vi har samlet det hele i én let overskuelig Black Friday-artikel, så du kun behøver kigge ind ét sted, for at blive bedst rustet til årets største shoppedag.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

(Image credit: AMD)

Bedste CPU: AMD Ryzen 7 2700X

AMDs sejrsrunde

Kerner/Cores: 8 | Tråde/Threads: 16 | Base clock: 3.7GHz | Boost clock: 4.3GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 105W

Dramatisk forbedring i ydelsen

Fornuftig pris

Højt energiforbrug

AMD har længe spillet andenviolin i forhold til Intel, med undtagelse af budgetklassen. Den tid er forbi. Med introduktionen af Ryzen 7 2700X og anden generation af Ryzen generelt, introducerer AMD nemlig de først 12nm-processorer og ydelsen lever optil forventningerne. De slår for første gang i lang tid Intel i både enkeltkerne- og flerkernetests. Er du på udkig efter en højtydende processor til en overkommelig pris, behøver du ikke andet end denne.

Læs hele anmeldelsen:AMD Ryzen 7 2700X

Bedste high-end CPU: Intel Core i9-9900K

Rå styrke

Kerner/Cores: 8 | Base clock: 3.5GHz | Boost clock: 4.4GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Vanvittig ydelse

Højt energiforbrug

Meget dyr som almindelig processor

Den evige krig imellem AMD og Intel er over de sidste par år blusset op igen, og Intel har svaret igen med sin kraftige Coffee Lake-opdatering i Intel Core i9-9900K. Denne CPU har 8 kerner og 16 tråde, hvilket re flere kerner end nogen anden mainstream-processor Intel nogensinde har produceret. Den yder også derefter, hvilket viser, at springet til 8 kerner var det hele værd – den kan direkte udfordre en del af AMDs Ryzen Threadripper-chips. Hvis du går efter rå ydelse, er Intel Core i9-9900K uden tvivl det bedste du kan købe.

Læs hele anmeldelsen: Intel Core i9-9900K

Bedste mellemklasse-CPU: AMD Ryzen 5 2600X

Top ydelse på budget

Kerner/Cores: 6 | Tråde/Threads: 12 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4.32GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Hurtigere single-core-ydelse

Bedre ydelse i spil

Lidt højere pris

Er du på udkig efter en god processor til kreativt arbejde, men har et stramt budget, bør du kigge nærmere på AMD Ryzen 5 2600X. Med 6 kerner, 12 tråde og en base clock på 3.6GHZ får du en meget bedre ydelse end den dyrere Intel Core i5-8600K – og så får du endda en fed RGB-køler med til prisen. Det skal siges, at spilydelsen i bedste fald er marginalt bedre, men så snart du arbejder med flere opgaver på samme tid – og hvem har ikke 100 faner åbent i Chrome på samme tid – begynder den at vise sig nyttig.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 5 2600X

Bedste begynder-CPU: AMD Ryzen 3 2200G

Integreret grafik på budget

Kerner/Cores: 4 | Tråde/Threads: 4 | Base clock: 3.5GHz | Boost clock: 3.7GHz | L3 cache: 4MB | TDP: 65W

Kan bruges til spil i 1080P

Meget rimelig pris

Bøvlede drivere

Skal du bygge en spille-PC på et meget stramt budget, kan en AMD Ryzen 3 2200G være det rette valg. Du får ikke hyperthreading som i forgængeren Ryzen 3 1200, men den integrerede grafikchip betyder, at denne kan give dig enkel PC-gaming til en billig penge. Vi formåede at køre Overwatch i 4K med indstillingerne på ”epic”.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 3 2200G

Bedste gaming-CPU: Intel Core i5-8600K

Alt du behøver til gaming

Kerner/Cores: 6 | Tråde/Threads: 6 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4.30GHz | L3 cache: 9MB | TDP: 95W

Fremragende single-core-ydelse

High end-gaming til en lav pris

Ingen multithreading

Skal du bygge en god gaming-PC og er ligeglad med indholdsproduktion eller streaming, så er det denne processor du bør kigge på. Den har ikke så mange kerner som AMDs nærmeste konkurrenter, men det betyder ikke noget, fordi spil stort set handler om enkeltkerneydelse. Med denne processor vil du kunne trække alle de nye spil uden at skulle bekymre dig om, at processoren bliver en flaskehals for grafikkortet, men du skal samtidig ikke blive overrasket, hvis ydelsen ved rendering og encoding af video tager længere tid.

Bedste VR-CPU: AMD Ryzen 7 1800X

En trussel mod Intels flagskib

Kerner/Cores: 8 | Tråde/Threads: 16 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Fantastisk multi-core ydelse

Vild pris

Overclocking er så som så

Bliver alt for varm

Hovedudfordreren til Intels Core i7-7700K, AMD's Ryzen 7 1800X, udgør en seriøs trussel mod Intels flagskib. Selv om den uheldigvis er dyrere end 7700'eren, hvilket er ukarakteristisk for AMD, så kan Ryzen 7 1800X absolut stå op imod mange af Intels ældre chips. Hertil kommer, at AMD Ryzen 7 1800X - i modsætning til Core i7-5960X og -6700K - er bedre forberedt til VR nu og i fremtiden.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 7 1800X

Bedste video-CPU: Intel Core i7-7820X

Et otte-kernet monster

Kerner/Cores: 8 | Tråde/Threads: 16 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4.3GHz | L3 cache: 11MB | TDP: 140W

Solid multi-kerne ydelse

God værdi for pengene for en 8-kerne Intel chip

Kun lidt bedre end den billigere Ryzen 1800X

Threadripper er billigere

Navngivningen af de forskellige komponenter giver ofte anledning til forvirring. For eksempel når Intel Core i7-7820X er en del af Intels “Skylake-X”-serie i stedet for den X-serie chips, der er bygget på 14nm Kaby Lake. Men hvad pokker betyder en tilfældig navngivning, når man taler om en Intel CPU med så mange kerner, som vi snakker om her. Selv om det faktum, at man er nødt til at investere i et nyt motherboard for at kunne få glæde af dette otte-kernede monster nok vil skræmme nogle brugere over i Ryzen-lejren, så bør ingen ægte Intel-fans se bort fra denne opgradering

Bedste performance-processor: Intel Core i9-9980XE

Der er en ny konge i byen

Kerner/Cores: 18 | Tråde/Threads: 36 | Base clock: 3GHz | Boost clock: 4.4GHz | L3 cache: 24.75MB | TDP: 165W

Det bedste af det bedste

Vanvittig flerkerneydelse

En pris der giver piskesmæld

Hvis du er typen, der forventer ydelse i verdensklasse og er ligelgad med prisen, så er Intel Core i9-9980XE processoren noget for di. Med 18 kerner og 36 tråde tilintetgør denne processor fuldstændig konkurrenterne, om end kun med et mulehår. Når det gælder ydelsen i programmer, som bruger flere kerner samt projekter, som kræver ydelse på niveau med en arbejdsstation, er dette noget Intel Core i9-9980XE klarer uden af at få sved på panden. Hvis vi derimod skal til at diskutere prisen, så er denne processor ikke noget for dig.

Læs hele anmeldelsen: Intel Core i9-9980XE

Bedste budget-CPU: Intel Pentium G4560

Intel Core i3-kræfter til Pentium-pris

Kerner/Cores: 2 | Tråde/Threads: 4 | Base clock: 3.5GHz | L3 cache: 3MB | TDP: 54W

Tæt på Core i3-7100

Understøtter hyper-threading

Begrænset til DDR4-2400 hukommelse

Mindre ydelse end Intel Pentium G4560

Med den sum penge, du sparer ved at investere i en Intel Pentium G4560 i stedet for en Core i3 chip, lover vi, at du ikke vil savne den smule kræfter, du mister ved dette valg. Som den første Pentium-processor i et stykke tid, der kan prale med hyper-threading, går denne G4560 hele vejen for at vise, hvad du er gået glip af. Og vores test viser, at den sagtens kan måle sig med den dyrere Intel Core i3-7100.

Bedste HTPC-CPU: AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen og Vega mødes endelig

Kerner/Cores: 4 | Tråde/Threads: 8 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 3.9GHz | L2 cache: 2MB

Imponerende integreret graphik

Masser af værdi for pengene

Begrænset PCI-E-lanes

En af de største udfordringer AMD stod overfor, da de lancerede Ryzen var, at selv ikke de dyreste udgaver understøttede integreret grafik. Dermed gik de glip af den målgruppe, der gerne selv ville bygge en billig såkaldt "home theater"-PC. Det har de heldigvis ændret på nu. Ryzen 5 2400G er en banebrydende APU, som kommer med den imponerende Vega-grafik. Den er fremragende for enhver, der ønsker at bygge en seriøs multimedia-PC, da den gør det muligt at afvikle 4K-indhold - uden at skulle investere i yderligere GPU-kræfter.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 5 2400G