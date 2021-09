Det bedste bundkort 2021: De bedste Intel - og AMD bundkort, vi har set

At bygge en PC eller opgradere din nuværende handler ikke kun om at få fat i det bedste grafikkort eller den bedste processor, du har råd til. Du skal bruge lige så meget tid og kræfter på at vælge det bedste bundkort for at sikre, at din PC og alle dens komponenter kører bedst. Det er jo rygraden på din PC.

Uden det bedste bundkort i din computer risikerer du nedbrud, fejlende komponenter eller værre, at skulle genopbygge det hele fra bunden. På den anden side vil det rigtige bundkort sikre, at alt - inklusive den smarte nye komponent, du lige har købt - ikke kun kører optimalt, men også overclockes bedre.

Så spar dig selv for en hovedpine og vælg et af de bedste bundkort herunder. Uanset om du opgraderer de ældre komponenter i din eksisterende computer eller ønsker at bygge en PC der kan konkurrere med selv de bedste, vil et af vores valg herunder klare det.

Bundkort findes i en lang række forskellige formfaktorer, hvoraf de mest almindelige er ATX og Micro ATX. Der er dog masser af mindre almindelige formfaktorer, herunder mini ITX og E-ATX. Bare rolig, de fleste af de bedste computere understøtter mere end én formfaktor.

Desuden har vi i vores oversigt over de bedste bundkort detaljeret den sokkeltype, som hver mobo overholder. For dem der ikke kender det, er det den del på bundkortet, som CPU'en låses fast i. Typisk bruger nyere Intel processorer enten LGA 1151 eller 2066, mens den nyeste AMD Ryzen arkitektur er designet til AM4 chipsættet.

(Image credit: Asus)

1. Asus ROG Maximus XIII Hero Bedste Intel Motherboard Specifikationer Formfaktor: ATX Sokkel: LGA1200 Chipset: Intel Z590 Hukommelse support: Dual Channel DDR4 Multi-GPU support: NVIDIA 2-Way SLI Technology Funktioner: ASUS-eksklusiv software og firmware programmer, forstørret VRM køleplade, onboard WiFi 6E, ROG SupremeFX ALC4082 gaming lyd DAGENS BEDSTE TILBUD 3.699 kr. Læs mere hos Komplett 4.555 kr. Læs mere hos Conrad DK Grunde til at købe + Flere USB porte med to Thunderbolt 4 + Super kvalitet Grunde til at lade være - Dyrt

Den er måske ikke billig, men Rog Maximus XIII Hero er sin pris værd. Dens liste over funktioner, som inkluderer Wi-Fi 6, PCIe 4.0, tonsvis af porte (inklusive to thunderbolt) og fire M.2 SSD, tilfredsstiller næsten alle, der leder efter et førsteklasses Z590 kort til at bygge en PC omkring. Det er ikke kun et godt præstationsbræt, men det er også let at overklokke. Og som ethvert godt ASUS bundkort kommer det med masser af RGB belysning.

(Image credit: MSI)

2. MSI MEG Z490 Godlike Bedste high-end Intel bundkort Specifikationer Formfaktor: E-ATX Sokkel: LGA1200 Chipset: Intel Z490 Hukommelse support: 4 x DIMM sockets (op til 128GB) Multi-GPU support: 2-Way NVIDIA SLI Teknologi, 3-Way AMD CrossFire Teknologi Funktioner: M.2 Xpander-Z Gen4 S, 10G Super LAN + 2.5G LAN, Frozn køleplade, Double Side M.2 Shield Frozn DAGENS BEDSTE TILBUD 3.599 kr. Læs mere hos Komplett 5.717 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Fantastisk byggekvalitet + Indbygget Thunderbolt video output + Nem overclocking i BIOS Grunde til at lade være - Lidt dyrt - Bruger to 8-pin cpu strømstik

High-end bundkort kan koste en formue, men hvis du har noget som MSI MEG Z490 Godlike, er du stort set garanteret ypperlig ydeevne, især hvis du også har Intel komponenter. Så længe du er villig til at betale prisen. Faktisk vil vi gå så langt som til at sige, at dette er det bedste z490 board der findes lige nu med en fremragende termisk løsning, svimlende overklokningsevne, nem installation og diagnostiske løsninger til gør-det-selv-ere, og er solidt bygget.

(Image credit: GIGABYTE)

GIGABYTE Z490 Gaming X har muligvis ikke nogen prangende nye funktioner at bringe på bordet, men hvis du er en Intel fan, der har brug for et nyt bundkort i budgetområdet, er det bestemt et godt valg. Dette bundkort til gamere har nogle anstændige funktioner til sin pris, herunder tre PCIe 3.0 x4 M.2 slots, seks SATA porte og fire hukommelsespladser med understøttelse af DDR4-4600 og op til 128 GB, til at starte. Vigtigst af alt fungerer den som den bedste af dem uden at koste kassen.

(Image credit: MSI)

Hvis du leder efter en premium løsning til dine 10. og 11. generations flagskibs Intel chips, leverer MEG Z590 Ace fra MSI ikke kun meget strøm, men også med fire M.2-sockets, to Thunderbolt USB-C porte og Understøttelse af Wi-Fi 6E samt fremragende lydløsning med den nyeste premium ALC4082 lydproces. Der er meget at sætte pris på her, hvis du har råd til at betale omkring 4.000.-

(Image credit: Asus)

Dette mellemklasse til high-end Mini-ITX bundkort fra Asus er funktionsrigt, med to M.2 slots, fire SATA 6Gb/s porte og masser af tilslutningsmuligheder. Med hensyn til design kan denne lille formfaktor prale af et helt sort design, diagonale netlinjer og RGB-aktiveret ROG logo for en fantastisk æstetik. Dens ydeevne er også super og leverer god netværksydelse, fremragende lyd og velafbalanceret termisk.

(Image credit: ASRock)

6. ASRock X570 Phantom Gaming X Bedste AMD bundkort Specifikationer Formfaktor: ATX Sokkel: AMD AM4 Chipset: AMD Premium X570 Hukommelse Support: 4 x DIMM sockets (op til 128GB) Multi-GPU support: NVIDIA NVLink, Quad SLI, AMD 3-Way CrossFireX Funktioner: ASRock Polychrome SYNC, ASRock Super Alloy, ASRock Phantom Gaming 2.5G LAN Grunde til at købe + Let at installere + Smukt design + Fremragende afkøling Grunde til at lade være - Opgradering af lager kan være fysisk vanskeligt

Hvis du overvejer en AMD opsætning til den PC, du bygger, kan du ikke gå galt med ASRock X570 Phantom Gaming X. Dette er det bedste bundkort til AMD fans lige nu, med et førsteklasses funktions sæt, fantastisk design og en yderst effektiv køleopløsning. Det er bestemt en favorit blandt overclockere derude og med Wi-Fi 6 support til opstart. Hvis du har en forkærlighed for tweak og opgraderer dine interne, kan der være nogle begrænsninger i, hvad du kan gøre fysisk. Men bortset fra det er det svært at finde fejl her.

(Image credit: Gigabyte)

Gigabyte Aorus X570 Master er ikke kun et æstetisk tiltalende bundkort, med stænk af sølv på sort, der skal supplere dets RGB belysning. Det er også i stand til at være midtpunktet i en meget kraftfuld computer. Det kan håndtere op til 128 GB DDR4400 RAM, de nyeste 3. generations AMD processorer og flere GPU'er til alle, der ønsker at fremtidssikre deres spilbehov. X570 Master er også meget skarpt designet med afskærmning på I/O -porte, WiFi 6 og en række andre placerings valg, der gør dette til et kvalitetsvalg. Det bedste af alt er, at prisen er betydeligt lavere end de avancerede Intel bundkort.

(Image credit: Asus)

Hvis du ønsker at bygge helt fra bunden, er Asus ROG B550-E Gaming Motherboard et omkostningseffektivt og funktionsrigt bundkort, der kan parres med den AMD 3. generations Ryzen chip, du lige har købt. Dens I/O porte er afskærmet, den leveres med en PCIe 4.0 slot (og en anden PCIe 3.0), og den har næsten alle de porte og port headers, du kunne ønske dig. Med dette bundkort får du fremragende strømforsyning, et fantastisk funktions sæt og en utrolig effektiv køleløsning samt cool æstetik.

(Image credit: Asus)

Asus TUF Gaming B550M-PLUS er en opgradering fra sin forgænger, B450, og kan prale af ikke kun en meget bedre strømløsning og en fantastisk køleløsning, men også spilklare funktioner og komponenter i militærklasse. Blandt disse funktioner er AI Noise-Cancelling Microphone softwaren, der understøtter 3,5 mm, USB eller Bluetooth headsets og fuld RGB belysningskontrol. Alt sammen selvfølgelig, mens TUF Gaming Alliance stadig lover let kompatibilitet og opbygning, samt æstetik, der komplimenterer dens betroede partnere.

(Image credit: NZXT)

10. NZXT N7 B550 Best for the AMD B550 chipset with Wi-Fi 6E Specifikationer Formfaktor: ATX Sokkel: LGA1200 Chipset: AMD B550 Hukommelse Support: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 Multi-GPU support: AMD 2-Way CrossFireX Teknologi Funktioner: Indbygget digital RGB og blæserstyring, indbygget Wi-Fi 6E forbindelse Grunde til at købe + Prisvenlig + Indbyggede Wi-Fi 6E funktioner Grunde til at lade være - Ingen bagplade

Det kan være nødvendigt at kigge på et AMD B550 bundkort, hvis du opgraderer din AMD Ryzen processor, og NZXT N7 B550 er en glimrende mulighed i mellemklasse. Dette gaming bundkort er ikke kun designet omkring B550 chipsættet, men det leveres med indbygget Wi-Fi 6E forbindelse, noget du vil have svært ved at finde i konkurrenter. Det kommer også med flere USB porte på bagsiden, hvilket gør det mere alsidigt. Og selvfølgelig vil du også sætte pris på den digitale RGB og blæserstyring via CAM.

11. ASRock X299 Taichi Bedste Intel Core X-Series bundkort Specifikationer Formfaktor: ATX Sokkel: LGA-2066 Chipset: Intel X299 Hukommelse Support: Quad-Channel 8 x DDR4 4,400MHz (op til 128GB) Multi-GPU support: Nvidia 3-Way SLI, AMD 3-Way CrossFireX Funktioner: 3 x PCIe M.2 (Key M) DAGENS BEDSTE TILBUD 3.422 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Kæmpe stor hukommelse support + Plads til 8 RAM moduler Grunde til at lade være - Høj pris

X-seriens processorer er her, og de er spektakulære. Men hvis du vil udnytte alt, hvad de har at tilbyde, har du brug for et bundkort i X-serien. Denne ASRock X299 er et utroligt valg med understøttelse af overklokede hukommelseshastigheder på op til 4400MHz (!!!) og 8 forskellige slots til hukommelsesmoduler. Det understøtter også op til 128 GB RAM. Tilføj en X-serie processor og et godt grafikkort eller 3, og denne ting vil absolut rive alt, hvad du overhovedet kan smide på den, fra hinanden. Hvis du leder efter et af de bedste bundkort, som penge kan købe, er det her bundkortet til dig.

(Image credit: MSI)

12. MSI Creator TRX40 Bedste AMD Ryzen Threadripper bundkort Specifikationer Formfaktor: E-ATX Sokkel: sTRX4 Chipset: AMD TRX40 Hukommelse Support: 8 x DIMM sockets (op til 256G) Multi-GPU support: 3-Way NVIDIA SLI og 3-Way AMDA CrossFire Funktioner: 10G LAN + Intel Gigabit LAN, 7 x Lightning Gen4 M.2 with M.2 XPANDER-AERO GEN4, blæserstyring, Frozr køleplade Design, Mystic Light Grunde til at købe + God overclocking + Effektiv køling + Har 10 GbE, 1 GbE og 2,4 Gbps Wi-Fi Grunde til at lade være - Køling med dobbelt slot M.2 adapterkort - Dyrt

Når du har en AMD Threadripper i din PC, har du absolut brug for et bundkort som MSI Creator TRX40. Dette er designet og bygget specielt til skabere med de mest krævende computerbehov. Dette bundkort kan også prale af et ganske stort sæt funktioner. Blandt disse funktioner er de nyeste PCIe gen4 slots og M.2 stik, USB3.2 Gen2x2, Wi-Fi 6 og 10G LAN samt MSIs Frozr Heatsink-design og Mystic Light RGB belysning. Det er lidt dyrt, især i forhold til konkurrencen, men igen er der intet i den kreative sfære der ikke er det i disse dage. Hvis du vil have det bedste bundkort til dine professionelle kreative bestræbelser, bliver det ikke bedre end dette.