Sådan bygger du en PC: En trin for trin gennemgang til at bygge den bedste PC

At bygge din egen PC , kan måske ligne en overvældende opgave, med alt det der skal til for at vælge de rigtige komponenter , og derefter sætte det hele sammen på den rigtige måde.

Takket være de fremskridt, der er sket med pc-komponenter, har det dog aldrig været nemmere at bygge en PC. Faktisk er det meste af processen så meget plug and play, at du simpelthen er nødt til at kende hvert trin af fremgangsmåden for at sikre, at din computer kommer til at køre uden problemer.

Heldigvis er vi her, for at hjælpe dig med at komme igennem hvert trin. Og for dem som har gjort det før, kan vi måske vise en ting eller to, som de ikke allerede vidste.

(Image credit: Future)

Det rigtige værktøj

Selvom en enkelt stjerneskruetrækker er alt, hvad du har brug for at samle en PC, kan det være en fordel også at have et par andre ting ved hånden for en sikkerheds skyld. For eksempel vil en spidstang eller en pincet være nyttig for at få skruer ind eller ud fra steder, hvor pladsen er trang.

Plastik-strips er også nyttige til at samle alle dine PC kabler, og måske behøver du ikke at købe dem, da de ofte er inkluderet, når du køber de forskellige computerdele. Du skal også bruge en bidetang (eller en saks) til at klippe de nævnte plastik-stips til i længden.

Anti-statiske måtter og armbånd er en god ting at have, hvis du allerede har købt det, men det er egentlig ikke nødvendigt. Med mindre du har løbet rundt på gulvtæppet hele dagen, vil du ikke have tilstrækkeligt med statisk elektricitet til at skade dine komponenter. Du kan lige så nemt bare jorde dig selv og så aflade uønsket statisk elektricitet ved at røre dit PC kabinet .

I forhold til dit arbejdsområde skal du nok have ryddet dit bord for at få den nødvendige plads, da du kommer til at vende din computer om på hver side, for at kunne installere det hele. Læg eventuelt et tæppe eller lignende under, så du ikke risikerer at ridse kabinettet.

Sidst men ikke mindst er det en god idé, at gøre dit computer-setup klar før din PC er færdigbygget, så du har noget at sætte den til når den er færdig. Det mest nødvendige er en skærm, mus, tastatur, strømkabel og en eller anden form for internetforbindelse.

For nogle år siden var det nødvendigt med en form for diskdrev. Det er det ikke i dag. Læg i stedet Windows 10 -installationen over på en USB-nøgle ved at bruge vores nyttige guide . Hvis du ikke kan finde et passende USB-drev og en laptop, vil vi anbefale, at du hiver et CD-drev ud af en ældre pc, eller at du køber et på nettet – de kan fås til stort set ingen penge.

Nu er det tid til at bygge. Endelig!

Du har sikkert allerede brugt uger, måneder eller måske endda år på at lave den bedste liste over komponenter til din nye computer. For ikke at tale om den tid, du har brugt på at vente spændt på de bedste tilbud for at endelig få et grafikkort til nogenlunde normal pris. Det hele er endelig ankommet, og du har din skruetrækker i hånden og er klar til at gå i gang.

Til at lave denne gennemgang, har vi brugt de følgende dele som et eksempel på hvordan du kan bygge en komplet computer. Målet har været at skabe en high-end computer, som kan trække alle de moderne spil, med så meget grafisk lir som muligt. Den endelige maskine vil derfor fint kunne konkurrere med en færdigbygget gaming PC.

Til at bygge maskinen i denne guide har vi benyttet følgende komponenter:

(Image credit: Future)

Trin for trin

1. Klargøring

Det første, du vil gøre, er at skille dit kabinet ad så meget som muligt. Fjern de paneler, du kan, og opbevar dem et sikkert sted. Brug eventuelt æsken, da glasplader og lignende kan være lidt sårbare. Brug en skål til at holde styr på skruerne under hele processen. Kabinettet i vores guide fra Lian Li har glaspaneler i hver side. Begge kan, ligesom toppen fjernes, så der er let adgang.

(Image credit: Future)

2. Blæser-montering

Ikke alle komponenter er fra fabrikken udstyret med blæsere. Dette er også tilfældet i vores eksempel, hvorfor vi har anskaffet disse separat. Disse skal monteres som noget af det første. Er du til lys og farver, som er meget moderne i dag, kan du med fordel vælge et sæt i stil med dette fra Antec, som lyser op i vores testmaskine.

Prøv at holde en god balance i dit køler-setup, så der bliver trukket lige så meget luft ind som der bliver blæst ud. Hvis du ikke er sikker på hvilken vej luften vil gå, så vil beskyttelses-coveret på blæseren tit indikere hvordan luften kommer igennem.

Du vil typisk have to blæsere foran som trækker luft ind, og mindst en bagved som blæser luften ud. Du kan også skrue en eller to ekstra blæsere ind i PC-kabinettets tag for ekstra udsugning, hvis din PC har skruehuller til det.

(Image credit: Future)

3. Bundkort-installation

Når det kommer til valg af bundkort, skal du først og fremmest notere dig, at det passer til din valgte CPU. Jo flere funktioner du vil have med, nyere teknologi som WiFi 6 og ligende, jo dyrere bliver bundkortet også. Vi har til vores maskine valgt et MSI X570 Unify, da det passer til den valgte processor, og er proppet med moderne teknologier. Du får måske ikke brug for det hele lige med det samme, men det kan være fornuftigt at betale lidt ekstra og herved fremtidssikre din maskine lidt.

Før du installerer bundkortet , skal du dog undersøge et par ting om dit PC-kabinet. Kontroller at der er monteringsbeslag til bundkortet, og undersøg om placeringen af dem passer til skruehullerne på dit bundkort.

Derefter tjekker du om dit kabinet har et en stort CPU-udskæring eller et vindue skåret ind i bundkort-rammen. Hvis ikke, vil du nok foretrække at installere eventuelle CPU køler-bagplader og og M.2 solid-state drev på dette sted.

Når det er gjort, skal du først finde det bagerste I/O-stykke på bundkortet, og skub det ind i det rektangulære hul bag på PC-kabinettet. Sørg for at det sidder rigtigt ved at matche mønstret af udskæringer med placeringen af stik og porte på bagsiden af bundkortet.

Læg derefter dit bundkort ned i kabinettet – mens du sørger for, at få indgangene bagpå til at passe med de tilsvarende huller i det I/O-stykke, du lige har installeret.

Nu handler det bare om at skrue bundkortet fast med de skruer der fulgte med kabinettet. Sørg for, at du bruger de rigtige skruer, da du ikke har lyst til at lave gevindene større i beslagene i tilfældet af, at du skal fjerne den senere.

(Image credit: Future)

4. CPU-Installation

Sæt nu din CPU fast i bundkortet. her er det, at tingene er forskellige afhængigt af, hvilken processor -familie og/eller mærke, du vælger at bruge.

Til mainstream Intel CPU’er skal den fjederbelastede monteringsarm glide ud og op, og løft derefter beslaget op med plast-coveret på plads. Placér nu forsigtigt din CPU i soklen, så den matcher den gyldne trekant i nederste venstre hjørne af processoren med trekanten på sokkel-beslaget.

Til næste trin skal du skubbe monteringsbeslaget tilbage på sin oprindelige plads, så det låser fast under skruen, og holder monteringsbøjlen på plads. Under denne proces skulle det beskyttende plast-cover gå af, så du skal ikke blive skræmt hvis det pludselig kommer flyvende. Sørg for at opbevare dit cover et sikkert sted, da det vil beskytte de følsomme nåle på bundkortet, hvis du bestemmer dig for at fjerne processoren fra bundkortet.

Hvis du installerer en AMD-CPU, som sidder i vores testmaskine, er installationen heldigvis meget nemmere. Der er intet beslag her, så du skal bare løfte monteringsbøjlen op i rejst position.

Du skal derefter tage processoren og matche den gyldne trekant på hjørnet af Ryzen-processoren med trekanten på soklen. Når nålene på bunden af processorerne passer med med hullerne på soklen, kan du sætte den på plads. Giv den et lille skub for at tjekke, at den sidder fast, og skub derefter monteringsbøjlen ned igen og lås den på plads.

Så er installationen af processoren færdig, pyha.

5. Hukommelsen

Det næste på listen er at installere computer-hukommelsen . RAM-klodserne er en vigtig brik i enhver maskine og du gør derfor klogt i at vælge noget ordentligt.

I vores maskine har vi valgt at montere 2 x 16GB DDR4 RAM fra Kingston. De fleste vil uden problemer kunne klare sig med det halve.

For at montere RAM-klodserne skal du trykke ned på vippearmene i hver ende af DDR4-soklerne på bundkortet. Læg derefter bunden af RAM-blokken med indhakket ned i soklen. Efter det kan du installere hukommelsen ved omhyggeligt at trykke begge ender af blokken ned i soklen. Du skulle høre et tydeligt klik, når RAM-blokken sidder korrekt og vippearmene vipper på plads.

Sørg for at bruge soklen længst væk, og den der er næstnærmeste sokkel fra CPU’en, hvis du kun bruger to hukommelsesblokke. Når det er gjort, kan du gå videre.

(Image credit: Future)

6. Kølermontering

Her er det sidste komplicerede trin i processen, CPU-kølere .

De fleste tredjeparts-kølere kræver at man installerer en bagplade, som du muligvis allerede har gjort i trin tre af vores gennemgang. Hver individuelle køler vil have sit eget sæt af instruktioner, du skal følge, men kernen i de fleste installationer kræver, at man monterer en bagplade og lader fire nåle træde igennem bagsiden af bundkortet.

Herfra skal du benytte kølepasta, hvis din CPU-køler ikke blev leveret med det lagt på. Tryk en lille klat ud på størrelse med halvdelen af en ært på midten af CPU’en. Laget bliver jævnt fordelt når du monterer køleren, og giver en passende mængde kølepasta til at overføre varme fra mikrochippen til din valgte køler.

Til luftkølere installeres de fleste modeller bedst uden bladene sat på. Placer omhyggeligt køleprofilen på monteringspladen og lås den på plads med de medfølgende skruer. Herefter handler det bare om at montere blæseren igen i kabinettet, og tilslutte det aktuelle 4-bens stik til CPU-blæser stikket på bundkortet.

Vandkølere følger grundlæggende den samme fremgangsmåde, men kræver mere forarbejde. Du skal formentlig tilslutte blæsere til radiatoren og installere den i PC-kabinettet på forhånd. Afhængigt af, hvilken vandkøler du bruger, kan det også være nødvendigt at tilslutte et andet 4-bens kabel til den dedikerede AIO-køler eller valgfri køler-header på dit bundkort. Til denne maskine har vi benyttet den helt nye Alt-i-ét-køler NZXT Kraken Z63. Det er en dyrere løsning, men også en nem måde at tænke vandkøling ind i sit system, uden alt besværet. Denne model har som noget helt særligt et indbygget display, som du kan tilpasse i softwaren.

Det er en god idé at slutte resten af system-blæserne til de tilgængelige sokler på kortet. Eller alternativt, hvis dit pc-kabinet har en integreret blæser-controller bag på kabinettet, som alle dine blæser kan sluttes til, så direkte ind på bundkortet. Den skal også forbindes til bundkortet via USB-header.

NZXT Z63-køler med indbygget display (Image credit: Future)

7. Lager-installation

Når først hukommelsen er i, er det tid til at koncentrere sig om de faste lager-løsninger, harddiske og solid-state-drev . Vores Lian Li PC-O11 Dynamic har et lille SSD-beslag på bagsiden. Der er desuden en skuffe til 2,5” drev, som let kan skubbes ind og fæstnes med fire skruer.

De fleste moderne Pc-kabinetter er udstyret med disse SSD-skuffer. Men hvis dit kabinet ikke er, skulle de 3,5” drevskuffer, der typisk er reserveret til harddiske, have kompatible monteringspunkter. Uanset hvilken type drev, du installerer skal du sikre dig, at de forskellige tilslutninger vender mod en kabel-udskæring inde i kabinettet, da det vil gøre din kabelføring nemmere.

Moderne bundkort har som tidligere nævnt plads til de nyere M.2 NVMe-drev. Disse kan skrues fast direkte til bundkortet. Vores bundkort fra MSI har tre af disse pladser, hvor vi har monteret drevet fra Kingston. Det kræver blot en enkelt skrue at montere disse. Det har aldrig været lettere.

(Image credit: Future)

8. Strømforsyning

Nu, hvor du har bundkort, CPU og hukommelse installeret, er strømforsyningen det næste på listen. Hvis du har en modulær strømforsyning, skal du på forhånd have styr på, hvilke kabler du skal bruge, og så slutte dem til strømforsyningen først.

Hvis dit PC-kabinet er forsynet med et beslag til strømforsyningen, skal du afmontere det først og fastgøre det til bagsiden af enheden. Herefter skal du føre kablerne gennem åbningen i kabinettet og derefter føre strømforsyningen ind på sin plads og fastgøre beslaget i kabinettet.

Med ældre kabinetter skal du føre strømforsyningen ind gennem det indvendige af kabinettet og skubbe den op mod siden, samtidigt med at du fastgør den med fire skruer.

Alt efter hvordan dit kabinet er designet, skal du vende blæserne mod de indbyggede ventilations-områder. For de fleste kabinetter foreslår vi, at du vender blæseren nedad eller til siden væk fra det indvendige af PC’en. På den måde kan strømforsyningen trække frisk luft ind og blæse den varme luft ud gennem bagsiden.

(Image credit: Future)

9. Alle knapperne

For at få tænd/sluk-knappen på forsiden til at fungere ordentligt, skal du sørge for at tilslutte de korrekte kabler. Kig i manualen til dit bundkort, som markerer hvor disse små stik skal sidde, identificér hvilke ben og kabler, der skal kobles sammen. Prøv at gøre denne del forsigtigt, så du ikke risikerer at bøje benene. Det er vigtigt, at bemærke at eventuelle LED-lamper (HDD og Power), skal orienteres korrekt med + og - kablerne installeret i + og - benene på kortet.

Dette er også et godt tidspunkt at tilslutte din USB 3.0-header, USB 2.0-header og audio passthrough. Audio er placeret nederst til venstre på de fleste bundkort. Det vil være mærket, og benene vil være forskellige fra dem til USB 2.0-headerne. Installer dine USB 3.0-kabler (markeret med en blå ende) i de tilgængelige stik på bundkortet, og sørg for at benene passer til hullerne i USB 3.0-kablerne.

10. Kabelføring

Nu kan du tilslutte resten af dine strømkabler.

Identificer dit 8-bens EPS-kabel og træk det op langs bagsiden af kabinettet, gennem kabeløjet og slut det til det 8-bens strømstik, der er lokaliseret øverst på bundkortet. Derefter finder du det større 24-bens kabel frem, trækker den gennem den kanal, der måtte være på kabinettet og slut det til det tilsvarende 24-bens ATX strømstik på bundkortet.

Herefter tager du SATA-strømmen og slutter den til eventuelle lager-drev. Hvis du har noget monteret på forsiden af kabinettet, trækker du dette SATA strømkabel gennem et passende øje eller hul ved strømforsyningen og ind i det pågældende 2,5”-drev på fronten. Dette er samtidig en god lejlighed til at tilslutte SATA datakablerne mellem de pågældende drev og bundkortet.

Til sidst trækker du dit PCIe strømkabel gennem udskæringen i coveret til strømforsyningen eller de øjer/huller der måtte være i siden, så det er klar, når du installerer grafikkortet.

(Image credit: Future)

11. Grafikkortet

Endelig er vi klar til at lægge den sidste og vigtigste brik i puslespillet. Grafikkortet er måske den allervigtigste del i en spillecomputer. Det er dyrt og fylder godt op i din maskine. Meget kan spares ved ikke at ville have det nyeste grej, men vil du have en maskine der holder lidt ind i fremtiden, bør du også overveje at ofre lidt ekstra.

TIl denne maskine har vi installeret et MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X. Det ikke den dyreste model, men dog et ret nyt kort i mellemklassen. Det er med andre ord et godt kompromis imellem pris og funktionalitet.

Start med at kigge på dit bundkort og lokaliser den PCIe-sokkel, der sidder tættest på processoren. Dernæst skal du lokalisere de to PCIe-sokler ved siden af der, hvor du vil installere din GPU og fjerne dem. I de fleste PC-kabinetter vil det betyder, at du skal fjerne to skruer på dækslerne over PCIe-soklerne.

Tag dit grafikkort ud af den antistatiske pose, og få det til at passe med de indgange, vi lige har åbnet. Den bagerste I/O på GPU’en skulle pege ud mod bagsiden af kabinettet. Når guldkontakterne på din GPU rører ved PCIe-indgangene skal du forsigtigt skubbe den på plads indtil du hører et klik. Brug derefter de samme skruer, som vi fjernede fra PCIe-soklerne til at fastgøre GPU’en.

Herefter gælder det blot om at slutte det PCIe-strømkabel, som vi trak under forrige trin – så er vi (stort set) færdige med at bygge vores PC.

(Image credit: Future)

12. Overvej også et separat lydkort

Vi sagde godt nok at vi var færdige, men du vil du gøre lidt ekstra ud af din nye PC, er der et par ting du også kan overveje - ting som vi har taget med i vores testmaskine. For det første er der lyden. VIl du nøjes med at benytte det indbyggede i bundkortet, eller vil du have et dedikeret kort, som meget vel kan give dig en bedre oplevelse. Dette afhænger i høj grad af dine forventninger og dit behov. Vil du eksempelvis gerne producere musik selv, eller har du et større højttalersetup, som du ønsker at bruge med maskinen, kan du med fordel montere en gammeldags lydkort. Creative har i mange år været førende på dette område, og laver da også stadig nogle fine kort. I vores maskine har vi installeret et Creative Sound Blaster AE-9, som netop giver flere muligheder og en højere lydkvalitet.

13. Ind i BIOS

Nu, hvor systemet er bygget, skal du stadigvæk vente et øjeblik med at sætte sidepanelerne på igen. Først skal du sikre dig, at det faktisk starter og kører som det skal.

Tag din foreløbige computer over til dit setup og slut den til strøm, en skærm, samt mus og tastatur. Tænd for den og hold delete-tasten nede for at komme ind i BIOS. Tjek CPU-temperaturen, og se efter om den ligger omkring 30 til 40 grader, og tjek at dit boot-drev er registreret korrekt.

Hvis alting ser ud som det skal, så er det et godt tidspunkt at aktivere XMP for Intel eller DOCP for AMD for at sikre, at hukommelsen kører på den rette frekvens. Tryk derefter på F10, Save og Exit. Sluk derefter for maskinen.

14. Oprydning

Nu, hvor vi er sikre på at maskinen fungerer, kobler du den fra igen, og tager den tilbage til dit arbejdsområde. Det er en god idé at gøre dette, fordi du skal montere sidepanelerne i kabinettet og få styr på eventuelle løse kabler.

Det betyder, at du skal bruge kabel-strips til at bundte kablerne sammen så meget du nu kan. De fleste kabinetter er udstyret med bøjler til at binde kablerne fast. I de tilfælde hvor der ikke er nogen, bruger vi som regel tykkere kabler til at hjælpe med at presse de mindre af dem op mod indersiden af kabinettet.

15. Installation af Windows

Hent systemet tilbage til dit computer-område, hvor det skal befinde sig for altid – eller i det mindste indtil du opgraderer næste gang – da vi vil gøre klar til at installere operativsystemet.

De fleste moderne computere mangler et optisk drev til at installere et styresystem, så du er nødt til at oprette en USB-installation på en anden PC. For at gøre dette, downloader du Windows 10 Media Creation Kit og installerer derefter Windows 10 på en USB-stick med mindst 8GB ledig plads.

Når det så er gjort, slutter du den blot til dit nye system. Tænd computeren og gå ind i BIOS og fortæl systemet, at det skal boote fra en USB-enhed først. Derefter kan du følge anvisningerne til at installere systemet på din nye computer. Du skal ikke bekymre dig om at have en software-nøgle under installationen, da du kan aktivere Windows 10, når du kommer frem til skrivebordet.

16. Vedligeholdelse

Når du til sidst er logget på, går du ind på producentens hjemmeside og finder dit bundkort. Klik frem til service-området og hent de korrekte chipset-drivere til dit system.