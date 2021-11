Black Friday 2021: De bedste tilbud på computere

Årets Black Friday-udsalg er lige rundt om hjørnet. Der vil være masser af computere på udsalgs i år. Sidste år faldt computerpriserne ifølge Adobe med op til 29%, men det er ikke sikkert, at det også sker i 2021. Det har været et år, der har været ramt af chip-mangel, hvilket har gjort fremstillingen af ​​bl.a. computere og lignende produkter mere besværlig og dyr, og det har givet forsyningsproblemer for en lang række producenter.

På trods af dette har vi set nogle forhandlere, der allerede har sat gang i dette års udsalg. Vi forventer også at se flere tilbud fra mærker som Dell, HP og Apple i de kommende uger. Uanset, hvad der sker, finder du årets bedste tilbud fra Black Friday her, så gem siden for at få de bedste priser!

Hvis du vil have slagtilbud, skal du nok vente til vi er lidt tættere på selve Black Friday. Men du kan også slå til nu og finde nogle gode rabatter lige nu.

Leder du efter noget mindre og bærbart? Vi er selvfølgelig også opmærksomme på Black Friday-tilbuddene i 2021 på bærbare computere.

Dagens bedste tilbud på computere

Der er stadig lidt over en uges tid tilbage til årets Black Friday-udsalg, men du kan allerede spare nogle penge, hvis du slår til nu. Vi har fundet nogle af de bedste aktuelle tilbud, så du ikke skal vente med at købe en computer.

Mac mini (2020, M1): 5 751 kr. Mac mini (2020, M1): 5 751 kr. 5 618 kr. hos Komplett

Spar 133 kr. - Den seneste Mac mini-version bruger en M1-chip, som giver dig en utrolig ydeevne. Den lille computer er fremragende til hjemmekontoret, da den også har flere stik end en MacBook.

Lenovo ThinkCentre M80q Tiny: 9 990 kr. Lenovo ThinkCentre M80q Tiny: 9 990 kr. 6 990 kr. hos Komplett

Spar 3.000 kr. - Lenovo kan noget med arbejdscomputere, og Lenovo ThinkCentre M80q er ingen undtagelse. Den forholdsvis lille computer har masser af power og med 256 GB SSD lagerplads er den perfekt til det lille kontor. Og til den pris, er der ingen grund til at vente.

HP ELITEONE 800 G6: 16 624 kr. HP ELITEONE 800 G6: 16 624 kr. 12 521 kr. hos Komplett

Spar 4.103kr. - LEr du træt af altid at have computeren stående ved siden af skrivebordet, så er HPs all-in-one computer måske løsningen. Det hele er samlet i skærmen, så du slipper for at trække en masse ledninger rundt om skrivebordet. Du får en 27-tommers skærm, Core i7 processor, 16 GB RAM og 512 GB SSD lagerplads. Bemærk, at leveringstiden her er tidligst den 26. november.

Black Friday-tilbud på computere: Vores forventninger

I modsætning til sidste års Black Friday-tilbud på computere, er der mangel på computerdele. Ja, det er stadig relativt nemt at finde en computer, men de er ikke på udsalg så ofte.

Der vil sikkert være nogle gode tilbud under Black Friday, men hav ikke for høje forventninger. Du kan muligvis spare et par kroner hist og her, men vi forventer ikke ret mange "50% på alt" annoncer.

De computere, der faktisk sælges til halv pris under Black Friday, vil nok ikke være investeringen værd - i hvert fald, hvis du vil planlægger at køre det nye Windows 11 styresystem på din maskine. Af uforståelige årsager har Microsoft her valgt at opstille så specifikke krav til hardwaren, at det kun nogle udvalgte nulevende computere, der må køre det nye styresystem. Du kan her se listen med brugbare Intel CPU'er og AMD CPU'er.

Vi deler alle årets bedste Black Friday-tilbud på computere i denne artikel. På den måde undgår du at skulle stresse rundt og lede efter de gode tilbud selv. Bogmærk denne side og tjek den i løbet af denne og næste uge frem til Black Friday.

Black Friday-tilbud på computere: ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg finde årets bedste Black Friday-tilbud på computere? Black Friday, finder i år sted den 26. november, og det er en god mulighed for at købe en ny computer. Priserne begynder normalt at falde i midten af oktober og når rekordlave niveauer under Black Friday-weekenden her i slutningen af november. Sidste år så vi ekstra aggressive Black Friday-tilbud på computere. Prisnedsættelser var op til 30 % ifølge Adobe sammenlignet med de foregående to år, hvor priserne kun faldt 17 %.

Vi må vente og se, hvordan det går i år, men én ting er sikkert: Hvis du vil have den lavest mulige pris, så vent til Black Friday.

Hvor kan jeg finde årets bedste Black Friday-tilbud på computere? Både de store kæder og de mindre forhandlere sætter computere på udsalg under Black Friday. Det er en stor dag for slagtilbud på elektronik, og butikkerne ved godt, at det lokker kunder til. Mange er så småt begyndt at sætte priserne ned, men de allerbedste tilbud dukker sandsynligvis op på selve dagen - næste fredag. Hold øje med forhandlerne herunder.

Kommer der bedre Black Friday-tilbud på computere? Der er stadig over en uge til dette års Black Friday, så vi har bestemt ikke set de bedste tilbud endnu. Priserne falder frem til næste fredag. Vi plejer at sige, at der er tre ting, du skal overveje, når du ser et tilbud og føler dig usikker på, om du skal klikke det hjem eller vente på det store udsalg: Prisen, forhandleren og mærket. Tommelfingerreglen er som følger: Ser du en pc med gode specifikationer, der opfylder dine behov til en rigtig lav pris pris, er det værd at slå til tidligt. Er du derimod på udkig efter en iMac eller dyrere pc, får du højst sandsynligt en bedre pris tættere på (eller under) Black Friday.

Hvor kan jeg finde Black Friday-tilbud på komponenter? Hvis du allerede har en computer og vil opgradere, er der også nogle interessante tilbud derude lige nu.

Læs vores artikel med Black Friday-tilbud på pc-komponenter og find de mest aktuelle tilbud på grafikkort, processorer, lagring og meget mere.

