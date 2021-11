De bedste Black Friday-tilbud hos Proshop

Find de bedste Black Friday-tilbud. Vi er i gang med den officielle nedtælling til Black Friday 2021, og Proshop har masser af tilbud klar allerede nu. Det kan være svært at overskue de mange tilbud, så vi tjekker udsalget for dig og finder de bedste tilbud på fjernsyn, bærbare computere, hovedtelefoner, mobiltelefoner og hvad vi ellers falder over af uimodståelige Black Friday- tilbud.

Så hvad er de bedste Proshop Black Friday-tilbud? Proshops har masser af gode tilbud lige nu, for der er Black Week i fuld gang. Vi har fundet nogle af de bedste tilbud inden for mobiler, hovedtelefoner, fjernsyn, spil og tilbehør, og nogle lidt blandede tilbud.

Vi har fundet Samsungs Galaxy Buds Pro til 499,- eller hvad med et Philips 65" Ambilight OLED 4K, hvor du sparer 12.000 kroner? Du finder også en pakkeløsning med Samsung Galaxy S21128GB-version, hvor du også får et Galaxy Watch 4 og Galaxy Buds Pro med i købet til 6.589 kr.

Skal du have styr på varmen i dit smart home, kan du spare 1.200 kr. på et Tado Smart 5-Pack Radiator Thermostat Starter Kit V3+, som lader dig fjernstyre din radiator, uanset hvor i verden, du befinder dig. Der er masser af tilbud - og vi har fundet nogle af de bedste frem til dig.

Tag et kig nedenfor på, hvad der er tilgængeligt lige nu. Det er en god ide at bogmærke siden, så du løbende kan tjekke de gode tilbud, som dukker op hos Proshop frem til Cyber Monday.

De bedste Proshop Black Friday-tilbud

Proshop Black Friday-tilbud på bærbare computere

ASUS ZenBook Flip S13 OLED: 15.399,- ASUS ZenBook Flip S13 OLED: 15.399,- 10.949,- hos Proshop

Spar 4.450 kr. – Hurtig og stærk bærbar med Core i7 processor, 16GB RAM, 1 TB lagerplads og 13,3" vendbar OLED skærm.

Lenovo 14e Chromebook: 3.687,- Lenovo 14e Chromebook: 3.687,- 2.299,- hos Proshop

Spar 1.388 kr. - Har du brug for en billig computer, uden behov for masser af hukommelse og lagerplads? Chromebook klarer det meste på nettet.

Lenovo IdeaPad Flex 5: 3.999,- Lenovo IdeaPad Flex 5: 3.999,- 2.999,- hos Proshop

Spar 1.000 kr. - Chromebook med13,3 tommer touch-skærm, 2GHz Pentium processor og 4GB RAM.

Samsung Galaxy Book 15": 6.499,- Samsung Galaxy Book 15": 6.499,- 4.989,- hos Proshop

Spar 1.510 kr. - Kvalitetsbærbar fra Samsung. Med en Core i5 processor, 8 GB RAM og hele 512 GB SSD-lagerplads er du godt med.

Lenovo Legion 5 15,6": 7.499,- Lenovo Legion 5 15,6": 7.499,- 5.777,- hos Proshop

Spar 1.722 kr. - Billig gamer fra Lenovo, der kan køre det meste med sin Core i5 processor, 8 GB RAM, 512 GB SSD lagerplads og et RTX 3050 grafikkort.

Proshop Black Friday tilbud på hovedtelefoner

Samsung Galaxy Buds Plus (2020): 1099,- Samsung Galaxy Buds Plus (2020): 1099,- 499,- hos Proshop

Spar 600 kr. - De populære øretelefoner fra Samsung til under halv pris.

Philips TAT5505BK: 1399,- Philips TAT5505BK: 1399,- 555,- hos Proshop

Spar 844 kr. - Stor rabat på disse små, trådløse øretelefoner med støjreducering.

Philips Fidelio X3: 2.790,- Philips Fidelio X3: 2.790,- 1.190,- hos Proshop

Spar 1.600 kr. - Lækker lyd fra Philips til dig, der værdsætter kvalitet. Du sparer 57% og får fremragende åbne hovedtelefoner til prisen.

Urbanista Miami: 1.189,- Urbanista Miami: 1.189,- 589,- hos Proshop

Spar 600 kr. - Solide hovedtelefoner, der giver dig fremragende lyd og god støjreducering til halv pris.

Corsair HS70 PRO: 749,- Corsair HS70 PRO: 749,- 479,- hos Proshop

Spar 270 kr. - Trådløse hovedtelefoner til den kompromiløse gamer. Memory foam i kopper og bøjle og støj- og ekko-reducerende mikrofon. Spil i fred.

Proshop Black Friday tilbud på TV

Philips 65" Ambilight OLED 4K: 21.999,- Philips 65" Ambilight OLED 4K: 21.999,- 9.990,- hos Proshop

Spar 12.009 kr. - Kæmpe besparelse på denne 65-tommers OLED skærm med Ambilight og Philips P5-processor.

Nokia 50" LED 4K tv: 4499,- Nokia 50" LED 4K tv: 4499,- 2.490,- hos Proshop

Spar 2.009 kr. - Nokia laver også fremragende fjernsyn. Det jer er en virkelig god pris på et 50" smart-tv.

Philips 65" Ambilight LED 4K: 8.499,- Philips 65" Ambilight LED 4K: 8.499,- 5.499,- hos Proshop

Spar 3.000 kr. - 4K skærm i god størrelse til en virkelig god pris. Og så får du Ambilight-funktionen, der giver ekstra liv til film og serier med i købet.

Philips 48" Ambilight OLED 4K: 8.499,- Philips 48" Ambilight OLED 4K: 8.499,- 5.499,- hos Proshop

Spar 3.000 kr. - 4K fra Philips. Med Dolby Vision og Dolby Atmos er du sikker på at lyd og billede er optimalt. Ambilight-funktionen spreder stemningen i hele stuen.

Proshop Black Friday mobil-tilbud

Samsung Galaxy S10e: 4999 kr. Samsung Galaxy S10e: 4999 kr. 2999 kr. hos Proshop

Spar 2000 kr. - Samsungs tidligere flagskibsmobil i nedskaleret version med en stor besparelse. Du får en lækker mobil med Samsungs fantastiske kameraer og hele 128 GB lagerplads.

Sony Xperia XZ3 64GB: 4999 kr. Sony Xperia XZ3 64GB: 4999 kr. 2999 kr. hos Proshop

Spar 2000 kr. - Fremragende telefon fra Sony. Du får en virkelig alsidig og hurtig mobil til en vanvittig god pris.

ASUS ROG Phone 3 Strix Edition: 5599 kr. ASUS ROG Phone 3 Strix Edition: 5599 kr. 3999 kr. hos Proshop

Spar 1600 kr. - Superhurtig gamermobil med 144Hz skærm, 6.000 mAh batteri, 256 GB og 8 GB RAM og plads til to sim-kort.

Samsung Galaxy S21 5G 128GB med Galaxy Watch 4 & Galaxy Buds Pro: 6.589 kr. hos Proshop Samsung Galaxy S21 5G 128GB med Galaxy Watch 4 & Galaxy Buds Pro: 6.589 kr. hos Proshop

Her et bundle til dig, der vil have de mest populære enheder fra Samsung på én gang. Fantastisk mobil, fantastisk smartwatch og fantastiske øretelefoner.

OnePlus 8T: 4699 kr. OnePlus 8T: 4699 kr. 2999 kr. hos Proshop

Spar 1700 kr. - En af de populære modeller fra OnePlus. Stor 6.55" FHD+ (2400x1080) 120hzAMOLED skærm, 5G, Dual SIM, Snapdragon 865, 8GB RAM og hurtig opladning.

OnePlus 9 Pro 128GB/8GB: 6989 kr. OnePlus 9 Pro 128GB/8GB: 6989 kr. 5222 kr. hos Proshop

Spar 1767 kr. - Du får Pro-versionen af OnePlus 9 med Hasselblad kameraer, stereohøjttalere med Dolby Atmos og alle de bedste funktioner og detaljer fra OnePlus.

OnePlus 9 Pro 256GB/12GB: 7989 kr. OnePlus 9 Pro 256GB/12GB: 7989 kr. 6222 kr. hos Proshop

Spar 1767 kr. - Samme topmodel som ovenstående med større hukommelse og flere RAM. 120Hz skærm, stereo med Dolby Atmos og alle de bedste funktioner og detaljer fra OnePlus.

Proshop Black Friday gaming-tilbud

Mario Kart Live: Home Circuit (Luigi-Set): 649 kr. Mario Kart Live: Home Circuit (Luigi-Set): 649 kr. 499 kr. hos Proshop

Spar 150 kr. - Tag Mario Kart ud i virkeligheden med dette sæt. Du laver banen hjemme i stuen og blander VR og den fysiske verden sammen.

Street Power Football - Nintendo Switch: 317 kr. Street Power Football - Nintendo Switch: 317 kr. 99 kr. hos Proshop

Spar 218 kr. - En blanding af action og arkade-stil gør dette fodboldspil til ekstra god underholdning til din Nintendo Switch.

Street Power Football - Nintendo Switch: 211 kr. Street Power Football - Nintendo Switch: 211 kr. 119 kr. hos Proshop

Spar 92 kr. - Horror survival spil, der nok skal få dig til at savne både din mor og far...

ROCCAT Khan Pro: 699,- ROCCAT Khan Pro: 699,- 299,- hos Proshop

Spar 400 kr. - Gamere skal også have lækker lyd. Her fra gaming-eksperten Roccat til under halv pris.

: 990,- Logitech G935: 990,- 695,- hos Proshop

Spar 295 kr. - Avanceret lyd fra Logitech. Og så gør det jo ikke noget, at du også ligner en seriøs gamer med de her bøffer på hovedet.

RAPOO VPRO V700S : 211 kr. RAPOO VPRO V700S : 211 kr. 119 kr. hos Proshop

Spar 92 kr. - Flot, mekanisk gaming-tastatur. Du får et lækkert tastatur, der er optimeret til gaming med 73% besparelse.

DUTZO Fushi Edged Gaming Mousepad - XXXL: 259 kr. DUTZO Fushi Edged Gaming Mousepad - XXXL: 259 kr. 99 kr. hos Proshop

Spar 160 kr. - Hvis du skal bruge en gaming musemåtte, der bare er lidt større: 1400 x 650 x 3 mm måtte med syede kanter og skridsikker bund.

ASUS ROG Gladius II Origin - Gaming Mus: 559 kr. ASUS ROG Gladius II Origin - Gaming Mus: 559 kr. 249 kr. hos Proshop

Spar 310 kr. - Gaming mus med optisk sensor, 5 programmerbare knapper 125 - 1000 Hz opdateringshastighed og RGB lys.

G-Wolves Hati Gaming Mus: 599 kr. G-Wolves Hati Gaming Mus: 599 kr. 269 kr. hos Proshop

Spar 330 kr. - Lynhurtig gaming mus, der ikke giver varme håndflader. Du sparer 55%.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE MMO Gaming Mus: 619 kr. Corsair SCIMITAR RGB ELITE MMO Gaming Mus: 619 kr. 369 kr. hos Proshop

Spar 330 kr. - Her er musen til den seriøse gamer, der kan holde styr på vanvittigt mange knapper. Hele 17 programmerbare knapper og selvfølgelig RGB-lys.

Logitech G PRO Wireless Gaming Mus: 779 kr. Logitech G PRO Wireless Gaming Mus: 779 kr. 599 kr. hos Proshop

Spar 180 kr. - En af de populære mus fra Logitech. Den kan køre trådløst og med kabel og passer både til højre- og venstrehåndede. Selvfølgelig med masser af RGB-lys.

NACON Revolution Unlimited Pro Controller: 1.199 kr. NACON Revolution Unlimited Pro Controller: 1.199 kr. 999 kr. hos Proshop

Spar 200 kr. - Kan en controller være smuk: Ja, det kan den, og denne model fra Nacon vil helt sikkert gøre livet med din PlayStation 4 endnu bedre.

HTC VIVE Pro Full Kit 2.0: 9.499 kr. HTC VIVE Pro Full Kit 2.0: 9.499 kr. 7.777 kr. hos Proshop

Spar 1.722 kr. - Skal du dykke ned i spillet, så er VR-briller et must. Her får du briller, controllere, basestation og to måneders support.

Proshop Black Friday blandede tilbud

Lenovo Yoga Smart Tab 64GB: 2299 kr. Lenovo Yoga Smart Tab 64GB: 2299 kr. 1444 kr. hos Proshop

Spar 855 kr. - Genial tablet fra Lenovo med indbygget stand, så du slipper for at få lange arme af at holde den. Virkelig lækker tablet.

Tado Smart 5-Pack Radiator Thermostat Starter Kit V3+: 2.999 kr. Tado Smart 5-Pack Radiator Thermostat Starter Kit V3+: 2.999 kr. 1.799 kr. hos Proshop

Spar 1200 kr. - Få digital styring af radiatoren og spar op til 32% på varmeregningen. Nu med 40% rabat.

Google Nest Mini: 299 kr. Google Nest Mini: 299 kr. 179 kr. hos Proshop

Spar 120 kr. - Du får en højttaler og en personlige Google Assistent til at varte dig op dagen lang.

Lenovo Smart Clock Essential: 388 kr. Lenovo Smart Clock Essential: 388 kr. 199 kr. hos Proshop

Spar 120 kr. - Diskret ur med Google Assistant og højttaler. Du kan styre hjemmet med stemmeassistenten og lade mobilen op via USB-porten.

Philips TAS2505B: 399 kr. Philips TAS2505B: 399 kr. 149 kr. hos Proshop

Spar 120 kr. - Bluetooth højttaler, du kan have med i tasken og som kan tåle en tur i vandet. Den robuste højttaler kan klare op til 10-timers spilletid pr. opladning.

Ledlenser i7: 676 kr. Ledlenser i7: 676 kr. 269 kr. hos Proshop

Spar 120 kr. - Super kraftig lommelygt på 450 lumen. Du kan indstille den til 450 og 45 Lumen. På maks. har den en rækkevidde på op til 300 meter.

Mikamax Metal Meat Claws: 129 kr. Mikamax Metal Meat Claws: 129 kr. 39 kr. hos Proshop

Spar 90 kr. - OMG! Vi aner ikke, hvad du skal bruge dem til (ud over at flænse en kylling eller til at fuldende dit Wolverine kostume), men alle mennesker bør have et par Metal Meat Claws! Så simpelt er det!

Proshop Black Friday eller Black Week?

Because the deals kick off a week ahead of time, you really won't have to worry too much about the official Black Friday start time on Amazon. That said, new deals start at 12:01 AM PST, so that's the best time to look for new deals to pop up.

If you can't check for deals every day of the week for Amazon's Black Friday sale, we definitely recommend stopping by from 12:01 AM Friday November 26 until the end of the day. That should be when we see the best deals happening.

Hvilke Proshop-tilbud forventer vi i år? Proshop har en gigantisk webshop og sælger et bredt udvalg af varer. Så vi forventer at se tilbud på alt, hvad der har med computere, gaming, lyd, mobiler, bærbare, smart home og hvad der ellers har med forbrugerelektronik at gøre. Du vil i det hele taget finde så mange tilbud, at det vil være komplet umuligt at sammenligne og vurdere dem allesammen. Så find ud af, hvilke produkter eller hvilke specifikationer, du vil gå efter, så du er klar til at slå til, når du finder det gode tilbud. De bedste tilbud er ofte også dem, hvor der er færrest produkter på lager, så det gælder om at være klar til at trykke på "køb", når tilbuddet dukker op. Se vores tips til den gode Black Friday-handel her.

Se flere Black Friday-tilbud her