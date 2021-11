MacBook: Black Friday-tilbud 2021

Black Friday-tilbud på MacBook er et af de mest eftertragtede rabatter under årets store udsalg. En sag er sikker: Der findes rigtig mange Black Friday-tilbud på bærbare computere.

Black Friday er om et par uger, den 26 november, men du behøver ikke vente for at finde rabatter på de seneste MacBook-modeller - nogle priser er allerede sammenlignelige med sidste års Black Friday-tilbud. Derudover bliver priserne bedre for hvert år, der går - vi kan forvente et fald på 10-15 % under Black Friday 2020 ifølge Adobe.

Nu hvor den nye MacBook Pro 16 (2021) er blevet lanceret, forventer vi endnu tidligere rabatter på sidste års M1-modeller, og der er allerede interessante tilbud. MacBook Air og MacBook Pro 13 er også gode enheder, hvis du arbejder hjemmefra eller tager din bærbare computer med hjem fra kontoret.

Vi har samlet alle Black Friday-tilbud på MacBooks, og alt hvad du behøver vide om årets store udsalg. Artiklen opdateres løbende, så gem siden og vend tilbage for at læse om de seneste priser!

Dagens bedste MacBook-tilbud

(Image credit: Future)

Hvis du vil i gang lige nu, er der rabatter på en række forskellige Apple-enheder. Nedenfor er dagens bedste tilbud på nogle af vores yndlingsmodeller:

MacBook Pro 14 2021 (M1 Pro, 512 GB): 17.499 hos apple MacBook Pro 14 2021 (M1 Pro, 512 GB): 17.499 hos apple

Den nye MacBook Pro 14 kommer med en M1 Pro-chip, 16 GB RAM og 512 GB SSD lagring. Modellen blev lanceret for nyligt og forventes at kan blive leveret i december.



Apple MacBook Pro (M1, 13-inch) MacBook Pro 13 2020 (M1, 256 GB):

Vi blev glædeligt overraskede, da Apple lancerede M1-modellen sidste år, især da batterilevetiden også var imponerende. Lige nu er der penge at spare, hvis du køber 13-tommer varianten fra Amazon.

MacBook Air 2020 (M1): MacBook Air har længe været industristandarden for Ultrabooks. Nu kan du få en smule rabat på den nyeste model hos CDON. MacBook Air 2020 (M1):

MacBook Air har længe været industristandarden for Ultrabooks. Nu kan du få en smule rabat på den nyeste model hos CDON.

Black Friday-tilbud på MacBook: Almindelige spørgsmål

Hvornår begynder dette års Black Friday-tilbud på MacBook? Årets bedste Black Friday-tilbud på MacBook dukker normalt op på selve fredagen. Det er populære produkter, så forhandlere venter ofte med de største rabatter for at fange så mange kunder som muligt på Black Friday. Det betyder ikke, at hylderne står tomme før den 26. november. Black Friday-tilbud er startet så meget tidligere i de seneste år, og det er sandsynligt, at det samme vil ske igen i år. Bemærk, at de bedste tilbud først kom fredag sidste år.

Hvornår er de bedste Black Friday-tilbud på MacBook i år? Nogle har bedre Black Friday-tilbud på MacBook end andre – Amazon ligger ofte i toppen for både MacBook Air og MacBook Pro – men det kan være værd at holde øje med de største forhandlere. Vi har selvfølgelig årets bedste tilbud her, men vil du på din egen prisjagt, anbefaler vi, at du tager et kig på navnene herunder. Husk, at de allerbedste priser normalt kun vises under Black Friday.

Findes der Black Friday-tilbud på 2021 MacBook-modeller? Det tager normalt et stykke tid, før Apple sænker prisen på nye modeller, men sidste år blev priserne på både Air- og Pro-modeller sat lidt ned under Black Friday. Det samme skete med 2021 iPad Pro, så forhåbentlig vil vi også se nogle rabatter på dette års MacBook-modeller. Den nye MacBook Pro 16 vil stadig efterlade et stort hul i din pung, men en rabat føles altid som en gevinst.

5 tips når du køber en MacBook

Nogle gange er det svært at afgøre, hvor gode Black Friday-tilbud er på en MacBook, når du skal tage højde for specifikationerne for forskellige enheder. Den første ting at huske er, at der er to typer MacBook-modeller, som begge egner sig til forskellige typer brugere:

1. Find ud af, hvilken model du har brug for, MacBook Pro eller MacBook Air

Hvis man ser på specifikationerne for en 13-tommer MacBook Pro og sidste års MacBook Air, ligner de hinanden meget. Begge har en M1-processor (nyere MacBook Pro bruger M1 Pro) og Retina-skærme, den samme otte-core grafikprocessor, de samme Retina-skærme og kan have op til 16 GB RAM og 2 TB SSD-lagring.

Den største forskel er tykkelsen; MacBook Air er tyndere og mangler blæser, hvilket gør den mere bærbar og mere stille. MacBook Pros larmer mere, men det betyder også, at hardwaren kan køre mere, når den har aktiv køling.

Hvis du har brug for en hverdagscomputer, så vælg et Black Friday-tilbud på MacBook Air. Men hvis du planlægger at køre programmer som Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator, skal du vælge MacBook Pro. Det samme princip gælder for de Intel-baserede modeller.

2. Forvent ikke store rabatter

Vi vil sandsynligvis se nogle fantastiske Black Friday-tilbud på MacBook i år, men vi tror ikke, du taber hagen. Vi tilbyder muligvis nogle rabatter på op til 15% på nogle modeller, men det kan spare dig for mange penge på dyrere modeller.

3. Overvej at tilmelde dig AppleCare

AppleCare til en MacBook er næppe billigt, men du vil gerne tilmelde dig, hvis der sker noget med din nye, dyre computer. Når du ser et tilbud, skal du inkludere omkostningerne ved AppleCare i beregningerne. Dette kan påvirke, hvilken model du køber.



4. Køb hos kendte forhandlere

Hvis du skal købe en MacBook under Black Friday, så vælg en velrenommeret forhandler og vær forsigtig med navne, du ikke har hørt før. For eksempel har nogle virksomheder markedsført tilpassede enheder som nye for Amazon. Selvom de normalt er ubrugte, mister du den garanti, der normalt følger med nye computere.

5. Tjek TechRadar for dette års seneste Black Friday-tilbud

Vi hos TechRadar ved, hvordan et godt tilbud skal se ud og opdaterer vores artikler regelmæssigt for at give dig årets bedste tilbud på MacBook. Gem denne side for nem adgang til opdaterede priser og de største rabatter under Black Friday.

Mere information

Hvis du foretrækker en lidt billigere løsning, så tjek dette års bedste Black Friday-tilbud på bærbare computere. Men hvis du håber at få fingrene i flere Apple-produkter i løbet af dette års udsalg, så tag et kig på nedenstående links.