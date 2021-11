Apple Watch: Black Friday-tilbud 2021

Der er kun et par uger tilbage til dette års Black Friday-tilbud på Apple Watch, men vi begynder allerede at se priserne falde. Det er godt at være forberedt, når prisnedsættelser på din favoritmodel dukker op. Derfor har vi sammensat denne guide til at købe et Apple Watch under dette års Black Friday.

I år finder Black Friday sted den 26. november. Da Apple netop har lanceret det nye Apple Watch 7, forventer vi rekordlave Black Friday-priser på tidligere Apple Watch-modeller, såsom Apple Watch 6, SE og Apple Watch 3.

Denne artikel har de seneste priser og vores forventninger til hver model, inklusive eventuelle Black Friday-tilbud på Apple Watch 7. Vi afslører også, hvornår vi forventer at se dette års første prisnedsættelser (tip: det er tidligere, end du tror), vi deler vores bedste tips og fortæller dig, hvilke forhandlere der vil have de bedste Apple Watch-tilbud under Black Friday.

Som sædvanlig opdaterer vi artiklen frem til Black Friday weekenden, så vend tilbage, hvis du vil se de seneste rabatter!

Dagens bedste Apple Watch-tilbud

Vi bliver nødt til at vente et par uger for at se dette års Black Friday-tilbud på Apple Watch, men tingene begynder allerede at ske. Vi har samlet dagens bedste priser herunder, inklusive Apple Watch Series 7, 6, 3 og SE.

Skal du slå til tidligt? Det er svært at sige, men Apple Watch er et af de mest populære køb under Black Friday, hvilket betyder, at de ofte er udsolgt. Hvis du kigger på en senere model (Serie 7, SE) i en populær farve, kan det være værd at shoppe lige når udsalget begynder, så dit ur forbliver på lager.

Black Friday-tilbud på Apple Watch: Almindelige spørgsmål

(Image credit: Pexels)

Hvornår kan jeg finde Black Friday-tilbud på Apple Watch? Black Friday falder først den 26. november, men vi forventer at se rabatter dukke op allerede nu. Hvis du vil have et rigtig godt tilbud på Apple Watch, bør du vente til ugen før Black Friday. Husk at populære og nyere modeller som regel bliver hurtigt udsolgt, så nogle gange er det bedre at vælge et tidligere tilbud.

Vores 3 bedste tips til at købe et Apple Watch på Black Friday

1. Lav din research

Start med at finde ud af, hvilken model der passer til dine behov og dit budget. Tag et hurtigt kig på vores anmeldelser af Apple Watch 7, Apple Watch 6 og Apple Watch SE for at forstå fordele og ulemper ved forskellige modeller.

Nu hvor du ved, hvilken model du leder efter, anbefaler vi, at du vælger farven. Gå til Amazon eller en anden forhandler for at se tilgængelighed og pris. Nogle farver/modeller (især diskrete designs) er normalt populære, hvilket giver dem en lidt højere pris.

Lav din research for nemmere at afgøre, hvor godt et fremtidigt tilbud er.

2. Slå til så snart som muligt

Dette afhænger af den model du leder efter, men tommelfingerreglen er at slå til hurtigst muligt. Hvorfor? Black Friday-tilbud på Apple-produkter bliver ofte hurtigt udsolgt og kan sammenlignes med prisnedsættelser under for eksempel middagsudsalget.

Bemærk, at nogle modeller (normalt de ældre) og nogle farver (normalt de mere farverige) ikke er så populære. For eksempel, hvis du leder efter en ældre model i rød eller grøn, vil du sandsynligvis få et bedre tilbud på selve Black Friday. Men leder du efter en nyere model, kan det betale sig at starte tidligt.

3. Overvej forskellige forhandlere

Amazon plejer at have de bedste Black Friday-tilbud på Apple Watch, men der er masser af andre forhandlere. Tjek Elgiganten og lignende mærker for at se, hvor det produkt, du ønsker, er på lager.

Og glem ikke: vi opdaterer denne artikel regelmæssigt for altid at give dig det bedste tilbud på hver model.

Hvilken Apple Watch-model skal jeg vælge?

Bedste model: Apple Watch 7

Apple Watch 7 Mest overkommelige model: Apple Watch SE

Apple Watch SE Bedste budget model: Apple Watch 3

Series 7 er den nyeste variant af Apple Watch. Den har en 20 % større skærm end sin forgænger og er desuden IP6X-certificeret. Det er den bedste Apple Watch-model lige nu, hvilket resulterer i en højere pris og færre Black Friday-tilbud (mere om dette nedenfor).

Apple Watch Series 6 har stort set de samme funktioner som den seneste udgivelse. Denne model er officielt udgået, hvilket betyder, at den kommer på udsalg under Black Friday. Den tidligere favoritmodel har en S6-processor og både EKG- og blodiltmålere – et godt valg til dig, der leder efter et premium-ur.

Hvis du leder efter en budgetmulighed, er der både Apple Watch SE og Series 3. SE er den nyere (og mere kraftfulde) enhed samt vores anbefaling, hvis den passer til dit budget. For at spare endnu mere kommer Apple Watch 3 med den nyeste software og nøglefunktioner.

Vil der være Black Friday-tilbud på Apple Watch 7?

Svært spørgsmål. Der kommer formentlig ikke nogle gode Black Friday-tilbud på Apple Watch 7, men det betyder ikke, at det er helt udelukket. Modellen blev lanceret i midten af oktober, hvilket betyder, at den er knap en måned gammel, når det er tid til Black Friday.

Vi har dog set mindre prisreduktioner på andre Apple-produkter kort efter lanceringen, inklusive den nye iPad Mini – en uventet, men velkommen overraskelse. Der er med andre ord en lille chance for, at vi vil se rabatter på Apple Watch 7 under Black Friday.

(Image credit: Apple)

Hvor kan jeg finde de bedste Black Friday-tilbud på AirPods? Vores guide giver dig årets bedste Black Friday-tilbud på Apple Watch fra forskellige forhandlere. Apple har normalt ikke egne tilbud, men de tilføjede et gavekort, når du købte udvalgte produkter under sidste års Black Friday. Det betyder, at du skal stole på forhandlere som Amazon og andre for at finde årets bedste Black Friday-tilbud på Apple Watch. Tag et kig nu for at få en prisidé for forskellige modeller. Nedenfor findes udvalgte Apple Watch-forhandlere.

Black Friday-tilbud på Apple Watch: Hvad vi forventer

Potentielle Black Friday-tilbud på Apple Watch

Image Apple Watch Series 7:

Vi ville blive overraskede, hvis der dukker prisnedsatte Apple Watch Series 7 op under Black Friday, men man kan altid håbe. HVIS der er rabat, er det nok omkring nogle hundrede kroner.

Et Black Friday-tilbud på Apple Watch Series 6 føles mere sandsynligt. Modellen er udløbet, hvilket betyder, at forhandlere kan begynde at tømme deres varehuse. Vi forventer dog ikke store rabatter, da uret holder samme høje niveau som Series 7.

Apple Watch SE er næsten et år gammelt, men er stadig vores bedste budgetmulighed. Vi håber på rekordlave priser under dette års Black Friday-udsalg. Lagerniveauer har været et problem med denne model, så slå til så hurtigt som muligt.

Endelig har vi Apple Watch Series 3 fra 2017. Den ældste enhed får nok de største rabatter – vi håber at komme under 1.000 kr. for første gang. Endnu en gang har lagerniveauet været et problem, så sørg for at være klar, når priserne falder.

Vi vil opdatere denne artikel regelmæssigt, og så snart flere oplysninger om dette års Black Friday-tilbud på Apple Watch dukker op. Gem siden og kom tilbage for at se de seneste nyheder!

