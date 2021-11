Cyber Monday 2021: Tidlige tilbud og rabatter og de bedste tip

ÅRETS BEDSTE BLACK FRIDAY-TILBUD Vores skribenter holder øje med dette års Black Friday-tilbud for at finde de prismæssigt bedste produkter. Aktuelle tilbud på populære produkter:

AirPods | Apple Watch | iPad | iPhone | Sony WH-1000XM4| TV-tilbud

Nu er der kun to uger tilbage til dette års Cyber Monday-tilbud. Det betyder selvfølgelig ikke, at dig, der er på udkig efter gode tilbud, skal vente til det officielle Cyber Monday-udsalg den 29. november. Der er allerede masser af gode tilbud derude - og der kommer stadig flere til.

Tre dage før Cyber Monday finder vinterens Black Friday-udsalg sted, og mange forhandlere har allerede nedsatte priser. Vi har gjort det nemt for dig ved at inkludere links til dagens bedste tilbud på populære produkter i boksen ved siden af.

Hvorfor er årets tilbud så tidligt ude? Dette skyldes primært, at produktionshastigheden og efterfølgende leveringstider er blevet påvirket af corona-pandemien. Forhandlere forsøger derfor at begrænse eventuelle forsinkelser ved at sprede deres tilbud over længere tid. Der vil derfor være mange gode tilbud og tidlige Cyber Monday-deals i løbet af de næste to uger.

Bogmærk denne artikel for nem adgang til de seneste og bedste priser. Vi opdaterer siden løbende indtil Cyber Monday.

Dagens bedste Cyber Monday-tilbud

Nedenfor dinder du tidlige Cyber Monday- og Black Friday-tilbud inden fo det, der normalt er udsalgets mest populære produktkategorier.

(Image credit: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels)

Cyber Monday-tilbud: Almindelige spørgsmål

Hvornår er Cyber Monday 2021? Cyber Monday finder sted den 29. november 2021, det vil sige tre dage efter Black Friday. Vi kommer til at se masser af tilbud inden da, især da forhandlere sænker deres priser tidligere og tidligere. Mange butikker er også holdt op med at holde pause i udsalget mellem Black Friday og Cyber Monday, hvilket betyder, at der er flere tilbud inden selve mandagen. Vi vil dog gerne tilføje, at Cyber Monday ofte byder på en ny bølge af interessante tilbud. Nogle forhandlere kan også vælge at holde et "Cyber

Week-udsalg", men hvis du ser noget, du kan lide, er det bedst at slå til så tidligt som muligt.

Er Cyber Monday større end Black Friday? Detailhandlere tjente faktisk flere penge under Cyber Monday, end de gjorde under det mere velkendte Black Friday-udsalg sidste år, ifølge Adobe. Det skyldes formentlig den "sidste chance-følelse", som mange kan få i slutningen af en udsalgsperiode og derfor klemmer flere køb ind, end de havde forestillet sig. Husk derfor at forberede udsalget, så du ikke tager nogle overilede og forhastede beslutninger. De to udsalgsdage har mange ens tilbud, selvom de kan variere lidt, afhængigt af hvad du leder efter. Mange Black Friday-tilbud er på tv, spillekonsoller og køkkenprodukter, mens der ofte er bedre Cyber Monday-tilbud på for eksempel bærbare computere og tøj.

Er tilbud lige så gode under Cyber ​​​​Monday? Forhandlere åbner normalt udsalget med populære produkter under Black Friday – de nyeste spillekonsoller og lignende går som regel hurtigt – men mange tilbud bliver ikke udsolgt. Derfor kan du stadig finde gode Cyber Monday-tilbud til en lige så gode eller i nogle tilfælde bedre priser end under Black Friday. Bemærk, at globale forsinkelser har påvirket leveringer af alt fra telefoner til madrasser de seneste måneder. Tommelfingerreglen for årets udsalg er derfor at slå til så tidligt som muligt, især når det kommer til de mere eftertragtede varer.

Cyber Monday-tilbud: Hvad forventer vi?

Her er nogle af de tilbud, vi forventer at se under Cyber Monday 2021.

Hovedtelefoner - tilbud på forskellige AirPods-modeller, Sony WH-1000xm4 og Galaxy Buds

- tilbud på forskellige AirPods-modeller, Sony WH-1000xm4 og Galaxy Buds Kameraer - interessante tilbud på kameraer fra Nikon, Sony og Canon

- interessante tilbud på kameraer fra Nikon, Sony og Canon Laptops - rabatter på MacBook Air, Dell XPS 13 og Chromebook-modeller

- rabatter på MacBook Air, Dell XPS 13 og Chromebook-modeller Smartwatches - laveste priser vi hidtil har set på Apple Watch 6 og SE

- laveste priser vi hidtil har set på Apple Watch 6 og SE Smart home-produkter - billige Amazon Alexa- og Google Nest-enheder

- billige Amazon Alexa- og Google Nest-enheder Spillekonsoller - måske ikke PS5 / Xbox Series X, men nok Nintendo Switch

- måske ikke PS5 / Xbox Series X, men nok Nintendo Switch Tablets - potentielt rekordlave priser på M1 iPad Pro, iPad Air og iPad 10.2

- potentielt rekordlave priser på M1 iPad Pro, iPad Air og iPad 10.2 Telefoner - prisreduktioner på iPhone 11 og 12, Galaxy S21 og mere

- prisreduktioner på iPhone 11 og 12, Galaxy S21 og mere TV - gode tilbud på LG OLED-enheder og Samsung QLED-enheder

(Image credit: Future)

Cyber Monday-tilbud: Tip og tricks

Sådan får du årets bedste Cyber Monday-tilbud

Vi samler årets bedste Cyber Monday-tilbud her på siden, så tilføj et bogmærke, hvis du vil have en nem måde at finde alle guldklumperne fra udsalget.

Uanset om du foretrækker at gå på tilbudsjagt på egen hånd eller hos os, har vi nogle tip til at hjælpe dig med at finde de bedste muligheder.

1. Start i god tid

Som med Black Friday tre dage tidligere, anbefaler vi, at du begynder at lede i god tid. Nogle gange lancerer forhandlere kortere kampagner med begrænsede lagerbeholdning, så det er vigtigt at være helt fremme i skoene. Det er også muligt, at nogle tilbud fortsætter efter Black Friday. Det betyder, at det kan være værd at holde ekstra øje med weekenden lige før Cyber Monday.

2. Beslut dig for, hvad du leder efter

Vi anbefaler, at du laver en slags indkøbsliste i god tid før Cyber Monday. Er du for eksempel på udkig efter julegaver? Så skriv et par forskellige muligheder ned. Hvis du i stedet skal bruge et nyt TV, så beslut dig for et budget, og hvilke funktioner du har brug for. Det samme gælder andre produkter, såsom laptops, hvor specifikationerne kan afgøre, hvad du til sidst vælger at købe.

3. Vær forberedt på at være fleksibel

Det er også vigtigt ikke at blive for knyttet til et bestemt produkt. Du ved måske præcis, hvilken computer du leder efter, men i sidste ende kan vi aldrig sige med sikkerhed, hvor de bedste tilbud vil dukke op. Ønsker du et rigtig godt Cyber Monday-tilbud, kan det derfor være godt at se mere på funktioner og specifikationer i stedet for et specifikt mærke.

Forhandlere med gode Cyber Monday-tilbud

Et godt tip er at kigge hos forskellige forhandlere inden udsalget begynder for at se. hvilke produkter der er tilgængelige. På den måde får du en bedre fornemmelse af, hvor du kan finde Cyber Monday-tilbud, når vi endelig når den 29. november.

Her er nogle af de forhandlere, der normalt har flest (eller de bedste) tilbud under Black Friday-/Cyber Monday-weekenden.

Image Cyber Monday-tilbud fra Komplett

En af Nordens største forhandlere af computerkomponenter, computere, forbrugerelektronik mm. Besøg Komplett

Image Cyber Monday-tilbud fra Proshop

Er store inden for bærbare computere, desktops, mobiler, smart home-produkter og mere. Besøg Proshop

Image Cyber Monday-tilbud hos ComputerSalg

Kæmpe udvalg af populære varer inden for computere og elektronik. Besøg ComputerSalg

Image Cyber Monday-tilbud hos HiFi Klubben

Kvalitets HiFi-udstyr fra masser af producenter til dit hjem. Besøg HiFi Klubben

Image Cyber Monday-tilbud fra Elgiganten

Et stort udvalg af produkter med alt fra hårde hvidevarer til det nyeste indenfor forbrugerelektronik. Besøg Elgiganten

Image Cyber Monday-tilbud fra Power

Alt fra hårde hvidevarer til det nyeste indenfor forbrugerelektronik. Besøg Power

Image Cyber Monday-tilbud CDON

Sælger en række forskellige teknologiske gadgets samt produkter til hjemmet og husholdningen, skønhed, træning og meget mere. Besøg CDON