Black Friday 2021: De bedste tilbud på hovedtelefoner

Der er kun et par uger til dette års Black Friday-udsalg på høretelefoner, men allerede nu kan du finde nogle tidlige rabatter på alt fra over-ear høretelefoner til ægte trådløse ørepropper.

Årets Black Friday falder den 26. november, men det kan betale sig at gå i gang med at forberede sig til dagen i god tid, hvis du vil have et par af årets bedste hovedtelefoner til en god pris. Desuden har den nuværende chipmangel skabt forsinkelser i forbrugerelektronikindustrien. Derfor kan det en god taktik at slå til ekstra tidligt i år, især hvis du mangler høretelefoner til noget særligt (såsom en fødselsdagsgave eller julegave).

Black Friday-udsalget er altid godt tidspunkt til at finde høretelefoner til nedsat pris, uanset om du leder efter Black Friday tilbud på AirPods eller om du har gået og kigget på et par dyrere over-ear høretelefoner.

Denne artikel opdateres konstant med årets bedste Black Friday-tilbud på hovedtelefoner. Derudover får du svar på ofte stillede spørgsmål og tips til dit næste køb af høretelefoner.

Dagens bedste tilbud på hovedtelefoner

Black Friday er en af årets bedste muligheder for at finde hovedtelefoner, og der er allerede masser af interessante prisnedsættelser til dig, der ikke kan vente. Vi har udvalgt nogle af vores yndlingstilbud:

Sony WF-1000XM3: 1088 kr. Sony WF-1000XM3: 1088 kr. 899 kr. hos DustinHome

Spar 189 kr. - Dette er en af ​​de tidlige Black Friday-rabatter. Selv om der findes en nyere udgave af høretelefonerne, så er dissse fremragende og prisen er god.

Great deal on the best headphones in 2021 Klipsch S1: 1299 kr. Klipsch S1: 1299 kr. 499 kr. hos Power

Spar 800 kr. – Klipsch laver fremragende lyd, og disse hovedtelefoner gør ekstra meget ud af at hive bassen frem i lydbilledet. Der følger en lade-base med, hvor du trådløst kan oplade etui og hovedtelefoner.

Apple AirPods Pro med MagSafe-laddningsfodral: 1866 kr Apple AirPods Pro med MagSafe-laddningsfodral:

1866 kr . 1786 kr. hos CDON

Spar 80 kr. - Det er ikke ligefrem, fordi du kan købe dig en ferierejse for rabatten her, men Apple har sjældent behov for at sætte deres produkter ned, så selv en lille rabat er værd at tage med. Her vil der dog sandsynligvis dukke enkelte større rabatter op for at lokke kunder til.

Apple AirPods (2019): 1.259 kr. Apple AirPods (2019): 1.259 kr. 999 kr. hos MyTrendyPhone

Spar 260 kr. - Den seneste lancering af Apple AirPods betyder sandsynligvis, at priserne på de tidligere generationer falder endnu mere, når vi kommer tættere på Black Friday. Men det er også et produkt, der hurtigt bliver udsolgt, så her skal du ikke vente for længe.

Apple AirPods Max: 4.799 kr. Apple AirPods Max: 4.799 kr. 3.272 kr. hos CDON

Spara 1.527 kr. - Disse hovedtelefoner er ret dyre i Apples egen butik, men det er altså muligt at finde dem med rabat i andre butikker. De meget roste hovedtelefoner giver dig 20 timers spilletid og passer til alt de andre lækre Apple produkter.

Sennheiser Momentum True Wireless 2: 1.990 kr. Sennheiser Momentum True Wireless 2: 1.990 kr. 1.490 kr. hos HiFiKlubben

Spar 500 kr. - Sennheiser er kendt for kvalitet og dette er deres topmodel inden for ægte trådløs lyd. Du får virkelig meget for pengene her: 28 timers batterilevetid, fremragende lyd og det design ud over det sædvanlige.

Samsung Galaxy Buds: 857 kr. Samsung Galaxy Buds: 857 kr. 357 kr. hos Elgiganten

Spar 500 kr. - Samsung er en af verdens førende producenter af forbrugerelektronik - og det gælder også lyd. Galaxy Buds er meget små og kompakte hovedtelefoner, som alligevel leverer virkelig god lyd. Her får du dem til en virkelig god pris. Men det er et restsalg, så lageret holder nok ikke evigt.

Black Friday- tilbud på høretelefoner: Hvad vi forventer

Du finder som regel altid gode priser på de forskellige kategorier af hovedtelefoner under Black Friday. Både når det gælder dyre, billige, in-ear og over-ear-modellerne.

Vi forventer også at se nogle flere Black Friday-tilbud på Apple-grej som for eksempel AirPods. Lanceringen af ​​AirPods 3 vil resultere i reducerede priser for 2019-modellen, men også for AirPods Pro og AirPods Max-modellerne. Der vil formentlig også være rabatter på Beats, herunder Beats Powerbeats Pro og Beats Studio Buds under Black Friday-udsalget.

Der vil sandsynligvis også være gode rabatter på WH-1000XM3 og WF-1000XM3 og andre ældre modeller fra Sony i de kommende uger. De nyeste modeller, herunder WH-1000XM4 og WF-1000XM4, forventes dog først at falde i pris tættere på den 26. november.

Der dukker helt sikkert flere tilbud op frem imod Black Friday, så bogmærk siden her og tjek løbende, så finder du helt sikkert nogle fantastiske tilbud på nogle gode hovedtelefoner.

2019-udgaven af Apple AirPods vil sandsynligvis blive nedsat under Black Friday 2021. (Image credit: TechRadar)

Black Friday-hovedtelefontilbud: Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kommer de bedste Black Friday-tilbud på hovedtelefoner i år? Black Friday finder sted den 26. november, men rabatterne begynder allerede at dukke op nu. De bedste priser og tilbud lander normalt på selve dagen, men Black Friday-tilbud på hovedtelefoner dukker op tidligere og tidligere for hvert år, der går. Tidligere faldt priserne kun på 24 timer, men sådan er det ikke længere. Mange fysiske butikker var sidste år lukket i forbindelse med corona-pandemien, og det betød, at nethandel steg med 50 % i 2020, viser data fra Adobe Analytics. Så når udsalget går i gang lidt tidligere, betyder det, at flere forbrugere rent faktisk når at få deres varer inden jul. Hvis du ser et tilbud, du kan lide, hvor du føler, du får meget for pengene, skal du slå til med det samme for at undgå forsinkelser eller at varen bliver udsolgt. Husk, at den globale chipmangel har bremset mange producenters produktionshastighed. Vi vil som sædvanligt samle årets bedste Black Friday tilbud på høretelefoner i denne artikel, så vend tilbage når du er klar til at shoppe.



Hvor kan jeg finde årets bedste Black Friday-tilbud på hovedtelefoner? Du finder årets bedste Black Friday tilbud på høretelefoner her på siden, men hvis du vil finde nogle af udsalgets guldklumper på egen hånd, skal du selvfølgelig vide, hvor du skal starte. Nedenfor er links til udvalgte forhandlere, som vi forventer vil have interessante Black Friday-tilbud. Tag et kig for at se aktuelle priser – det gør det lettere at beslutte, hvilke de bedste rabatter der er senere.

Hur mycket ska jag lägga på ett par hörlurar under Black Friday? Hvor mange penge skal betale for et par hovedtelefoner under Black Friday afhænger jo meget af dit budget. Men det er vigtigt, at du tager vælger et maksimalt beløb, inden Black Friday. For her bliver stemningen hektisk, og der vil samtidig være et begrænset antal varer. Hvis du oven i købet begynder at handle kl. 00 om natten imellem torsdag og fredag, så er din hjernes forsvarsværker helt sænket, og du risikerer at bruge mere end du egentlig havde planlagt. Mærker som Sony, Jabra, Cambridge Audio og Samsung tilbyder budgetvenlige hovedtelefoner af høj kvalitet til under tusinde kroner. Hvis du vil have premium-funktioner som aktiv støjreduktion eller kvalitetsmaterialer, skal du sandsynligvis betale lidt mere. Det, der er så fantastisk ved Black Friday, er, at du kan få de høretelefoner, du er interesseret i, til en rimelig (eller i det mindste lidt billigere) pris.

Adidas RPT-01 fremragende til træning (Image credit: TechRadar)

Tips, når du køber hovedtelefoner på Black Friday

Det første du skal beslutte dig for er, hvilken type model du vil have: trådløse hovedtelefoner, trådløse (in-ear) øretelefoner osv.

Mange af nutidens hovedtelefoner er trådløse, hvilket er fantastisk, når du er på farten eller træner. Den allerbedste kvalitet får du stadigvæk ofte med ledning. Men når vi kigger på mængden af trådløse hovedtelefoner på markedet, ser det ud til at forbrugerne hellere vil droppe ledningen.

Det næste trin er at bestemme, hvilke funktioner du har brug for. Har du brug for aktiv støjreduktion for at dæmpe lyde, mens du arbejder? Har du brug for hovedtelefoner, der er sved- og vandafvisende, så du kan have dem på i fitnesscentret?

Vores tip? Sony WH-1000XM4 topper vores liste over årets bedste hovedtelefoner og er helt enkelt sagt bare fantastiske. Spørger du os i stedet for, hvilke høretelefoner der er de bedste til dit næste løb, så er Adidas RPT-01 et godt bud, fordi du kan vaske de aftagelige dele mellem træningssessioner.

