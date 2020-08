Anmeldelse: Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones

Sony WH-1000XM4 leverer en fremragende støjreducering og overraskende lydkvalitet - alt sammen i et let og behageligt design. Selvom de ikke ser markant anderledes ud end deres forgængere, sørger en række nye funktioner, herunder multipoint-parring, DSEE Ekstrem opskalering, samtalebevidsthed og auto-play / pause ved hjælp af en indbygget sensor, for at WH-1000XM4 igen vinder titlen som de bedste hovedtelefoner - nu i 2020.

Anmeldelse på ét minut

Sony WH-1000XM4 er på alle tænkelige måder et vidunderligt par trådløse hovedtelefoner med indbygget støjreducering. De leverer nøjagtigt det, som de lover, og mere til takket være deres ekstraordinære støjreducering og banebrydende codec-understøttelse.

Designet er stort set identisk med Sony WH-1000XM3, der udkom i 2018, men WH-1000XM4 byder på en række nye forbedringer som DSEE Extreme lydopskalering og multipoint-parring, der nok skal få nogle op af stolen.

Udover ovennævnte justeringerne, understøtter Sony WH-1000XM4 Sonys 360 Reality Audio-format, der muliggør rummelig lyd på stereohovedtelefoner plus LDAC-codec, der kan sende en bitrate på op til 990 kbps. Desværre understøtter de ikke længere aptX eller aptX HD.

De egner sig godt til generelt brug og vi anbefaler dem fuldt ud til rejsende, men de er ikke gode til træningsentusiaster, der har brug for en sikker pasform og et svedafvisende design. Forretningsfolk bør ligeledes være opmærksomme på, at de ikke har den bedste mikrofon i kategorien. Til næsten alle andre er det (indtil videre) tæt på at være de bedste hovedtelefoner, som du kan købe i år.

Pris og lanceringsdato

De trådløse Sony WH-1000XM4 blev annonceret d. 6. august 2020 og er pt. Sonys flagskib inden for trådløse hovedtelefoner. De kommer i farverne sort og sølv og vil blive tilgængelige i butikkerne fra midten af august til en vejledende udsalgspris på 2800 kr.

Design

Minimale forskelle i forhold til 1000XM3

Solid byggekvalitet og behagelig pasform

Ny SoC giver forbedret støjreducering

Er på ingen måder vandafvisende

Selvom Sony WH-100XM4 har tilføjet flere nye komponenter inde i selve hovedtelefonerne, er der på ydersiden ikke nogen stor forskel mellem dem og deres forgængere. Du kan faktisk lægge dem ved siden af hinanden, og vil have svært ved at skelne 1000XM3 fra 1000XM4.

Det gør dog ikke det store, da designet fra 1000XM3 er let forfinet og det på en subtil måde, så de fint passer ind på metrostationer, fly og kontorer uden at vække nogen særlig opmærksomhed. Hvad angår materialerne, er her primært tale om plastik af høj kvalitet med tilpas meget polstring. Resultatet er et produkt, der føles holdbart, men er samtidig ekstremt behageligt at have på i en længere periode.

Omkring ydersiden af ørekopperne finder du to fysiske kontrolknapper til strøm / parring og en knap, der gennemgår de støjreducerende tilstande, samt en 3,5 mm aux-indgang og en USB-C-port til opladning. Den ydre del af ørekopperne fungerer som en berøringsfølsom overflade, der kan bruges til at afspille, pause eller springe i musikken og hæve eller sænke lydstyrken. Det er dog inde i hovedtelefonerne at selve magien sker. Sony har byttet den gamle system-on-a-chip (SoC) med en ny, der lover bedre støjreducering. Nøglen til det er selvfølgelig Sony QNe1-processoren, der konstant lytter til den omgivende lyd for reaktivt at justere niveauet for støjdæmpningen. Det er en genial løsning og et design, der adskiller dem fra de fleste konkurrenter, som indeholder mere generelle støjdæmpende algoritmer.

Desværre er der også en dårlig nyhed - Sony WH-1000XM4 ikke er vandafvisende - de er ikke pletbestandige, vandtætte eller svedafvisende. Sony anbefaler at holde dem tørre og langt væk fra enhver vandkilde, der kan skade dem. Det lyder som sund fornuft - og er forholdsvis let forholde sig til - men det begrænser også de steder, hvor du kan bringe dem: Hvis du leder efter et sæt hovedtelefoner til træning eller udendørs brug, er det derfor ikke disse.

Funktioner

Den bedste støjreducering

Er opmærksom på og justerer sig til samtaler

Multi-point parring tillader forbindelse til to enheder

Musikken kan stoppe, hvis de hører dig synge

Sony WH-1000XM3 var allerede proppet med funktioner ved sin udgivelse - fuld af smarte kontrolordninger og intelligent styring af deres støjdæmpningsteknologi. Alt det, der var godt ved WH-1000XM3, er overført til de nye WH-1000XM4, men der er også blevet plads til et par helt nye tricks. Disse er for øvrigt ikke blot gimmicks - det er nyttige tilføjelser, der fungerer som lovet.

Så lad os starte med de helt nye tiltag. Først og måske vigtigst er, at Sony har forbedret sin tilgang til trådløs støjdæmpning. Som med alt godt design er det subtilt til er punkt, hvor du muligvis ikke bemærker det først (dette var styrken ved det forrige system). Men med WH-1000XM4 får du en større grad af støjdæmpning i mellemområderne - de områder, hvor du får en form for brummende lyd, som kunne stamme fra en blæser eller aircondition eller motorstøj. Det er aldrig 100% lydløst, men det dog bemærkelsesværdigt stille, og så snart du har lyd i kopperne, kan du overhovedet ikke høre omverdenen. Selvom høj vind stadig kan forårsage en smule fremmed støj, er dette blandt de bedste (hvis ikke, det bedste) støjdæmpningssystem, vi har hørt fra et par trådløse hovedtelefoner.

Disse støjdæmpende tilstande er desuden intelligente – hvis du giver tilladelse til det, kan WH-1000XM4-hovedtelefonerne lære og husker din geografiske placering og foretrukne støjdæmpning. Derhjemme foretrækker du måske total stilhed, mens du på kontoret måske ønsker, at stemmer skal komme igennem. Når funktionen er aktiveret, spiller Sony-hovedtelefoner en lille lydtone, når den har registreret en af dine angivne placeringer, og skruer herefter op eller tilbage til et passende niveau af støjdæmpning. Selvom et GPS-krav betyder, at dette ikke fungerer, hvis du eksempelvis befinder dig den nye københavnske metro, kan du forudindstille din position eller rejsehub i den medfølgende app til hovedtelefonerne og få den til at aktivere dine foretrukne indstillinger for støjdæmpning, mens du er over jorden, og stadig har signal.

Den bedste af de nye funktioner i WH-1000XM4 er dog dem, der gør dem lettere at bruge. Det er enkle og effektive tilføjelser. En sensor i ørekopperne genkender, når du tager hovedtelefonerne af, og sætter musikken på pause og genoptager afspilningen automatisk, når du tager dem på igen. Hvis de er sat på pause i et par minutter (med en forsinkelse, som du selv vælger), slukkes de automatisk for at spare på batteriets levetid. En ny multipunktforbindelse lader hovedtelefonerne oprette forbindelse til to enheder på en gang, og skifter intelligent mellem dem.

Mest imponerende er dog en ny funktion kaldet til Speak-to-Chat. Når denne indstilling er tændt, genkender hovedtelefonens mikrofon, når du er begyndt at tale, og sætter din musik på pause, mens der åbnes mere op for den omgivende støj. Det giver dig mulighed for at tale naturligt uden at tage hovedtelefonerne af, og introducerer en kort pause, fra du holder op med at tale, før musikken genoptages. Desværre kan det at synge med til musikken være med til at aktivere denne funktion, hvorfor de desværre ikke egner sig til vokal gymnastik.

Lydkvalitet

Benytter circumaural 40mm drivere

Varm og afbalanceret, klar og kraftfuld bas

Understøtter 360 Reality Audio for en større oplevelse

LDAC og AAC men ikke aptX eller aptX HD

Sony bruger de samme 40 mm drivere i WH-1000XM4, som også sidder i WH-1000XM3, så tonalt og i mixet er der ikke meget, der adskiller WH-1000XM4 fra WH-1000XM3. Du får en varm og afbalanceret lyd med et bredt lydbillede, når det kræves, og detaljer, der kan gennembore en stærk bas.

På den støjdæmpende front bruger Sony sin Dual Noise Sensor-teknologi, der bruger to mikrofoner i hver ørekop til at suge lyd ind og analysere den med QN1-støjdæmpningsprocessoren. Dette gør det muligt for hovedtelefonerne at justere sin støjdæmpningsrespons afsindigt hurtigt - mere end 700 gange i sekundet.

Selv om aptX HD-understøttelse have været velkommen, gør Sony's LDAC-codec også et godt stykke arbejde med enheder, der understøtter det, og giver fremragende lyd med masser af detaljer. Introduktionen af DSEE Extreme, en AI-drevet proces, der ser ud til at gendanne detaljer fra tabte komprimerede formater, er god til at bringe klarheden i selv de formater og filer af lavere kvalitet tilbage. Sonys presser stadig på, for at udbrede sit 360 Reality Audio-format, der giver dig et surround-sound mix, og det er stadig imponerende - selvom det kun fungerer med et par streaming-tjenester, og katalogens vækst har ladet vente på sig.

Som altid prøver vi hovedtelefonerne af med en blanding af streaming-tjenester, filformater og lydklip med tale, og Sony WH-1000XM4-hovedtelefoner imponerede over hele linjen. Jeff Buckleys elegante Last Goodbye skinner, dens glideguitar giver plads til en varm basrille og et lag af akustiske guitarer og orkesterstrenge. Det er en kompliceret blanding, men WH-1000XM4-hovedtelefoner klarer det fint og gengiver ligeledes uden problemer Buckleys skyhøje falset i fronten. Skal du teste bassen af, kan du passende lytte til Bjork's Army of Me, hvor du hører koppernes mesterlige styring af basfrekvenser.

Skal vi prøve noget lidt blødere. har Bright Eyes 'First Day of My Life en stor varme - stor vokal klarhed er parret med gnistrende guitarer og en trøstende kontrabas, der aldrig lyder sløv. I den anden ende af spektret lyder Janelle Monas Make Me Feel ekstremt kraftfuld i WH-1000XM4. Sony WH-1000XM4s rammer alle cylindre med udtryksfuld dynamik og klar og tydelig adskillelse mellem hvert instrument. Det er en fornøjelse og Sonys kopper får det bedste ud af al din musik.

En sidste ting, som vi dog er nødt til at nævne, er, at der slipper en del lyd ud fra siden på Sony WH-1000XM4 og det er desværre nok til at distrahere de, der sidder omkring dig. Med andre ord kan du ikke selv høre hvad der foregår omkring dig, imens omverdenen kan høre hvad du lytter til.

Batterilevetid

Batteriet er ikke forbedret i år

30 timer med støjreducering / 38 timer uden

Quick charging (fem timer på blot 10 minutters opladning)

Holder lige så længe som konkurrenterne

Sony WH-1000XM4 har ikke fået forbedret sin batterilevetid i forhold til forgængeren. Du får derfor 30 timers batteri med støjdæmpning slået til og 38 timer med den slået fra. Til at begynde med skuffede dette os noget - hvordan kunne et produkt ikke forbedre batteriets levetid år efter år? Men så slog det os, at nu har hovedtelefonerne taleopdagelse, en ny SoC og algoritme plus nye sensorer. I det lys er det faktisk imponerende, at man har beholdt den samme batterilevetid.

Og selvom de ikke har fået bedre batterilevetid i år, holder 1000XM4 længe takket være den nye auto-on / off og play / pause-sensor inden i ørekoppen, der registrerer, når du har taget hovedtelefonerne af . Det er en kærkommen funktion, til de der glemmer at slukke deres hovedtelefoner, og finder dem døde 24 timer senere.

De 30 timer er desuden nok til at få dig gennem flere internationale flyvninger eller et par dage på kontoret, men det er også godt at vide, at hovedtelefonerne kan oplades inden for få minutter takket være hurtigopladning. Ifølge Sony kan du få cirka fem timers opladning fra blot 10 minutters strøm og en fuld opladning efter cirka tre timer.

Hvordan klarer Sony WH-1000XM4 sig så i forhold til konkurrenterne? Ganske godt. Bose Noise-Cancelling 700 holdt kun i 20 timer, mens Bowers and Wilkins PX7 matcher Sonys 30.

Skal du købe Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones?

Køb dem, hvis...

Du vil have de bedste støjdæmpende hovedtelefoner

Vi er ikke i tvivl. Når det kommer til at reducere baggrundsstøj, kan du ikke gøre det bedre end Sony WH-1000XM4. De er den perfekte makker til din næste flyvetur takket være deres lange batterilevetid og enestående ANC, og er især gode til folk der rejser meget.

Du vil have alsidsige hovedtelefoner med god lyd

Normalt er du tvunget til at vælge mellem et par støjdæmpende hovedtelefoner, der er gode til at fjerne støj, eller et sæt der spiller godt. Sony WH-1000XM4 er fantastisk til begge dele, hvilket betyder, at du ikke behøver at vælge.

Du arbejder hjemmefra og har brug for fred og ro

Med lyden skruet op og støjdæmpningen på max, kan du i fred og ro arbejde fra din egen personlige osteklokke. Har du arbejdet hjemmefra på grund af Covid-19 og trænger til fred omkring dig, kan Sony WH-1000XM4 give dig den stilhed, som du higer efter.

Køb dem ikke, hvis...

Du skal bruge dem til fitness eller på stranden

Selvom de uden tvivl vil kunne overdøve stønnen og larm fra andre i fitnesscenteret, bør WH-1000XM4's løsere pasform og manglen på vandmodstand få dig til at tænke to gange, før du lægger dem i træningstasken.

Du foretager mange konferenceopkald

Hvor Sony WH-1000XM4 er de bedste hovedtelefoner, når man går fra møde til møde, er de ikke de bedste hovedtelefoner, man kan bruge eks konferenceopkald. Her bør du i stedet vælge et par fra Jabra, hvis du konstant foretager telefonopkald og har brug for stemmekvalitet i topklasse.