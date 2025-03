Samsungs Galaxy A-serie er landet - og de kommer med vilde forbedringer

Samsung har lanceret de nye enheder i Galaxy A-serien i Danmark. Fra den 28. marts kan du købe dem direkte hos Samsung i Danmark.

Modellerne Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G og Galaxy A26 5G indeholder for første gang »Awesome Intelligence«, som omfatter de vigtigste funktioner inden for kunstig intelligens (AI), som Galaxy-brugere allerede bruger til at skabe og have det sjovt, samt forstærkninger inden for sikkerhed, privatliv, ydeevne og holdbarhed.

Det betyder, at AI-funktioner nu er ved at være i et prisniveau, hvor teknologien bliver bredt tilgængelig for flere og flere mennesker.

(Image credit: Samsung)

De nye Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G og Galaxy A26 5G kommer t med One UI 7-teknologi, som driver de nye Awesome Intelligence-funktioner og leverer utrolige visuelle og søgeoplevelser.

De nye Galaxy A-mobiler kan købes hos de fleste forhandlere i Danmark og på Samsungs hjemmeside.

Her er priserne:

Galaxy A56 5G - vejledende startpris på 3.699 kroner.

- vejledende startpris på 3.699 kroner. Galaxy A36 5G - vejledende startpris på 2.999 kroner.

- vejledende startpris på 2.999 kroner. Galaxy A26 5G - vejledende startpris på 2.299 kroner.

- vejledende startpris på 2.299 kroner. Se mere hos Samsung

Hvad kan vi så ellers forvente af de nye enheder i Galaxy A-serien? Først og fremmest forbedrede skærme og lang levetid for softwaren.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Med op til 6 generationer af Android OS- og One UI-opgraderinger samt 6 års sikkerhedsopdateringer styrker Galaxy A-serien denne gang sin softwareholdbarhed. Disse opdateringer bidrager til at optimere enhedens livscyklus, så brugerne kan nyde en problemfri og pålidelig oplevelse i mange år fremover.

Galaxy A56 5G og Galaxy A36 5G har også en større skærm, der er skabt til en fordybende seeroplevelse i høj kvalitet. Begge enheder har en 6,7« FHD+ Super AMOLED-skærm med en lysstyrke på op til 1200 nits, hvilket giver en mere levende og medrivende underholdningsoplevelse. Nye stereohøjttalere forbedrer oplevelsen yderligere med fyldig, afbalanceret lyd.

Batteri til at klare hele din hverdag

Med et 5.000 mAh-batteri i hele serien er den nye Galaxy A-serie designet til at ledsage brugernes daglige rutine. Galaxy A56 5G og Galaxy A36 5G understøtter 45W opladningseffekt og Super Fast Charge 2.0-teknologi, hvilket giver mulighed for endnu hurtigere opladning. Begge modeller tilbyder også forbedret ydeevne takket være Galaxy A56 5G, der drives af Exynos 1580-chippen; mens Galaxy A36 5G har Snapdragon® 6 Gen 3-mobilplatformen. Et større Steam-kamera på begge enheder hjælper med at opretholde ydeevnen, hvilket sikrer jævn gaming, videoafspilning og ubesværet multitasking.

Ud over ydeevnen er den nye Galaxy A-serie også blevet mere robust. For første gang har Galaxy A26 5G en IP67-klassificering for vand- og støvmodstand, hvilket giver stærk beskyttelse mod elementerne, ligesom Galaxy A36 5G og Galaxy A56 5G. Desuden tilføjer et avanceret Corning Glass-cover et ekstra lag af beskyttelse imod ridser og revner.

Den helt store nyhed er de mange AI-funktioner, som for første gang lander i A-serien med »Awesome Intelligence«. Det omfatter de vigtigste funktioner inden for kunstig intelligens (AI), som allerede bruges af Galaxy-brugere til at skabe fotos og indhold og til at have det sjovt.

Awesome Intelligence til avanceret søgning og kreativitet

Awesome Intelligence er den første mobile AI-oplevelse, der udelukkende er tilgængelig på Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G og Galaxy A26 5G, og som skal give brugerne kraftfulde, sjove og brugervenlige AI-værktøjer. De nye Awesome Intelligence-funktioner er drevet af One UI 7-operativsystemet og leverer utrolige søge- og visningsoplevelser til brugere af Galaxy A-serien.

En af mine personlige favorit-funktioner på sidste års Galaxy A-enheder var Googles Circle to Search, og nu vil A-serien gøre det endnu nemmere at søge direkte fra telefonens skærm. Med de seneste forbedringer er søgefunktionen hurtigere og mere kontekstuel, da den nu genkender telefonnumre, e-mails og URL'er på skærmen, hvilket giver mulighed for handlinger med ét tryk.

(Image credit: Samsung)

Telefonerne får også Song Search, som kan identificere musik, der afspilles i nærheden, på enheden eller endda fra brugerens egen stemme, når man nynner eller synger. Med understøttelse af flere sprog gør Song Search det nemt at finde en sang uden at skulle vente på at huske dens titel.

Galaxy A-serien skal også tage kameraoplevelsen til et nyt niveau med værktøjer, der er rettet mod indholdsskabere. Det gælder f.eks. med et nyt og mere kraftfuldt tredobbelt kamerasystem, der inkluderer et 50 MP hovedkamera på alle enheder og 10-bit HDR frontvendt optagelse på Galaxy A56 5G og Galaxy A36 5G for skarpe, strålende selfies. Galaxy A56 5G tilbyder banebrydende kamerateknologi med en 12 MP ultra-wide linse, mens hele Galaxy A-serien giver mulighed for kreativitet på spændende nye måder gennem smart visuel redigering.

Best Face-funktionen, som er eksklusiv for Galaxy A56 5G, gør det nemmere end nogensinde at tage det perfekte gruppebillede ved at udvælge og kombinere de bedste udtryk eller træk fra op til fem personer fra et foto i bevægelse. Uanset om nogen har blinket eller vendt blikket væk, sikrer Best Face, at alle ser bedst ud på et enkelt billede. Galaxy A56 5G forbedrer også Nightography-funktionen med Low Noise Mode, som kommer til 12MP selfie-kameraet og ekstra bred kameraunderstøttelse til at fange fantastisk indhold i miljøer med svagt lys.

(Image credit: Samsung)

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G og Galaxy A26 5G har det forbedrede værktøj Object Eraser, som giver brugerne mulighed for at fjerne uønskede forstyrrelser fra fotos. Uanset om det er en uventet forbipasserende eller en irriterende skygge, kan brugerne vælge objekter, der skal slettes manuelt eller automatisk, og opnå et renere, mere poleret slutbillede med blot et par tryk. Desuden giver funktionen Filters mulighed for at oprette brugerdefinerede filtre ved at udtrække farver og stilarter fra eksisterende fotos, så brugerne kan anvende en unik og personlig effekt i henhold til deres humør og smag. Med disse smarte værktøjer kan fotos uden besvær forfines og forbedres, så kreativiteten kommer op på et nyt niveau med hvert eneste billede.