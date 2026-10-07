Samsung Galaxy Tab S12 Ultra og Tab S12 Plus er landet med stor velkomstrabat

Samsung har præsenteret de avancerede Galaxy Tab S12 Plus og S12 Ultra

Ultra-modellen er slankere og mere kraftfuld end nogensinde

Virksomheden har desuden præsenteret Galaxy SmartTag 3, der understøtter iOS

Samsungs flagskibs-tablets for 2026 er netop blevet lanceret i form af Samsung Galaxy Tab S12 Plus og Galaxy Tab S12 Ultra.

Ultra-modellen er topmodellen med en 14,6-tommers 120 Hz AMOLED-skærm i 2960 x 1848, et slankt design på 5,1 mm, et MediaTek Dimensity 9500-chipsæt, et 11.600 mAh-batteri med 45 W opladning, 12 GB eller 16 GB RAM og op til 1 TB lagerplads.

Den har desuden en IP68-klassificering for støv- og vandtæthed, et 13 MP vidvinkelkamera, et 8 MP ultravidvinkelkamera, et 12 MP frontkamera, fire højttalere samt en medfølgende S Pen-stylus.

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Samsung understreger, at det er deres tyndeste og mest kraftfulde tablet nogensinde med op til 61 % hurtigere NPU-behandling, 19 % hurtigere CPU-ydeevne og 17 % forbedret GPU-ydeevne sammenlignet med Samsung Galaxy Tab S11 Ultra.

Kort sagt bør dette være det tætteste, en Android-tablet kan komme på iPad Pro M5, så det bliver spændende at se, hvordan brugerne tager imod den nye tablet.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Tab S12 Plus har en mindre 12,6-tommers skærm med en opløsning på 2800 x 1752, en lidt tykkere, men lettere konstruktion på 5,3 mm, et batteri på 10.600 mAh, op til 512 GB lagerplads, ingen mulighed for 16 GB RAM og kun et enkelt 13 MP-kamera på bagsiden. Den understøtter desuden Wi-Fi 6E, mens Ultra-modellen understøtter Wi-Fi 7.

Begge tablets kan købes fra den 7. oktober i grå eller sølv. Galaxy Tab S12 Plus koster fra 9.999 kroner og Galaxy Tab S12 Ultra fra 11.499 kroner.

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Lige nu er der velkomstrabat på 10 procent og ekstra goodies med kampagnekoden S12EARLY hos Samsung. Med rabatten koster Galaxy Tab S12 Plus kun 8.999 kroner og Tab S12 Ultra koster 10.349 kroner. Oveni får man både høretelefonerne Galaxy Buds4 Pro og cover/tastatur til en samlet værdi af 3.500 kroner gratis med i købet.

Samsung giver også gratis prøveperioder på flere abonnementer med, blandt andet seks måneders Google AI Pro, et års adgang til Goodnotes og fire måneders Photoshop.

Fra store tablets til en lille tracker

(Image credit: Samsung)

Samsung har også annonceret en ny SmartTag 3. Den store nyhed her er, at den for første gang har understøttelse på tværs af operativsystemer, så den fungerer med både Galaxy- og iOS-enheder.

Denne AirTag-lignende tracker er desuden 35 % mindre og 33 % lettere end Samsung Galaxy SmartTag 2, og den har en batteritid på op til 550 dage ved normal brug eller op til 790 dage i strømbesparelsestilstand.

Den udvider desuden rækkevidden af »Compass View« for mere præcis lokalisering og har en ny »Place Notification«-funktion, der giver dig mulighed for at afgrænse et område og modtage en advarsel, når en mærket genstand bevæger sig ind i eller ud af området.

Den vil være tilgængelig i både hvid og sort, men du bliver nødt til at vente lidt længere på at få fat i denne enhed end de nye tablets, da den udkommer i Sydkorea den 7. oktober, men først vil blive lanceret i Danmark i begyndelsen af 2027. Prisen bliver annonceret på et senere tidspunkt.