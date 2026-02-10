Vent med at købe en ny iPad en – der kommer sandsynligvis snart to nye modeller med mere fremtidssikre opgraderinger
Begge får flere kræfter og får også endelig AI-understøttelse i standardmodellen.
- Apple forventes snart at lancere to nye tablets
- Det er nye modeller i iPad- og iPad Air-serien
- De har muligvis nye chips, men få andre opgraderinger
Hvis du overvejer at købe en ny standard Apple iPad eller Apple iPad Air, er det sandsynligvis det værst tænkelige tidspunkt, da nye modeller muligvis er lige om hjørnet.
Oplysningen kommer fra Apple-analytikeren Mark Gurman, der i sit seneste nyhedsbrev Bloomberg (via MacRumors) hævder, at nye versioner i begge serier »kommer snart«.
Han nævner ikke en præcis dato, men 2025-modellerne af iPad och iPad Air blev præsenteret i begyndelsen af marts sidste år. En ny udgivelse i marts ville derfor være logisk – og helt sikkert kunne betegnes som »snart«.
Det ser dog ikke ud til at indebære nogen større opgraderinger. Den største ændring siges at være nye chips: Den næste iPad får muligvis en A18-chip (sammenlignet med A16 Bionic i den nuværende model), mens den næste iPad Air muligvis får en M4-chip (sammenlignet med M3).
En AI-opgradering
iPad Air vil sandsynligvis stadig være den mest kraftfulde tablet, men den største forbedring vil muligvis være i standardmodellen. En A18-chip vil gøre det muligt at køre Apple Intelligence, hvilket den nuværende model ikke kan.
For alle, der er nysgerrige efter AI-funktioner, er dette en stor ændring og noget, der gør tabletten meget mere fremtidssikret.
Bortset fra chippen forventes der dog ikke at ske store ændringer. Designet forventes at være lignende som forgængerne, og specifikationerne forventes at være ret ens.
Hvis du allerede har en iPad eller iPad Air fra 2025, er det måske ikke værd at opgradere. Men for nye købere – eller dem med en ældre model – kan det være klogt at vente lidt i stedet for at købe det, der i øjeblikket er tilgængeligt i butikkerne.
