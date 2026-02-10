Vent med at købe en ny iPad en – der kommer sandsynligvis snart to nye modeller med mere fremtidssikre opgraderinger

Apple forventes snart at lancere to nye tablets

Det er nye modeller i iPad- og iPad Air-serien

De har muligvis nye chips, men få andre opgraderinger

Hvis du overvejer at købe en ny standard Apple iPad eller Apple iPad Air, er det sandsynligvis det værst tænkelige tidspunkt, da nye modeller muligvis er lige om hjørnet.

Oplysningen kommer fra Apple-analytikeren Mark Gurman, der i sit seneste nyhedsbrev Bloomberg (via MacRumors) hævder, at nye versioner i begge serier »kommer snart«.

Han nævner ikke en præcis dato, men 2025-modellerne af iPad och iPad Air blev præsenteret i begyndelsen af marts sidste år. En ny udgivelse i marts ville derfor være logisk – og helt sikkert kunne betegnes som »snart«.

Det ser dog ikke ud til at indebære nogen større opgraderinger. Den største ændring siges at være nye chips: Den næste iPad får muligvis en A18-chip (sammenlignet med A16 Bionic i den nuværende model), mens den næste iPad Air muligvis får en M4-chip (sammenlignet med M3).

En AI-opgradering

Efterfølgeren til Apples iPad fra 2025 kan være kraftig nok til AI. (Image credit: Jacob Krol/Future)

iPad Air vil sandsynligvis stadig være den mest kraftfulde tablet, men den største forbedring vil muligvis være i standardmodellen. En A18-chip vil gøre det muligt at køre Apple Intelligence, hvilket den nuværende model ikke kan.

For alle, der er nysgerrige efter AI-funktioner, er dette en stor ændring og noget, der gør tabletten meget mere fremtidssikret.

Bortset fra chippen forventes der dog ikke at ske store ændringer. Designet forventes at være lignende som forgængerne, og specifikationerne forventes at være ret ens.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Hvis du allerede har en iPad eller iPad Air fra 2025, er det måske ikke værd at opgradere. Men for nye købere – eller dem med en ældre model – kan det være klogt at vente lidt i stedet for at købe det, der i øjeblikket er tilgængeligt i butikkerne.