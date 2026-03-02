Apple har netop annonceret en ny iPad Air med M4 – her er nyhederne

Apple har annonceret en ny iPad Air

iPad Air har nu M4-chippen sammen med N1 og C1X

Startprisen er den samme som for den tidligere iPad Air med M3

Tim Cook antydede i sidste uge, at denne uge vil blive noget særligt. Altså allerede inden Apples event den 4. marts 2026. Og Apple har da også endelig lanceret noget særligt i form af en opgraderet iPad Air med M4-chip.

Der er ikke meget at komme efter i form af designændringer. Til gengæld har Apple forbedret ydeevnen med en bedre udstyret og mere kraftfuld chip.

Og det er virkelig noget, vi er kommet til at forvente af Apples nu årlige opdateringer af sine mellemklasse-iPads.

iPad Air har stadig et moderne design, fås i to størrelser – 11 tommer og 13 tommer – med Face ID-understøttelse og understøttelse af Apple Pencil Pro, men den virkelige opgradering her er skiftet til Apples M4-chip fra M3. Apple lover et stort løft, selv fra generation til generation, da M4 iPad Air er op til 30 % hurtigere end M3.

Det er dog ikke kun M4-chippen; Apple opgraderer også forbindelsen med sine egne interne chips – N1 og C1X – for hurtig Wi-Fi 7 og LTE- eller 5G-forbindelse. Alt dette bør få iPadOS 26 til at køre problemfrit og, ærligt talt, fortsætte med at positionere iPad Air som Pro-niveau iPad for de fleste forbrugere.

Den fås stadig i fire farvevarianter – blå, lilla, starlight eller space gray.

Her er priserne på alle versioner:

11-tommer iPad Air 128 GB, Wi-Fi: 5.299 kroner 256 GB, Wi-Fi: 6.299 kroner 512 GB, Wi-Fi: 8.299 kroner 1 TB, Wi-Fi: 10.299 kroner 128 GB, Wi-Fi + Cellular: 6.799 kroner 256 GB, Wi-Fi + Cellular: 7.799 kroner 512 GB, Wi-Fi + Cellular: 9.799 kroner 1 TB, Wi-Fi + Cellular: 11.799 kroner

13-tommer iPad Air 128 GB, Wi-Fi: 6.999 kroner 256 GB, Wi-Fi: 7.999 kroner 512 GB, Wi-Fi: 9.999 kroner 1 TB, Wi-Fi: 11.999 kroner 128 GB, Wi-Fi + Cellular: 8.499 kroner 256 GB, Wi-Fi + Cellular: 9.499 kroner 512 GB, Wi-Fi + Cellular: 11.499 kroner 1 TB, Wi-Fi + Cellular: 13.499 kroner



M4-chippen skal skabe fornyelse

(Image credit: Apple)

Den største ændring i den nye iPad Air for 2026 er M4-chippen. Den er udstyret med en 8-core CPU, 9-core GPU og en 16-core Neural Engine. Den får 50 % mere RAM end forgængeren og når nu op på 12 GB, hvilket bør gøre denne iPad velegnet til multitasking og mere krævende processer. Med sidstnævnte kan man tænke på 3D-rendering i apps og store eksportfiler.

Ud over de forbedringer til generel brug, lover Apple også, at M4 iPad Air vil levere op til 4 gange hurtigere 3D pro-rendering med ray tracing sammenlignet med den originale iPad Air med M1. Det bør virkelig være noget, som kan mærkes, hvis man bruger sin iPad til redigering af video og fotos samt andre kreative opgaver og spil.

Ud over den Apple-producerede M4-chip er der to andre tilføjelser indeni, der giver mere robust forbindelser. N1-chippen betyder, at iPad Air understøtter Thread, Bluetooth 6 og Wi-Fi 7-forbindelse, hvor sidstnævnte er nyt. Apples eget C1X-modem, der debuterede på iPhone Air, vil drive mobilforbindelsen på kompatible iPad Air-modeller. Som med de fleste tidligere iPad-modeller er Air med M4 kun eSIM.

(Image credit: Apple)

M4-chippen, N1 og C1X er helt klart de største ændringer for iPad Air. Den tilbyder stadig Face ID sammen med enten en 11-tommer eller 13-tommer Liquid Retina-skærm med understøttelse af True Tone, Wide Color (P3) og en antirefleksbelægning.

En bemærkning om skærmstørrelsen: Apple afrunder lidt op, men målene er de samme som sidste generation – 11-tommer er faktisk 10,86 tommer, og 13-tommer er 12,9 tommer, begge målt diagonalt.

iPad Air med M4 starter stadig med 128 GB lagerplads, men du kan konfigurere den op til 1 TB. Prisen starter ved 5.299 kroner for 11-tommer iPad Air med Wi-Fi eller 6.999 kroner for 13-tommer iPad Air med Wi-Fi. Som altid starter priserne på modeller med mobilforbindelse lidt højere, nemlig 6.700 kroner for 11-tommer og 8.499 kroner for 13-tommer. Den er stadig kompatibel med Magic Keyboard til iPad Air – begge størrelser – og fungerer med Apple Pencil Pro og Apple Pencil (USB-C).

Apple starter forudbestillingerne på iPad Air med M4 den 4. marts 2026, og den lanceres officielt den 11. marts 2026.