Samtidig med iPhone Duo, AirPods 5, iPhone 18 Pro og 18 Pro Max samt Apple Watch Series 12 lancerede Apple også Apple Watch Ultra 4. Prisen er uændret, designet er stort set det samme, og farvevalgene er de samme som før.

Opgraderingen minder meget om den, Series 12 har fået – Se vores første indtryk af Series 12 her. Uret har fået en redesignet bagside som en del af det nye system til sundhedsmåling og en ny S11-chip med Secure Enclave og en separat processor til de funktioner, der altid kører. Hertil kommer en ny Readiness Score, der ser ud til at kunne udfordre Oura ogWhoop. To nye AI-funktioner bliver rullet ud senere på året, og uret måler nu pulsvariation, også kendt som HRV.

En af de vigtigste ændringer er dog det større batteri. Det er 5 procent større end i Apple Watch Ultra 3, og samtidig skal bedre energieffektivitet trække batteritiden op. Apple lover op til 50 timer ved normal brug, op til 84 timer i strømsparetilstand og op til 45 timer i Max Extended Workout Mode.

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Det er stærke tal, og indtil videre har batterilevetiden ligget tæt på den man får i Ultra 3. Uret klarer uden problemer mere end en dags brug og nærmer sig to hele døgn. Jeg skal bruge det i længere tid, før jeg kan sige, om det større batteri og den bedre energieffektivitet gør en mærkbar forskel i praksis, men indtil videre er der rigeligt med strøm.

I æsken ligger også en ny Apple Watch-oplader. Den ligner den gamle, men kablet har fået ny teknik, der giver endnu hurtigere opladning. Apple lover op til 18 timers batteritid efter bare 15 minutters opladning. Det har stort set holdt stik i mine tests indtil videre, men jeg vil køre flere opladningscyklusser, før jeg kan sige præcis, hvor stor forskellen er.

Ligesom med Series 12 venter jeg med den endelige vurdering. Den nye Readiness Score er en af de største ændringer af Apple Watch-oplevelsen, og jeg vil give funktionen tid nok til at opbygge et billede af mine sundhedsdata, før jeg kommer med en endelig vurdering. Ifølge Apple tager det typisk syv nætter, før uret kan beregne et resultat.

Det redesignede system til sundhedsmåling og den hyppigere registrering af puls og HRV er allerede interessante tilføjelser – især på et ur, der er bygget til træning og udholdenhed. Oven i det kommer omfattende aktivitetsmåling, dobbeltfrekvens-GPS, advarsler om forhøjet blodtryk, måling af iltniveauet i blodet og satellitforbindelse. Når du kan se pulsen i realtid, og uret registrerer data oftere, bør Ultra 4 blive endnu mere anvendeligt under træning, mens HRV giver endnu en måleværdi, der bringer det tættere på konkurrenterne.

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Så er der AI-funktionerne, selvom ikke alle er på plads endnu. Sound Recognition og hurtigere Shazam er allerede tilgængelige, mens Live Rewind og Siri Recap kommer senere på året – i første omgang som betaversioner i USA. Det større batteri kan desuden give Ultra 4 en fordel i forhold til Series 12, når funktionerne er i brug, men det må tiden vise.

Apple Watch Ultra 4 er altså mere en videreudvikling af Ultra 3 end et helt nyt produkt, men det større batteri er en kærkommen overraskelse. De fleste ændringer gemmer sig under overfladen, hvor sundhedsmålingen, processoren, batteritiden og opladningen er blevet forbedret.

Jeg tester uret længere tid, før jeg giver min endelige vurdering – især af Readiness Score. Efter flere dages brug fremstår Ultra 4 allerede som et velkendt Apple Watch Ultra med lidt bedre udholdenhed og markant mere avanceret dataindsamling bag kulisserne.

Apple Watch Ultra 4 blev udgivet den 18. september 2026 og koster fra 6.999 kroner.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

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