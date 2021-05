De bedste pladespillere i 2021

De bedste pladespillere fra 2021 er meget forskellige fra den klodsede gamle pladespiller, som du måske har stående på loftet og samler støv.

Vi har brugt flere år på at gennemgå de nyeste og bedste pladespillere, som du kan købe lige nu - og de er alle alsidige og moderne. De findes i en række forskellige stilarter, der passer til alle hjem og budgetter. Så uanset om du foretrækker det klassiske, retro-look fra pladespillere fra fortiden, eller om din smag er helt igennem moderne, er der noget her, der passer til dig.

Mange af pladespillerne er udstyret med nye funktioner, som du aldrig ville finde på gamle pladespillere, f.eks. Bluetooth-tilslutning og USB-porte, der gør det muligt at optage dine vinyler på din computer.

De bedste pladespillere er ikke altid så dyre, som du måske forestiller dig - selvfølgelig kan du bruge over 6000 kr. på de bedste pladespillere, men der findes også masser af gode budgetmodeller. Og med Prime Day-tilbuddene, der forventes at begynde at rulle ind meget snart, er mange af pladespillerne i denne guide stærkt nedsatte.

Så hvis du er musikelsker og ikke kan få nok af den varme lyd fra vinyl, er det en selvfølge at investere i en af de bedste pladespillere fra denne liste - de er et must-have til din lydinstallation derhjemme.

Hvis du er nybegynder kan du læse vores guide til, hvordan du sætter en pladespiller op. Støv din pladesamling af, og gør dig klar til at lytte til dine yndlingsmelodier med de allerbedste pladespillere fra 2021.

1. Pro-Ject Debut Carbon Evo Den bedste pladespiller, du kan købe i dag Specifikationer Dimensioner: 415 x 118 x 320 mm Motor: Direkte drev Plade: Stål Phono-forforstærker: Nej USB: Nej Hastigheder: 33, 45, og 78 rpm Stylus: Ortofon 2M Red Grunde til at købe + Detaljeret, ekspansiv, engagerende lyd + Imponerende specifikationer + Stort udvalg af gode overflader Grunde til at lade være - Kunne lyde mere kraftig

Vil du have din underholdning gennem en vinylspiller og samtidig sikre dig, at du ikke går glip af en eneste information? Så bør du kigge i retning af Pro-Ject.

Pro-Ject introducerede sin første Debut-pladespiller i slutningen af sidste århundrede, og den er blevet forfinet, opgraderet og dyrere lige siden. Denne Debut Carbon Evo er den mest raffinerede og opgraderede model indtil videre - og den er også den dyreste.

Men lad dig ikke afskrække. Dette er uden tvivl en af de bedste pladespillere, du kan købe i dag, og den giver en detaljeret lytning, samtidigt med at den beskriver det samlede billede på en meget overbevisende måde.



Læs videre: Pro-Ject Debut Carbon Evo review

Ved første øjekast ser AT-LP120XBT-USB godt ud - den ligner den legendariske Technics SL1200/SL1210, når det gælder æstetik. Men udover alt DJ-udstyret (som pitch-kontrol og en superresponsiv direkte drev-motor) har denne Audio-Technica-pladespiller en integreret, omskiftelig phonotrin, en USB-udgang og trådløs aptX Bluetooth-tilslutning. Alt dette gør den en hel del mere fleksibel end din gennemsnitlige pladespiller.

Det eneste, du skal gøre, når du tager den ud af kassen, er at sætte aluminiumsplatteren på, fastgøre patronen til tonearmen og hængslerne til støvdækslet, og så er du klar til at gå i gang.

Læs videre: Audio-Technica AT-LP120XBT-USB review

3. Fluance RT81 Et alternativ til AT-LP120-USB for dem, der ikke har brug for USB Specifikationer Dimensioner: 16.5” x 5.5” x 13.75” Motor: Bæltedrev Plade: Aluminum Phono-forforstærker: Ja USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45 rpm Stylus: ATN95E Grunde til at købe + God lyd til prisen + God phono-forforforstærker Grunde til at lade være - Dårlig vibrationsdæmpning - Ingen automatisk tilbagevendende tonearm

Fluance RT81 er en fremragende begynderpladespiller. Den er enkel at sætte op og bruge, og så kan du skifte patronen ud for at få mere ydelse senere hen. Nybegyndere behøver heller ikke at bekymre sig om at få en separat phono-forforforstærker, da den er indbygget. Du kan dog slå den fra, hvis du ønsker at bruge en bedre ekstern forforstærker.

Den eneste ulempe er, at Fluances annoncerede "auto-off"-funktion blot slukker for pladetallerkenen, hvilket forhindrer overdreven nåleslitage, men du skal stadig selv bringe tonearmen tilbage til sin hvileplads. Du skal også manuelt sætte pladerne i kø, hvilket på ingen måde er et problem, men det er noget at overveje for dem, der leder efter en fuldautomatisk pladespiller. Denon DP-300F er et godt valg for dem, der leder efter en fuldautomatisk pladeafspiller.

Læs videre: Fluance RT81 review

4. Denon DP-300F En smuk, fuldautomatisk pladespiller, der ikke er dyr Specifikationer Dimensioner: 17-3/32 x 4-51/64 x 15" (434 x 122 x 381 mm); (WxHxD) Motor: Bæltedrev Plade: Støbt aluminum Phono-forforstærker: Ja USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45 rpm Stylus: DSN-85 Grunde til at købe + Fuldt automatisk + God lyd for prisen Grunde til at lade være - Lavet af plastik - Knapperne føles billige

Denon DP-300F er en fantastisk pladespiller, der lyder lige så godt, som den ser ud. Den medfølgende DSN-85 patron er ikke den mest præcise, men den formår ikke desto mindre at få din musik til at lyde luftig og rimeligt detaljeret, især til prisen. Du skal dog af med langt flere penge for at kunne høre flere detaljer.

Selvom DP-300F mangler USB-udgangen er det stadig en god startpladespiller for alle, der ikke ønsker at sætte deres album manuelt i kø eller har en vane med at falde i søvn, mens de lytter til musik. Denons automatiske start/stop-funktion betyder, at din nål ikke bliver slidt ned i slutningen af pladen, da armen straks vender tilbage, når et album er færdigt.

Byggekvaliteten er okay for en pladespiller, der er lavet udelukkende af plastik, men knapperne føles billige - et mindre problem, der ikke bør stoppe dig. Hvis Audio-Technica AT-LP120-USB ikke passer til din æstetik, kan du overveje Denon DP-300F i stedet.

Læs videre: Denon DP-300F review

Med en budgetvenlig pris, nem montering og nem trådløs afspilning kan AT-LP60XBT være en fantastisk første pladespiller for enhver nybegynder.

Mens soklen føles ubetydelig, og lyden måske ikke er detaljeret nok for nogle, kompenserer prisen for dette - og Bluetooth-tilslutning gør, at du får god værdi for pengene med AT-LP6XBT-pladespilleren.

Audio-Technica er kendt for at producere patroner af høj kvalitet, og den, der anvendes på denne pladespiller, er ingen undtagelse; den koniske stylus ATN3600L passer perfekt ind i pladens riller og afslører detaljer i sange, som du måske aldrig havde lagt mærke til før - kort sagt, den gør din musik til en absolut fornøjelse at lytte til.

Læs videre: Audio-Technica AT-LP60XBT turntable review

6. Pro-Ject Debut Carbon En fremragende pladespiller på begynderniveau for vinylentusiaster Specifikationer Dimensioner: 415 x 118 x 320mm (WxHxD) Motor: Bæltedrev Plade: Aluminum Phono-forforstærker: Nej USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45 rpm Stylus: Ortofon 2M Red DAGENS BEDSTE TILBUD 3.995 kr. Læs mere hos HiFi Klubben DK Grunde til at købe + God værdi for en hi-fi pladespiller + Let at opsætte Grunde til at lade være - Manuel hastighedsændring - Kræver en phono-forforforstærker

Pro-Ject Debut Carbon er stadig en af de bedste hi-fi-pladespillere på begynderniveau, selvom den er blevet overtaget af pladespilleren øverst på denne liste.

Mens vinylnybegyndere måske vil krumme tæer ved prisen, er Debut Carbon virkelig et utroligt godt køb. For pengene får du et meget velbygget deck, der er dæmpet ordentligt for en fantastisk lydkvalitet. Tonearmen i kulfiber er let og stiv, og er normalt forbeholdt pladespillere, der koster meget mere.

Pro-Ject Debut Carbon er til den spirende entusiast, der er engageret i pladesamlingshobbyen, og på grund af dette engagement er den ikke udstyret med finesser som en automatisk tilbagevendende tonearm, knapper til at ændre hastighed eller en medfølgende phono-forforforstærker. Nybegyndere vil måske blive afskrækket af den manuelle ændring af båndpositionen for at ændre hastighederne og manglen på en medfølgende forforstærker. Men hvis du ønsker at få mere detalje og opløsning ud af dine plader end de billigere muligheder på denne liste, eller hvis du ønsker at komme i gang med at blive en ægte vinylsamler, er Debut Carbon sandsynligvis dit bedste bud.

Kan du lide Pro-Ject Debut III, men ønsker du et mere diskret look? Tjek Crosley C10, som har en smart sokkel i trælook kombineret med en Pro-Ject tonearm.

Læs videre: Pro-Ject Debut Carbon review

7. Rega Planar 1 En af de bedste Hi-Fi pladespillere til din plade-hobby Specifikationer Dimensioner: 17.5" (450mm) W by 4.5" (115mm) H by 15" (385mm) D Motor: Bæltedrev Plade: Phenolharpiks Phono-forforstærker: Nej USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45 rpm Stylus: Rega Carbon Grunde til at købe + God lydkvalitet + Nem at opsætte, selv for begyndere Grunde til at lade være - Manuel hastighedsændring - Ingen phono-forforstærker inkluderet

Det bliver stadig diskuteret, hvorvidt Rega Planar 1 eller Pro-Ject Debut Carbon er den bedste pladespiller til hi-fi på begynderniveau. Det er en tæt kamp, og der er ingen klar vinder, men de er begge et fremragende udgangspunkt.

Mens Rega måske ikke har Pro-Ject's smarte carbon-tonarm, er lyden på Planar 1 stadig fremragende og godt dæmpet med pladen af phenolharpiks. Og for nybegyndere er Rega Planar 1 nem at sætte op, selvom du selv skal sørge for din egen phono-forforforstærker.

Du kan høre tekstur fra instrumenter som violiner og stemmerne er klare. Den medfølgende Rega Carbon-patron er ikke noget særligt, men er et godt match til pladespilleren. Det er et svært valg mellem Planar 1 og Debut Carbon, men du kan ikke gå galt i byen med nogen af dem.

8. Marantz TT-15S1 Bliv professionel med denne high-end pladespiller Specifikationer Dimensioner: 440mm x 350mm x 110mm; (W x D x H) Motor: Bæltedrev Plade: Akryl med høj densitet Phono-forforstærker: Nej USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45 rpm Stylus: Clearaudio Virtuoso Grunde til at købe + Smukt design + Fremragende opmærksomhed på detaljer Grunde til at lade være - Dyr

Marantz TT-15S1 koster en del penge, men du får faktisk et rigtig godt tilbud. Clearaudio Virtuoso, der følger med pladespilleren, koster ca. 6000 kr., når den købes separat. Derudover får du en fantastisk tonearm og en smuk pladespiller til en pris, der bestemt er en investering, men ikke urimelig.

Så hvad får du ud af Marantz TT-15S1 i forhold til konkurrenterne? Opmærksomhed på detaljer. Stort set hver eneste del af pladespilleren er blevet gennemarbejdet for at være den bedste til prisen. Pasform og finish er fremragende, og det er en fornøjelse at håndtere komponenterne af høj kvalitet.

Nybegyndere bør ikke købe denne pladespiller, da det kræver mere viden at indstille den korrekt end entry-level pladespillerne på denne liste. Men hvis du er klar til at tage din pladesamling og lytning til det næste niveau, er Marantz TT-15S1 det perfekte sted at starte.

Læs videre: Marantz TT-15S1 review

9. Clearaudio Concept En fantastisk smuk mid-range hi-fi pladespiller Specifikationer Dimensioner: 16.54” x 13.78” x 4.92”; (W x D x H) Motor: Bæltedrev Plade: Polyoxymethylen Phono-forforstærker: Nej USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45, 78 rpm Stylus: Clearaudio Concept MC Grunde til at købe + Fremragende byggekvalitet + Detaljeret, fyldig lyd Grunde til at lade være - Dyr (men stadig god værdig for pengene)

Hvis Clearaudio Concept og Marantz TT-15S1 virker bekendt, skyldes det, at Marantz blev bygget af Clearaudio efter Marantz' specifikationer. Det betyder, at alt Marantz' fremragende byggekvalitet er blevet overført til Clearaudio Concept (dvs. at dette er en pladespiller, der er lige så smuk, som den lyder).

En lille, men bemærkelsesværdig forskel mellem Marantz- og Clearaudio pladespillerne er muligheden for at afspille 78 rpm-plader. Selv om de fleste mennesker aldrig vil støde på 78 plader, er det rart at vide, at Clearaudio Concept er i stand til at afspille dem. Concept har også en praktisk hastighedsknap på soklen, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte båndposition manuelt.

Clearaudio Concept har ingen nævneværdige fejl. Ja, den er dyr, men du får stadig et godt tilbud i denne prisklasse. Den medfølgende Clearaudio Concept Moving Coil Cartridge koster i sig selv ca. 6000 kr.

Læs videre: Clearaudio Concept review

10. Cambridge-Audio Alva TT pladespiller Gammelt møder nyt i denne trådløse Hi-Res pladespiller Specifikationer Dimensioner: 17.12” x 14.48” x 5.47”; (W x D x H) Motor: Direkte drev Plade: Polyoxymethylen Phono-forforstærker: Nej USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45 rpm Stylus: Elliptisk Grunde til at købe + Trådløs streaming i høj opløsning aptX HD + Enkel at sætte op + Bygget til at holde Grunde til at lade være - Ikke så god dynamik

1.700 $ (ca. 10.400 kr.) for en pladespiller er dyrt uanset mærke. Det her er Cambridges dyreste pladespiller, og det er langt den dyreste pladespiller nogensinde. Men den er unikt specificeret og har til hensigt at levere alle de mange og forskellige fordele ved vinylformatet med meget få kompromiser.

Det faktum, at den kan streame trådløst til en 24bit/48kHz aptX HD-standard gør den til nummer et i et felt af et. Ingen anden pladespiller fra noget bedre etableret mærke findes på markedet - Rega, for eksempel, eller Clearaudio - er kun i stand til at komme i nærheden af dette niveau.

Cambridge Audio laver heller ikke kun pladespillere. Vidste du, at Cambridge Audio Melomania 1 er med i vores opgørelse over de bedste trådløse høretelefoner i 2021?

Læs videre: Cambridge Audio Alva TT review

11. Technics SL 1500c Bombesikker konstruktion og klar lyd Specifikationer Dimensioner: 453 x 169 x 372mm (W x D x H) Motor: Direkte drev Plade: Støbt aluminium Phono-forforstærker: Ja USB: Nej Hastigheder: 33 ⅓, 45, og 78 rpm Stylus: N/A Grunde til at købe + Bombesikker byggekvalitet + Enkel at opsætte og bruge + Bemærkelsesværdig klarhed Grunde til at lade være - Dyr - Ikke så subtil

Mød den budgetvenlige Technics SL-1500C. Det er stadig ikke den mest prisvenlige pladespiller på markedet, men det er den første, som den genfødte Technics indtil videre har leveret, der virkelig minder lytterne om, hvad de elskede ved mærket i første omgang.

Lydopsætningen er imponerende, med optagelser, der giver masser af albuerum til de enkelte instrumenter. Der er dybde, højde og bredde, men på trods af åndehøjden, er der stadig en enhed i den lyd, som SL-1500C-pladespilleren leverer.

Læs videre: Technics SL-1500C Turntable review

Hvad gør en pladespiller god?

Hvad har jeg ellers brug for? Udover din nye pladespiller er der nogle andre ting, som du måske bør investere i. Først og fremmest skal du se på de bedste stereohøjttalere; en pladespiller er trods alt kun lige så god som de højttalere, du tilslutter den til. Eller måske vil du kigge efter de bedste hovedtelefoner, der passer til din pladespiller. Hvis du vælger en trådløs pladespiller, kan du investere i en Bluetooth-højttaler, en trådløs højttaler eller tilslutte den til din eksisterende smarthøjttaler. Hvis din pladespiller ikke har en indbygget forstærker, skal du købe en.

Det kan være ret forvirrende at navigere rundt på markedet for de bedste pladespillere - men følg os, så hjælper vi dig med at finde den bedste pladespiller til dig.

Til at starte med vil vi gennemgå alle de små detaljer, der indgår i valget af den bedste pladespiller til dine lyttebehov og dit budget. Ønsker du at gå high end med et remdrev? Eller hvad med en mere brugervenlig pladespiller med direkte drev eller en model med Bluetooth-aktivering? Hvad med phono-forforforstærkere? Har du brug for en?

Alle disse spørgsmål vil blive besvaret lige her, så før du ved af det, vil de støvede gamle plader snurre endnu en gang på din helt nye pladespiller.

En af de første ting, du skal kigge efter, når du køber en pladespiller, er, hvor godt dæmpet den er.

Dæmpning er i bund og grund den metode, hvormed producenterne bekæmper vibrationer - hvad enten de er interne eller eksterne. Det gør de ved hjælp af forskellige motorkonfigurationer og ved brug af forskellige komponenter.

For det meste vil remdrevne pladespillere være meget mere støjsvage og give en højere lydkvalitet end deres direkte drevne brødre, da direkte drevne pladespillere har en motor, der er direkte forbundet til pladen. Der findes dog nogle gode pladespillere med direkte drev, så du skal ikke afskrive dem helt.

Dine egne personlige behov er dog også vigtige. Hvis du lige er begyndt, har du sandsynligvis ikke brug for at fjolle rundt med en kompleks pladespiller med en justerbar vertikal sporingsvinkel, antiskate og azimut. Måske vil du endda gerne have en pladespiller, der kan tilsluttes trådløst til din højttaler via Bluetooth. Ønsker du at rippe din vinyl til dit digitale bibliotek? I så fald skal du kigge efter en pladespiller med en USB-udgang og pålidelig software.

Budget og stil er også vigtige overvejelser. Pladespillere kan koste alt fra 300 kr. til langt over 12.000 kr., så det er en god idé at have en pris i tankerne, før du begynder din søgning. Tænk også over, hvordan din nye pladespiller vil passe ind i dit hjem. Har du plads til en ekstern forstærker? Hvis ikke, skal du kigge efter en pladespiller med indbygget forforstærker.

Et overblik over de bedste pladespillere i 2021

