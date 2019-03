De bedste smart højttalere 2019: hvad skal du købe?

Smarte højttalere dominerer markedet for smart home-enheder og er et kæmpe hit i USA, hvor én ud af seks amerikanere allerede ejer en stemmestyret højtaler . Også vores britiske naboer er glade for at kunne tale til deres elektronik, salget er fordoblet på kun et halvt år , og der findes nu smarte højttalere i 10% af britiske husstande.

Fælles for de to markeder er naturligvis, at der tales engelsk. Dette vender vi tilbage til.

De populære virtuelle assistenter tager hjemmet med storm, og mange ser allerede de smarte højttalere som fremtiden, når det kommer til det automatiserede hjem, hvor de ikke kun styrer dine smarte enheder (såsom dine Philips Hue -pærer eller dine smarte låse ), men også dine hårde hvidevarer og lys i stuen – nogle gange helt uden din hjælp.

Vi ved godt, at det kan lyde lidt mærkeligt, men disse enheder kan være utrolig hjælpsomme. Forestil dig en verden, hvor du ikke behøver rejse dig for at ændre på termostaten eller lede efter fjernbetjeningen for at skifte kanal. Forestil dig at du slukker lyset i have alene ved hjælp af stemmen, eller via Alexa eller Google Assistant får vist et live signal fra dine overvågningskameraer.

Hvis du tænker, at du sagtens kan leve uden disse funktioner, har du sikkert ret. Men når du først har prøvet det, er der ingen vej tilbage. Alt dette og mere til er allerede muligt. Det eneste de ikke kan gøre, er at hjælpe dig med at finde ud af hvad du så skal købe. Er du i tvivl om hvilken smart højttaler passer bedst til dig, så læs med. Vi kan helt sikkert hjælpe dig.

Sonos One understøtter nu Amazons Alexa og Siri via AirPlay 2.

En ting vi desværre er nødt til at fremhæve her i Norden, er sproget.

Fordi vi er så få, der taler svensk, norsk, dansk og finsk, har der indtil videre ikke været den store interesse i at tage stemmeassistenterne til vore regioner – ingen stemmeassistenter, ingen smarte højttalere. Det skal dog samtidig siges, at stemmestyring bygger på enorme mængder data, og fordi vi er så få, der taler sprogene, er det bare mere besværligt at indsamle de mængder data, som kræves.

Vi har derfor længe primært kunnet se til fra siden, imens de to stemmeassistenter, Google Assistant og Alexa, voksede sig store på de engelsktalende markeder. Større europæiske sprog er sidenhen også blevet taget med, og Assistenterne taler i dag også tysk, fransk, spansk og italiensk og japansk.

Det er heldigvis begyndt at ændre sig. Sonos var nogle af de første til at sælge højttalere med indbygget Alexa-understøttelse og sidste år tog Google så skridtet fulgt ud og lancerede Google Assistant på de nordiske sprog samt begyndte at sælge deres smarte højttalere i Norden. Der er ingen tvivl om, at Alexa nok skal støde til – det er bare et spørgsmål om tid.

I mellemtiden kan du snyde hende til at tro, at hun står i et andet land, og tale engelsk til hende. Dertil kan vi tilføje, at flere forhandlere har parallelimporteret Amazons højttalere, så selvom de ikke officielt sælges her i landet, kan du alligevel købe dem.

Har du brug for hjælp til at finde din næste personlige assistent, så tjek vores guide herunder og find den smarte højttaler, som passer til dit nuværende setup, dit budget og din indretning. Højttalerne er specielt udvalgt af vore redaktører, og imens der er fordele og ulemper ved dem alle, er de alle gode på hver deres måde.

Husk at tjekke vores liste regelmæssigt, da vi løbende tilføjer nye modeller, såvel som rygter omkring kommende modeller.

De bedste smarte højttalere FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan du bruge en smart højttaler til? Smarte højttalere kan mange ting. Først og fremmest er de højttalere og kan bruges som sådan – fra den fantastisk-spillende Apple HomePod til den lille Google Home Mini.

Men de har også en masse ekstrafunktioner, takket være de indbyggede smarte stemmeassistenter. Disse smarte assistenter styres med stemmen, hvilket betyder, at du i teorien kan bede dem om en lang række ting. Du kan få dem til at afspille musik, svare på spørgsmål samt styre dine andre smarte enheder. Og det er kun begyndelsen.

Hvilken stemmeassistent er bedst? Overordnet set er det op til den enkelte. Nogle har altid foretrukket Apples produkter og holder sig til Siri. Andre er blevet rigtig glade for Alexa, efter at have købt en Echo-højttaler, da disse først blev lanceret. Den generelle opfattelse er dog, at Google Assistant i store træk er den mest præcise stemmeassistent. Har du mange Apple-produkter er Siri bedst, og vil du have den overordnet set bedste understøttelse, bør du satse på Alexa. Anbefalingerne er kun vejledende.

Er Alexa bedre end Google? Indledningsvis afhænger valget nok af, hvilken højttaler du foretrækker. Amazons Echo-serie ligner meget Google Home, men modellerne Show, Spot og Dot ser meget forskellige ud.

Når det kommer til de smarte assistenter indbygget i højttalerne, er de begge i stand til at gøre meget for dig. Amazons Alexa har mange evner (kaldet Skills), som adskiller sig fra de andre. Men Google har længe været førende inden for kunstig intelligens – længe før smarte højttalere kom frem.

Koster det penge at bruge Alexa? Nej.Du behøver ikke andet end den gratis Alexa-app. Du får dog flere fordele, hvis du er Amazon Prime-medlem .

De bedste smart højttalere i 2019

1. Sonos One

Den bedst spillende smart højttaler på markedet.

Fyldig lyd

Det bedste fra Alexa og Sonos

Spiller musik imens Alexa er slået fra

Google Assistant mangler

Prisen er høj

Den første Sonos-højttaler med Alexa-understøttelse har et diskret design, masser af funktioner og god lyd, hvilke giver dig det bedste fra begge økosystemer. På den ene side får du Alexa, som konstant bliver bedre, og på den anden får du Sonos og deres smarte multirumssystem. Du får desuden en ekstra ny ting med i købet, som vender op og ned på det hele: AirPlay 2. Med denne funktion kan du tale til Siri og skabe multirums-setup med Apple HomePod, hvilket gør det til den mest alsidige højttaler på listen.

Er der én ting, som alligevel holder Sonos One tilbage fra total triumf, er det, at Google Assistant stadig mangler, efter opdateringen blev udskudt i november 2018. Så snart Google Assistant lander i begyndelsen af 2019 (som vi håber) vil Sonos One blive ubestridte markedsfører af de smarte højttalerne.

[Opdatering: Sonos har netop lanceret en serie af nye indbygningshøjttalere til væg og loft, samt højttalere der kan monteres udendørs - Sonos Architectural line. ]

Læs hele anmeldelsen: Sonos One

2. Apple HomePod

Fremragende lyd, knap så smart højttaler.

Fremragende lyd

Flot minimalt design

Præcicion ved brug af Siri er høj

Anvendeligheden af Siri er begrænset

Ingen streaming via Bluetooth

Du er bundet til Apple Music

Den længe ventede Apple HomePod meldte i begyndelsen af 2018 endelig sin ankomst til kampen om pladsen i din bogreol.

Den indlysende fordel ved Apple HomePod fremfor en Echo eller Google Home-enhed er, at den taler sammen med dine øvrige Apple-produkter. Så hvis du er indædt Apple-fan, er HomePod nok et indlysende valg.

Men det er værd at stille de samme spørgsmål, som du ville stille dig selv, når du køber ethvert andet Apple-produkt: hvor meget mere vil du betale for at eje et produkt, som passer perfekt ind i Apples økosystem?

Da vi anmeldte højttaleren var vi splittede, fordi vi reelt anmeldte to ting på én gang: hvordan HomePod klarer sig som en premium-højttaler og hvordan den klarer sig som en smart home hub. I første kategori er HomePod fremragende. Lyden imponerer og opsætningen er meget intuitiv. Men i den anden skuffer Apple med middelmådig Siri-implementering, ligesom det irriterer, at du ikke kan forlade Apples økosystem ved de fleste kernefunktioner.

Apple har udtalt, at de arbejder på en Apple HomePod 2, eller en billigere og mere kompakt HomePod Mini , som ventes lanceret tidligt i 2019.03.12

Opdatering: I september annoncerede Apple en opdatering til HomePod , som gjorde det muligt at søge i sangtekster, tilføjede flere sprog til Siri (spansk og fransk-canadisk) samt muligheden for at indstille alarmer. DU kan nu også foretage opkald direkte fra HomePod.

(Image: © Amazon)

3. Amazon Echo (2nd Gen)

Amazons højttaler blev endnu smartere (i hvert fald på ydersiden)

Flot nyt design

Lavere pris

Nye Alexa-funtioner

Mere af det samme

Alexa-appen kunne være bedre

Den roterende skive er fjernet

Er du på udkig efter en smart højttaler, som er overkommelig i pris og spiller godt, går du ikke galt i byen med Amazon Echo. Den er ganske vist ikke længere topscoreren på vores liste, men stadig en glimrende højttaler. Anden generation af Echo spiller bedre end Amazons Echo Dot, men er billigere end Echo Plus og Apples HomePod.

Vi tænker ikke, at du skal erstatte dit hifi-anlæg, men på samme tid er det en rigtig god start, hvis du vil prøve livet med et smart hjem ud.

Amazon har desuden forbedret designet på Echo siden første version, som blev lanceret tilbage i 2015. Det nye dækstof passer bedre ind i de fleste stuer sammenlignet med det børstet aluminium på originalen.

Det eneste minus er, at den nye Echo ikke har samme smarte drejeskive til at styre volumen, som sidder på Amazons Echo Plus. Det er også værd at nævne, at Alexa ikke altid er helt så intelligent som Google Assistant. Til prisen er det dog et godt valg, som burde passe til de flestes behov.

Læs hele anmeldelsen: Amazon Echo Review (2018)

(Image: © GE)

4. Google Home

God til Chromecast-ejere samt nysgerrige typer

Udskiftelige farver på basen

Stort sangbibliotek

Udvider hardware-økosystemet

Mangler Googles egne tjenester

Kræver præcise kommandoer

Google Cast trænger til justering

Du kommer næppe til at sætte pris på hvor meget musik der rent faktisk er på YouTube, før du har købt en Google Home. Vi siger ikke, at Google Home kan spille enhver sang du kan komme i tanke om, men efter at have gået 90’erne grundigt igennem, kan vi stadig ikke finde en sang, som Google Home ikke kan finde og afspille.

Imens Google Home brillerer som DJ er den også en overraskende intelligent smart home hub. Den arbejder sallerede sammen med nogle af de største platforme på markedet, herunder Nest, Philips og Samsungs SmartThings, og giver vi det nogle måneder mere, vil det tal vokse yderligere.

Men vi er alligevel splittede, når det kommer til at anbefale Google Home. På nogle områder skuffer den og lever ikke op til betegnelsen som hjertet i det smarte hjem, som Google ellers markedsfører den som. Dette skyldes, at de ikke er helt i mål endnu. Sprogforståelsen er lidt for rigid, listen af understøttede smart home-enheder vokser, men er stadig ikke imponerende, men den måske største skuffelse er, at de fleste af Googles egne kerneydelser ikke understøttes.

Den har potentialet til at udvikle sig og konkurrere med Amazons Echo i fremtiden, men indtil videre er Google Home primært en smart dims med adgang til YouTube Music, indbygget Google Cast og evnen til at spare dig turen hen til lyskontakten. Det er værd at nævne, at Google Home nu i visse regioner også kan foretage opkald. Denne funktion blev afsløret under sidste års Google IO og har nu endelig fundet vej til Home. Google Assistant er også blevet opgraderet og kan nu langt flere sprog, herunder de nordiske, Continued Conversation og Multiple Actions.

[Opdatering: Google Assistant taler nu sammen med Nest alarmsystemer .]

Læs hele anmeldelsen: Google Home Review

5. Amazon Echo Plus (2nd gen)

Alexa wants to rule your home with new smart hub functions

Bedre drivere

Attraktivt stofdesign

Indbygget temperatur-måler

Spiller stadig ikke godt nok, til at overbevise de audiofile

Amazon Echo Plus er den dyrere udgave af de to høje højttalere. Du bør overveje denne, hvis du vil have en ok lydkvalitet, men ikke har behov for skærmen på Echo Show eller Echo Spot .

Nu hvor anden generation af modellen er lanceret, har Echo Plus droppet det todelte look , til fordel for et mere afdæmpet design med dækstof, i stil med den originale Echo .

Den spiller højere og dybere end standardudgaven af Echo, hvilket især er godt til musik. Lyder den så lige så godt som Sonos One ? Nej, men ligesom Amazons andre Echo-gadgets er den konkurrencedygtig på prisen – i hvert fald, hvis du ikke køber en parallelimporteret udgave.

Som med de andre smart home-systemer, udvikler Amazon Alexa sig hele tiden. Det er dog let at anbefale Amazon Echo Plus. Den er en praktisk løsning til både musik, stemmeassistentfunktioner og IOT-kontrol (Internet Of Things), med Alexa som den førende assitens på markedet, når det kommer til mængden af funktioner.

Men styrken i Echo-serien, især i de billigere modeller, gør det stadig sværere at sælge de dyreste modeller: Echo Dot har de samme smarte funktioner til en brøkdel af prisen, men spiller naturligvis ikke lige så godt. Dertil er den indbyggede smart hub en god tilføjelse, men stadig ikke komplet, hvilket betyder, at ivrige smart home-brugere måske bør vente lidt endnu med at tage springet.

Med andre ord – hvis du overvejer at springe med på bølgen og investere i det smarte hjem, er Echo Plus et godt sted at starte. Vær blot opmærksom på de billigere løsninger, indtil videre, som måske også kan opfylde dit behov.

De bedste smart højttalere med skærm i 2019

1. Google Home Hub

En rival til Amazon Echo Show

Billigere end Echo Show

Google Photos-integration

Innovativ Home View-brugerflade

Lille skærm

Begrænset mulighed for videoopkald

Svag lydkvalitet

Med de store tech-firmaers seneste angreb på smarte enheder med skærme, er udbuddet større end nogen sinde, hvis du vil have en smart højttaler med indbygget skærm.

Google Home Hub er en af de nyeste modeller af smarte skærme og den giver sin nærmeste konkurrent, Amazon Echo, kamp til stregen, med intuitiv stemmekontrol og en række veldesignede apps. Når det er sagt, er højttaleren bestemt ikke til de audiofile – den fungerer fint til baggrundsmusik imens du ordner dagens opgaver eller læser, men har slet ikke kraft nok til at agere din primære højttalere eller lytteapparat til musik.

Der hvor Google Home Hub excellerer er som kontrolcenter for dit digitale hjem. Mere end 5000 enheder fra 400 firmaer er allerede understøttet – dertil er den billigere end Amazon Echo Show.

Læs hele anmeldelsen: Google Home Hub

2. Amazon Echo Show (2nd generation)

Ligesom Echo, men med en indbygget skærm

Glimrende stemmegenkendelse

Forbedret touch-skærm

Kompetent smart home hub

Højttaleren har lidt for meget bas

Begrænset understøttelse af tredjeparts-apps

Alexa trænger til lidt skoling

Den opdaterede udgave af Echo Show er et stort skridt i den rigtige retning, med et bedre design, en skarpere skærm og bedre lyd. Desværre er understøttelsen af tredjeparts-apps til streaming begrænset. Touch-skærmen har en opløsning på 1280 x 720 pixels – så det er ikke noget der imponerer ret meget tæt på, men ser fint ud på afstand. Den indstiller automatisk lysstyrken, selvom skærmen ikke er den primære måde at ineragere med Echo Show på – den er optimeret til stemmestyring igennem Amazon Alexa og er god at bruge imens du bakser rundt i køkkenet.

Det er ikke den billigste smarte skærm på markedet, men den giver ekstra værdi ved at kombinere enheder du allerede har og nogle du kan købe andre steder til en billigere pris. Se eksempelvis blot på Amazon Echo Dot.

Læg det hele sammen og den nye Show er en markant forbedring i forhold til originalen. Hvis du holder af at se instruktionsvideoer eller høre musik imens du laver mand, fortjener Show en plads i dit køkken.

Læs hele anmeldelsen: Amazon Echo Show

3. Amazon Echo Spot

Denne tilføjelse til Echo-familien er en sjov og alsidig video-enhed.

Sjov formfaktor

Klar video

Video beskæres grundet formatet

Dyrere end Echo

Efter vores mening er Echo Spot den bedst designede Alexa-enhed Amazon nogensinde har lavet – det er en gadget, som d med glæde vil have i dit soveværelse, på dit skrivebord, i dit køkken og stort set over alt.

Spot er alsidig – den har ikke kamæleonagtige evner og tilpasser sig det rum du placerer den, men her er heller ikke kun tale om et smart vækkeur, hvilket Amazon har gjort meget klart fra begyndelsen.

Det kan det samme som Echo Show, men alt føles bedre i den mindre formfaktor. Designet er godt – den fås i sort og hvid - og vi kan let se Spot passe ind i soveværelset, i køkkenet eller på skrivebordet. Det kan sågar tænkes, at du vil have den alle tre steder.

Sådan er det med Amazon Echo Spot: mege lidt de andre Echo-enheder. Amazon vil have, at du har dem spredt udover dit hjem, så du altid har adgang til video-chat uanset hvor du er. I sidste ende vil de have, at Echo Spot skal erstatte Echo Dot. Amazon Echo Spot er dog lidt dyrere end den nye Echo og samtidig meget dyrere end en Echo Dot.

Dette skyldes naturligvis skærmen. Selvom vi endnu mangler at se en app til skærmen, som vi ikke kan leve ude, forbedrer den udseendet på Spot og åbner op for muligheden for at den bliver mere end bare en smart højttaler.

Vi håber at Amazon Skills bliver mere video-venlige – når det sker, bliver Amazon Echo Spot noget du bare må eje.

Læs hele anmeldelsen: Amazon Echo Spot

Hvad er på vej?

Dette er de bedste smart højttalere på markedet netop nu, men med den store succes disse stemmestyrede smarte assistenter indtil videre har opnået, er der uden tvivl kun tale om begyndelsen.

I øjeblikket arbejder en række andre firmaer, herunder nogle af de store i tech-branchen, også på deres egne smarte lydprodukter. Om de ender med at forandre markedet eller om der blot er tale om varm luft, må vi vente med at finde ud af. I mellemtiden er her er par af de mest ventede lanceringer og rygter lige nu:

(Image: © Spotify)

Spotify smart højttaler

Der er allerede masser af højttalere på markedet, som kan forbindes til din Spotify-konto. Men det betyder ikke, at den populære streaming-tjeneste ikke kan lancere sit eget produkt og konkurrere med de store navne.

Rygterne peger på, at Spotify har arbejdet på deres egen stemmestyrede brugerflade, men de har endnu ikke løftet sløret for en højttaler, som kan konkurrere med produkter som Amazon Echo eller Google Home.

Det har ikke stoppet os fra at drømme om hvordan en Spotify smart højttaler kunne se ud, lyde og fungere. Læs vores liste med hvad vi ønsker at se i en smart højttaler fra Spotify.

(Image: © Samsung)

Samsung Galaxy Home smart højttaler

Denne er nu officiel, selvom detaljerne stadig er sparsomme – Samsung viste deres Galaxy Home smart højttaler til deres Unpacked 2018-event, og lovede høj lydkvalitet kombineret med smart AI leveret af Bixby.

Vi ved endnu ikke noget om pris eller lanceringsdato, men vi regner med, at den vil kunne bruges sammen med Samsungs SmartThings -økosystem. Samsung lover at fortælle mere til deres udviklerkonference senere på året.

Højttaleren har levet på rygtebasis i et stykke tid, især takket være en rapport fra Bloomberg , hvor kilder fortæller mediet, at 2018 bliver året hvor Samsungs smart højttaler bliver annonceret og kan købes. Det skete så ikke, men måske er vi heldige i 2019.

Alt kan være en smart højttaler

Måske handler fremtiden slet ikke om smarte højttalere, men er i stedet mere fokuseret på at indbygge stemmeaktiverede smarte assistenter ind i andre produkter.

Tidligere i år uder CES, pralede mange producenter med integrationen af stemmeassistenter i deres produkter. Alexa og Google Assistant havde fundet vej til biler , spejle på badeværelset og sågar brandalarmer.

Selvom det kan lyde som en gimmick, løser det faktisk mange af problemerne med det smarte hjem. Du vil have adgang til stemmeassistenterne i alle rum, ikke kun de værelser du har proppet med højttalere.