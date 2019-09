Sådan bruger du Google Assistant til at se tv

Google Assistant kan gøre mange ting. Det gælder også at tjekke aftaler i din kalender eller afspille din musik via din Google Home højttaler.

En af de bedste funktioner er muligheden for at styre dit tv, uanset om du vil gå i krig med din yndlings Netflix serie eller se en film, du har lejet via Google Play.

Du kan afspille film og serier og styre dit tv enten ved at forbinde det med en Chromecast dongle eller med fjernsynets indbyggede Chromecast software, så du kan styre tingene ved at tale til din mobil, tablet eller Google Home højttaler. Hvis du har et Android TV, så er Google Assistant allerede indbygget, så du kan afgive stemmekommandoer via din fjernbetjening.

Funktionerne er meget nyttige, men det er ikke altid helt åbenlyst, hvilke funktioner og tjenester, der understøtter stemmestyring med Google Assistant. For at gøre dit liv lidt lettere, har vi lavet en brugervenlig guide til, hvordan dig og dit tv for mest muligt ud af Googles super smarte AI assistent.

Hvilke streamingtjenester undersøtter Google Assistant?

I Danmark har Google Assistant ikke adgang til helt så mange tjenester som i USA, hvor man har adgang til at styre følgende streamingtjenester: Netflix, CW, CBS All Access, HBO Now, YouTube TV, Wiki, Crackle, Red Bull, STARZ, and Google Play Movies & TV.

Herhjemme er det indtil videre kun Netflix, YouTube og Google Play Film, der giver mulighed for stemmestyring med Google Assistant, men der er ingen tvivl om, at flere og flere tjenester vil blive kompatible med Google Assistant i fremtiden.

(Image credit: William Potter / Shutterstock.com)

Hvad skal jeg bruge for at se tv med Google Assistant?

Der er forskellige måder at styre dit tv via Google Assistant: Brug et Android TV (mange producenter laver efterhånden tv med Android TV styrestystem), køb en Google Chromecast dongle eller køb et fjernsyn med indbygget Chromecast.

Hver metode stiller forskellige krav til din pengepung, og der er også forskel på, hvor meget ekstraarbejde de forskellige valg kræver, før du kan læne dig tilbage og bede Google Assistant om at afspille din yndlingsserie.

Et eksempel på Android TV brugerfladen (Image credit: Sony)

Se film på et Android TV

Den letteste måde at bruge Google Assistant til at se tv på, er at ved at købe et Android TV, som kommer med indbygget Google Assistant. Så slipper du også for at skulle købe en Google Chromecast ved siden af fladskærmen.

Der er en del producenter, som lige nu bruger Android TV som operativsystem til deres fladskærme. Det gælder f.eks. LGs OLED og Super UHD TV , Philips 2019 OLED TV , og nogle Samsung fladskærme , så der er et pænt udvalg af fjernsyn, og det bør være muligt at finde et Android TV, der passer til dit budget.

Med et Android TV bør du (med de fleste modeller) kunne give stemmekommandoer til Google Assistant direkte via fjernbetjeningen. Hvis din fjernbetjening ikke har en mikrofon, kan du i stedet bruge din smartphone eller din Google Home højttaler, når du skal styre fladskærmen via Google Assistant.

Ud over at bede Google Assistant om ting som "afspil Stranger Things på tv", kan du også tænde og slukke dit Android TV, åbne apps som Netflix eller YouTube og starte/stoppe, pause/genoptage afspilningen.

(Image credit: TechRadar)

Brug Google Assistant med Chromecast

Chromecast er nu udkommet i 3. version. Chromecast donglen skal forbindes direkte med HDMI-porten bag på dit tv. Her får Chromecast sin strøm og fungerer som modtager, så du kan streame indhold fra din mobil eller tablet til dit tv.

Magien sker, når du trykker på Google Cast knappen, som efterhånden findes i de fleste streaming apps. Så sendes linket til Chromecast, der straks begynder at streame. Det er et utroligt intuitivt system at bruge.

Chromecast fungerer rigtig godt med Google Home højttalere; sig for eksempel " OK Google, spil det seneste afsnit af Orange is the New Black på Chromecast", og læn dig tilbage med popcornene.

Roku laver streaming dongles, og nogle af deres dongles som Roku Premiere og Roku Premiere+ har indbygget Chromecast, så du kan bruge deres enheder på samme måde som Googles Chomecast.

Der findes også fjernsyn, der har Google Chromecast indbygget, så det ikke er nødvendigt at købe en ekstra dongle for at streame. Du kan bare bruge din mobil eller smart højttaler til at give din fladskærm stemmekommandoer. Det er blandt andet producenter som Sharp, Sony, Toshiba og Philips, der laver fladskærme med indbygget Chromecast.

Det skal lige nævnes, at du ikke kan få Chromecast til at afspille bestemte afsnit. Du kan f.eks. sige, "OK Google, vis Derry Girls på tv" eller " Afspil the Derry Girls på Netflix på tv", men du kan ikke sige "Afspil første afsnit at Derry Girls på tv".