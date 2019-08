Netflix frigiver første trailer for sin kommende Witcher-serie

Så er der godt nyt til fans af Witcher-serien: Netflix har frigivet den første trailer for sin kommende TV-serie baseret på de populære historier af Andrzej Sapkowski (som også har affødt en populær spilserie).

Og hvad har vi så her? Nogle monstre, dramatiske special effects, nogle imponerende lokationer og nogle eftertænksomme blikke fra hovedrolleindehaveren, Henry Cavill (også kendt fra Superman and Mission: Impossible fame).

Vi har efterhånden ventet på TV-serien i et par år, og nu bliver vores tålmodighed snart belønnet. Netflix har endnu ikke oplyst nogen officiel lanceringsdato for serien, men dog bekræftet, at vi vil kunne streame den inden udgangen af året.

Af andre kendte navne kan nævnes Freya Allan som Ciri, Anya Chalotra som Yennifer, og Anna Shaffer som Triss Merigold. Se selv hele traileren herunder.

Lauren Schmidt Hissrich og holdet bag hende har skabt en rig og indlevende fantasyverden til The Witcher – og selvom trailere kan snyde, ser det ganske lovende ud.

Sapkowski er tilknyttet som kreativ konsulent, så vi forventer at serie følger historierne og bøgerne ganske tæt. Traileren antyder, at baggrundshistorierne for Ciri og Yennifer bliver afgørende for serien, som bliver fuld af action. Det to minutter lange klip viser vores hovedperson kæmpe mod en række fjender i en række forskellige udformninger. Se den til ende og du får trailerens mest dramatiske scener at se.

Er du helt grøn i forbindelse med Witcher-serien, handler det om den muterede monsterjæger Geralt fra Rivias eventyr (spillet af Cavill). De originale bøger er allerede gengivet i en polsk TV-serie.