Sonos får endelig adgang til Google Assistant uden for USA

Sonos-højttalere er lige blevet en anelse smartere uden for USA, idet de nu får adgang til Google Assistant via en gratis opdatering. Tjenesten blev tilgængelig i USA i maj måned..

Sonos har været med til at drive udviklingen af smarte tjenester i high-end lydsystemer. Tilbage i 2017 lancerede de Sonos One, som understøttede stemmeassistenten Amazon Alexa, og mindskede overgangen imellem høj kvalitets lyd og håndfri stemmekommandoer.

Sonos har siden sendt flere Alexa-parate højttalere på gaden, og udvidet udbuddet af smarte enheder – hvor konkurrerede modeller såsomNaim Mu-Sopeger på en øget interesse fra audiofile.

Efter en gratis opdatering kan brugere i en række nye lande nu også få glæde af Google Assistant – igennem Sonos One og Sonos Beam, eller igennem en forbundet Google Home-højttaler.

Hvor Googles egen assistent først landede i Sonos-enheder i USA tilbage i maj, får vi nu også i Norden og Nordeuropa adgang til løjerne.

Først med to samtidige stemmeassistenter

Ifølge administrerende direktør hos Sonos, Patrick Spence, har dette gjort Sonos til ”det første firma med to stemmeassistenter, der virker på samme tid på samme system.”

Naturligvis leger produkterne bygget af de respektive firmaer, Amazon og Google, ikke så godt sammen, men på grund af licenser og understøttelse i tredjepartsprodukter, får brugerne meget mere fleksibilitet og mulighed for at vælge hvad de ønsker at bruge.

I pressemeddelelsen, som blev sendt ud midt i maj, udtalte Spence ”Vi værdsætter friheden til at vælge, og giver lytterne magten til at vælge hvad de vil lytte til og hvordan de skal styre det. Tilføjelsen af stemmestyring, nu med Google Assistant, har gjort denne kontrol lettere end nogensinde.”

Spence hold desuden muligheden for andre stemmeassistenter åben og tilføjede ”Vi forestiller os en situation, hvor vi har flere stemmeassistener, der fungerrer på samme tid og på samme enhed, og forpligter os til at gøre de muligt så snart som muligt.”

Får vi måske også Samsungs Bixby eller Apples Siri-assistenter på Sonos-systemet?

Du behøver egentlig ikke mere end én, men det at have mulighed for at vælge den, der spiller bedst sammen med netop alle dine gadgets, vil være en lettelse.