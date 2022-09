Sonos Sub Mini er en lille og billigere subwoofer til dit Sonos setup

Sonos har endelig gjort alvor af subwooferen Sub Mini. Sonos Sub Mini har to 6" woofere, og du får også de gode Sonos-funktioner med i købet. Der har været masser af rygter om den, men det kommer alligevel bag på os, hvor flot den nye subwoofer er - og hvor lidt den egentlig ligner en traditionel subwoofer.

Pris og tilgængelighed

Den nye Sonos Sub Mini kommer traditionen tro i sort og hvid, og den vil være til salg fra den 6. oktober. Så længe behøver du dog ikke at vente med at bestille. Det kan du nemlig allerede gøre nu hos på Sonos egen hjemmeside (opens in new tab).

Prisen i Danmark er sat til 3.749 kroner

Sub Mini spiller kun med Sonos

Den nye Sub Min vil være den perfekte følgesvend til dem, der allerede har et Sonos setup med én af Sonos' soundbarer. Uanset om du har den billige Ray (opens in new tab), den lidt større Beam (opens in new tab) (gen 2) eller luksus-soundbaren Sonos Arc (opens in new tab), kan du nu opgradere lyden uden at bruge en formue og uden at optage alt for meget plads på stuegulvet.

Dens runde design er lidt anderledes end andre Sonos-produkter, men den passer stadig fint ind i Sonos' lineup af produkter. Den runde form ser godt ud, og den ovale ser ud til at have næsten samme form som Sonos Beam 2nd Gen og Sonos Ray, når de ses ovenfra. Og Sonos Arc har også et rundt design.

Den måler 30,5 cm i højden og har en diameter på 23 cm, så den fylder altså ikke meget sammenlignet med den store Sub. Vægten ligger på 6,35 kg, og dermed er den langt under Sub'ens 16 kg. Sub Mini er altså forholdsvis lille og kan sikkert placeres ved siden af fjernsynet uden at være alt for dominerende.

Setup er ifølge Sonos ret nemt at installere Sub Mini. Det kræver bare, at du allerede har en Sonos-højttalere, der er tilsluttet til Sonos-app'en. Så nej, hvis du ikke allerede har en Sonos-højttaler, kan du altså ikke bruge Sonos Sub Mini til noget som helst. Der er nemlig kun to porte: Én til strøm - Sub Mini kan trådløst oprette forbindelse med dine Sonos-højttalere - og én ethernet port, hvis nu du skulle have et ældre setup, hvor Sonos højttalerne er er forbundet til netværket via ethernet.

Sonos Sub Mini er lille nok til at passe ind de fleste steder. (Image credit: Sonos)

Passer til de fleste Sonos højttalere

Selv om Sonos Sub Mini altså også kan spille sammen med Arc, så er Arc ikke med på Sonos egen liste over de bedste højttalere at parre Sub Mini med. De foreslår i følgende Sonos højttalere som de bedste til Sub Mini: Sonos Beam (gen 1 og 2), Sonos Ray, Sonos One, Sonos One SL og Symfonisk højttalere fra IKEA.

Det er nok fordi, at Sonos Sub Mini er bygget til lokaler, der er fra små til mellemstore, hvor den originale sub (gen 3) er lavet til lokaler, der er mellemstore til store. I mine øjne er Sonos Sub Mini vanvittig elegant skruet sammen, så mon ikke, der også vil være en del Sonos Arc brugere, der vil skrue op for elegancen med en lidt mindre og meget stilfuld Sub Mini?

Det gør heller ikke noget, at Sub Mini med en udsalgspris på 3.749 kroner er en del billigere end Sub (gen 3), der har en prislap på 6.299 kroner i udsalgspris.

Sonos Sub Mini genbruger designdetaljer fra den store Sub. (Image credit: Sonos)

Når du tilslutter Sub Mini til dit system, vil din soundbar tilpasse sin lydprofil, så subbaren kan håndtere de lavere frekvenser, den er designet til, og der skulle være en problemfri crossover mellem dem - men det vil vi selv teste snart.

Sonos giver dig også mulighed for manuel EQ, hvis du vil justere, hvor meget bassen er involveret i dit setup, og Sub Mini vil fungere med TruePlay tuning - men du skal omjustere dit rum, hvis du allerede har gjort det.

Højttaleren fungerer også med Sonos' Trueplay-funktion, hvor ved hjælp af mikrofonen på din iOS-enhed (der kører iOS 8 eller nyere) laver en Trueplay-måling af lyden i lokalet, så Sonos Sub Mini kan tilpasse sin lyd til rummets unikke akustik og optimer equalizeren, så bassen aldrig lyder mudret, hård eller flad.

Selv uden Trueplay-analysen vil Sonos Sub tilpasse lyden automatisk for at lave en afbalanceret lydbillede med både Sub Mini og de(t) parrede Sonos-produkt(er). Det er også muligt at bruge Sonos-appen til manuelt at justere bas og lydstyrke.