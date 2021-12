Anmeldelse: Sonos Beam (Gen 2)

Sonos Beam (Gen 2) er en fantastisk opgradering sammenlignet med den originale soundbar. Nu kommer den med Dolby Atmos-understøttelse, HDMI eARC-kompatibilitet og et opfrisket design. Selvom vi ikke er helt overbeviste af den virtuelle Atmos, lyder denne soundbar fantastisk og passer perfekt til mindre rum. Samtidig vil prisen på mellem niveau ikke gøre alt for stor indhug på din konto.

Sonos Beam (Gen 2) er en fantastisk opgradering sammenlignet med den originale soundbar. Nu kommer den med Dolby Atmos-understøttelse, HDMI eARC-kompatibilitet og et opfrisket design. Selvom vi ikke er helt overbeviste af den virtuelle Atmos, lyder denne soundbar fantastisk og passer perfekt til mindre rum. Samtidig vil prisen på mellem niveau ikke gøre alt for stor indhug på din konto.

Anmeldelsen kort

Sonos Beam (Gen 2) er den nyeste soundbar fra multirums-lydgiganten Sonos, der forbedrer virksomhedens originale mini-soundbar ved at tilføje virtuel Dolby Atmos, HDMI eARC-kompatibilitet og et forfrisket design.

Selvom den er lidt dyrere end den første Sonos Beam, giver den nye soundbar stor værdi for pengene, og da den er en del af Sonos-økosystemet kan du nemt tilføje flere Sonos-højttalere og på den måde udvide dit lydsystem. Beam (Gen 2) lyder fantastisk i sig selv, men du kan løfte lydydeevnen et hak ved at tilslutte den til Sonos Sub eller ved at bruge et par Sonos One SL-højttalere som dine bageste højre og venstre kanal.

Opsætning af Sonos Beam (Gen 2) er en leg - du skal bare bruge Sonos-appen (tidligere Sonos S2), og så kan du nemt forbinde soundbaren til dit Wi-Fi-netværk og konfigurere din valgte stemmeassistent. Sonos-appen giver dig også adgang til virksomhedens TruePlay-teknologi, som ved hjælp af dens indbyggede mikrofoner kalibrerer soundbarens lyd til dit rums dimensioner.

Det er en skam, at TruePlay stadig kun fungerer med iOS-enheder, da det gør en forskel for lyden. Vi vil anbefale dig at låne en iPhone til TruePlay-processen. Det tager et par minutter, og du får altså en bedre lydoplevelse med TruPlay-kalibrering.

I modsætning til sin forgænger kommer den nye Beam med eARC-kompatibilitet, en funktion som fans af den originale soundbar har efterspurgt i et stykke tid. Dette gør det muligt for soundbaren at håndtere mere avancerede lydformater end før, inklusive hi-res audio codecs.

Nærbillede af Sonos Beam gen 2 soundbar (Image credit: TechRadar)

Den iøjnefaldende nye funktion til Beam (Gen 2) er dog Dolby Atmos-understøttelse. Selvom soundbaren ikke indeholder opadgående drivere, du har brug for til 'ægte' Atmos lyd, bruger den i stedet psykoakustiske teknikker til at give dig følelsen af højde fra dine filmsoundtracks.

I teorien skal få det til at virke som om lyden fra dine film kommer fra alle vinkler; vi er dog ikke helt overbeviste. Mens Beam (Gen 2) har et bemærkelsesværdigt bredt lydbillede og kraftfuld lydydelse i forhold til dens størrelse, oplevede vi ikke at lyden kommer oppefra på samme måde som med topmodellen, Sonos Arc (som har de altafgørende opadgående drivere) .

Det er dog ikke noget Sonos Beam (Gen 2) skal straffes alt for hårdt for. Du får stadig en langt mere fordybende oplevelse, end du ville få fra en ikke-Atmos-soundbar, og der kommer en lille mængde lyd oppefra – den er bare ikke så overbevisende som andre virtuelle Atmos-barer som Sonos Arc.

Sonos Beam (Gen 2) fungerer også rigtig godt til at lytte til musik med et klart, velafbalanceret lydbillede og en imponerende dybe toner – og Sonos-appen gør det nemt at navigere i dine yndlingsmusikstreamingtjenester uden at skifte mellem mange forskellige apps og platforme.

Generelt, hvis du leder efter en soundbar, hvor både pris og størrelse er overkommelig, og hvor du gerne vil have mulighed for at udvide systemet med en subwoofer eller baghøjttalere på et senere tidspunkt, er Sonos Beam (Gen 2) en godt valg – forvent bare ikke en superoverbevisende Dolby Atmos-oplevelse.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Beam (Gen 2) pris og tilgængelighed

3.749 kroner

Tilgængelig nu

Andengenerations Beam kom til salg i oktober til en vejledende udsalgspris på 3.749 kroner. Det er nogle hundrede dyrere end originalen, som ved lanceringen kostede 3.399kr.

Sammenlignet med andre soundbarer med virtuel Dolby Atmos er Beam (Gen 2) lidt billigere end Sony HT-G700 og 3.750 kr. billigere end TechRadars bedste soundbar fra 2021, storebroren Sonos Arc, som leverer ægte' Atmos takket være de opadgående tweetere, der sender lyden op imod loftet og ned imod dig.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Kompakt formfaktor

Nyt plastgitter

Touch-styring

Ligesom den originale Beam er den nye Sonos Beam (Gen 2) en kompakt soundbar, der nemt kan passe under de fleste tv'er eller monteres på en væg for at holde din stue fri for rod.

Den måler 69 x 651 x 100 mm (H x B x D), og dermed er den meget mindre end virksomhedens flagskibs-soundbar, Sonos Arc (87 x 1141,7 x 115,7 mm), hvilket gør den ideel til mindre rum.

Ligesom andre Sonos-højttalere handler design af Beam (Gen 2) om rene linjer og underspillet branding; denne soundbar er ikke prangende, men den ser stilfuld ud, og da den kommer i enten sort og hvid finish, kan du finde et rigtige look, der passer ind i din indretning.

En vigtig forskel mellem den nye Sonos Beam og dens forgænger er designet af gitteret, som nu er lavet af plastik frem for et vævet stof. Dette designvalg er mere i overensstemmelse med Sonos Arc, og som virksomheden påpeger, er det langt nemmere at rengøre end stof, der har tendens til at holde mere på støv. Vi spurgte Sonos, om det nye gitter giver nogle akustiske fordele, men ifølge Sonos er det udelukkende er et æstetisk valg.

Øverst på soundbaren finder du et berøringsfølsomt kontrolpanel. De kapacitive berøringssensorer giver dig mulighed for at styre din musikafspilning, justere lydstyrken og slukke for de indbyggede mikrofoner for ekstra privatliv. De er følsomme og reagerer hurtigt, men for det meste brugte vi tv-fjernbetjeningen eller mobilen til at styre lyden.

Du finder også en lille LED-lysstribe på toppen af soundbaren, som lyser, når du interagerer med den, samt en anden LED under mikrofonikonet for at fortælle dig, når soundbarens mikrofon er aktiveret.

På bagsiden af soundbaren er der en port til at tilslutte den til en stikkontakt og så er der en HDMI-port, en optisk- og en Ethernet-port.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Installering og forbindelsesmuligheder

Fungerer med Sonos-økosystemet

TruePlay-kalibrering

Brugervenlig app

Opsætning af Sonos Beam (Gen 2) er meget enkel; du skal bare downloade Sonos-appen og følge instruktionerne for at forbinde soundbaren til dit Wi-Fi-netværk og eventuelle musikstreamingtjenester, du gerne vil bruge.

Du kan vælge mellem Alexa eller Google Assistant. Takket være soundbarens indbyggede mikrofoner kan du styre afspilningen ved hjælp af stemmeassistenterne. Du kan også bruge stemmeassistenter til at styre resten af dine smart home enheder.

Når det er klaret, kan du (med en iPhone) bruge Beams rumkalibreringsfunktion, TruePlay, som indstiller soundbarens lyd optimalt til akustikken i netop det lokale.

Under TruePlay-processen, afspiller Beam en række lyde på tværs af frekvensområdet, og imens det sker, skal du bevæge dig rundt i lokalet og holde din mobil i forskellige højder.

Sonos-appen bruger de indbyggede mikrofoner i din smartphone til at analysere lyden; Sonos siger, at det er vigtigt at dække så meget plads som muligt og at minimere enhver anden støj, der kan påvirke resultaterne. Desværre er TruePlay kun kompatibel med iOS-enheder i øjeblikket, men det er værd at låne en vens iPhone for at få mest muligt ud af din nye Beam.

(Image credit: Sonos)

Appen giver dig også mulighed for at parre Beam med andre Sonos-højttaler, som Sonos Sub eller et par Sonos One SL-højttalere, der kan bruges som venstre og højre baghøjttalere.

Integration med Sonos-netværket giver Beam (Gen 2) en kæmpe fordel, som mange andre soundbars ikke har: en nem måde at opgradere dit hjemmebiografsystem på. Selvom den nye Beam fungerer meget godt alene, er tilføjelse af sub- og baghøjttalere en fantastisk måde at udvide dit system på. Og hvis du f.eks. allerede har en Sonos Roam bærbar højttaler, kan du Roam og Beam ved hjælp af Sound Swap-funktionen.

Med hensyn til trådløs forbindelse understøtter Beam (Gen 2) Wi-Fi og Apple AirPlay 2 med kompatible iOS-enheder. Der er også mulighed for at tilslutte den til din router med et Ethernet-kabel, hvis du ønsker en mere fast forbindelse til dit hjemmenetværk. Vi har dog på intet tidspunkt oplevet nogen forbindelsesproblemer via vores trådløse wi-fi forbindelse.

En ny tilslutningsfunktion til Sonos Beam er HDMI eARC-kompatibilitet, som virksomheden siger vil bringe en "større, mere fordybende og hi-def lydoplevelse". Sammenlignet med HDMI ARC-forbindelsen, der findes på den originale Beam, kan eARC håndtere mere avancerede lydformater og levere overlegen lydkvalitet.

Det er en skam, at der ikke er HDMI 2.1-understøttelse, hvilket ville give mulighed for 4K ved 120Hz og endda 8K ved 60Hz-gennemgang – for så ville Beam også være ideel til 8K-understøttende konsoller som PS5 og Xbox Series X.

Alligevel kan den nye Beam klare 32 kanaler lyd og endda otte-kanals 24-bit/192 kHz ukomprimerede 38 Mbps datastrømme. Med andre ord, den understøtter Atmos og den kan afspille højopløselige lydfiler med dine yndlingssange.

Hvis dit tv ikke har en HDMI-port, kan du også tilslutte Beam via den optiske port; Sonos leverer alle de kabler, du har brug for, i kassen.

Sonos-appen gør det også nemt at streame musik, så du kan tilføje musikstreaming-platforme efter eget valg og navigere i dem uden at forlade appen.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Audio performance

Bredt lydbillede

Fantastisk til musik

Dolby Atmos kunne være mere overbevisende

(Image credit: Peter Hoffmann)

På trods af sin lille størrelse leverer Sonos Beam (Gen 2) kraftfuld lyd og har ingen problemer med at fylde rummet med lyd.

Vi action komedien Free Guy, hvor Guy og Molotov Girl går fra den ene eksplosive action-scene til den anden med skyderi, slagsmål og eksplosioner i lange baner i Free City.

Her viser Beam (Gen 2) at den er i stand til at håndtere buldrende lave frekvenser med masser af detaljer, mens soundbarens basevner bliver endnu mere tydelig, da muskelbundtet Dude kommer trampende.

Selv om der er eksplosioner og kuglerne bogstaveligt talt flyver om ørerne på Guy, er dialogen hele tiden klar og tydelig og nem at forstå. Det gælder også, selv om vi har "Loud"-funktionen aktiveret og uden at Sonos' "tydelig tale"-funktioner slået til.

Sonos er kommet med en opdatering, der tilføjer DTS Digital Surround til en række af deres produkter, hvor Beam (Gen 2) også er med: Sonos Arc, Sonos Beam (anden generation), Sonos Playbar, Sonos Playbase, Sonos Amp. Brugere af iOS-enheder får desuden muligheder for at justere equalizeren direkte fra afspiller-skærmen, ved først at berøre volumenbaren og derefter trykke på equalizer-ikonet. Disse funktioner er endnu ikke testet.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Mens den generelle audio performance på Beam (Gen 2) er meget imponerende, er vi ikke helt så overbeviste af den virtuelle Dolby Atmos. Når helikoptere og motorcykler flyver højt oppe i luften, får vi godt nok en fornemmelse af højde, men det føles ikke rigtigt, som om lyden kommer oppefra. Det er også nærmest en umulig opgave, når Beam (Gen 2) ikke har nogen drivere, der kan skyde lyden op i luften.

Det føles lidt mere kunstigt, og vi får ikke samme fordybende lyd som du får med Sonos Arc, der netop har de opadgående drivere. Disse drivere er designet til at skyde lyden op i loftet og tilbage ned til dine ører, hvilket giver en ægte følelse af lyden er "oppe" i filmlydspor og kompatible lydfiler. Uden disse drivere er Beam (Gen 2) ikke i stand til at give den fulde Atmos-oplevelse. Men den virtuelle Atmos Dolby er stadig imponerende og lydbilledet er mere fyldigt end på forgængeren.

Når det er sagt, er vi generelt ret imponerede over bredden af lydbilledet. Du får virkelig en fornemmelse af, at handlingen på skærmen finder sted overalt omkring dig, og det er uden at tilføje yderligere venstre eller højre baghøjttalere, som Sonos One SL.

Sonos Beam (Gen 2) lyder også fantastisk, når du spiller musik. Bassen lyder dyb og velafbalanceret, mens mellemtoner og diskant er fyldige og varme. Vokaler går tydeligt igennem og alligevel er der plads til masser af separate detaljer i musikken.

Selv om bassen i Sonos Beam (Gen 2) sagtens kan på egen hånd, så kan du give den et løft ved at tilslutte den til Sonos Sub, som leverer bedre adskillelse mellem de forskellige frekvenser og en bas-oplevelse, der ganske enkelt er imponerende massiv.

Ekstra boom med Sonos Sub

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Beam (Gen 2) er et godt valg, hvis du vil have klar og detaljeret lyd til dit tv. Men der er plads til forbedring, når det gælder bassen. For som Beam gen 2 kan som enkeltstående højttaler ikke ramme den dybe udefinerbare rumlen, som en dedikeret subwoofer kan. Det er der råd for.

Det smarte ved Sonos systemet er netop, at det altid er muligt (og meget let) at tilføje flere højttalere. Så hvis du vil have mere surround kan du f.eks. tilslutte Sonos One-højttalere som baghøjttalere. Hvis du vil have et meget enkelt men alligevel imponerende setup, så er det Sonos Sub, du skal tilslutte til din Beam (Gen 2).

Prisen på 6.299 kroner er i den høje ende, men vi oplever, at lyden får mere dybde og giver mere indlevelse, når vi ser film og serier. Vi testede samspillet imellem Beam (Gen 2) og Sonos Sub i en lejlighed, hvor det er vigtigt at vise hensyn til naboerne. Heldigvis er det nemt at justere op og ned for Sub'en i app'en, og det er muligt helt at slukke den, hvis du f.eks. ser en actionfilm midt om natten, så du ikke vækker underboen.

Du kan sagtens klare dig med Beam (Gen 2), og højttaleren vil helt sikkert give din tv-oplevelse et gevaldigt løft. Du får meget højttaler for pengene, og muligheden for løbende at tilføje højttalere i Sonos' multi-rum univers er et kæmpestort plus

Skal du købe Sonos Beam (Gen 2)?

Køb den hvis...

Du vil have stærk lyd til dit tv

Sonos Beam (Gen 2) lyder meget større end den er, og kan virkelig løfte lyden fra et fladskærms-tv op på et helt nyt niveau.

Din stue ikke er en balsal

Sonos Beam (Gen 2) er kompakt nok til at du kan klemme den ind selv i mindre lokaler, og du kan montere den på væggen, for at spare endnu mere plads.

Du har andre Sonos højttalere

Beam (Gen 2) passer ind i Sonos-økosystemet og er den perfekte legekammerat til mærkets subwoofere og alle deres andre højttalere.

Køb den ikke hvis...

Du vil have ægte Dolby Atmos

Beam lyder imponerende, men den har ikke de opadgående drivere, der skal til for at skabe ægte Dolby Atmos-lyd.

Du har et stramt budtet

Sonos Beam (Gen 2) er langt fra at være den dyreste soundbar, vi har testet, men du kan også finde billigere alternativer.

Du slet ikke har adgang til en iOS-enhed

Du skal bruge en iOS-enhed for at kunne udføre en TruePlay-kalibrering. Det gør lydoplevelsen mærkbart bedre. Så lån en af vennernes iPhone, hvis du kan.