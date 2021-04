Alt til dit smart hjem: De bedste smart home-gadgets til hjemmet

Smart home-systemer bliver smartere og smartere. I de senere år er der kommet flere og flere produkter på markedet, og eksisterende produkter har modtaget en masse opdateringer, der har gjort dem smartere end nogensinde før. Udviklingen går i et rasende tempo, og nutidens smart home-gadgets giver muligheder, du ikke engang kunne drømme om før. Det betyder, at det er lettere og sjovere end nogensinde at koble alt til internettet og tage skridtet ind i verdenen af smart home-gadgets.

Du kan vælge mellem en række forskellige produktkategorier såsom smart højttalere, smart belysning, smarte låse og meget mere. Du vælger selv,hvilke produkter og funktioner, du vil have adgang til i dit smarte hjem. Du kan vælge at fokusere på alt fra komfort til sikkerhed - valgene er mange.

Da markedet for smart home-gadgets vokser i et hurtigt tempo, kan det måske føles forvirrende og tung at komme i gang - især hvis du er helt ny i verdenen af

smart home-gadgets. Derfor har vi sammensat denne guide, hvor vi samler nogle af de bedste produkter i de mest populære kategorier, så du hurtigt og nemt kan få et overblik. På denne måde bliver det forhåbentlig lettere for dig at få en idé om, hvad der er tilgængeligt, og hvad der passer dig og dine behov bedst, så du kan komme i gang med at opgradere dit hjem til et ægte smart home på ingen tid.

Højttalere og stemmeassistener

Smarte højttalere med stemmeassistenter (Image credit: Future)

Smarte højttalere har udviklet sig enormt i de senere år og er nu blandt de mest alsidige gadgets, du kan anskaffe dig til dit smarte hjem; de spiller musik, hjælper med at styre alle de andre smarte apparater i hjemmet og har virtuelle assistenter klar til at besvare alle dine spørgsmål.

Disse smarte højttalere inkluderer stemmeassistenter som Google Assistant, Siri og Alexa, der er skabt for hjælpe os i vores hverdag - og de kan gøre meget i dag. For eksempel kan de fortælle dig om vejret, afspille musik, fortælle dig nyheder, tjekke dine smarte trådløse og håndfri enheder (såsom dine Philips Hue-pærer eller smarte låse) og meget mere.

For mange er en smart højttaler det første skridt ind i verdenen af smart homes og er et godt sted at starte, hvis du er ny inden for smart teknologi. Nedenfor viser vi nogle af de bedste smarte højttalere, du kan købe lige nu, uanset hvilket økosystem du vil køre på.

Bedste smart højttaler – Sonos One

Sonos One er en rigtig god smart højttaler (Image credit: Sonos)

+ Suveræn lyd

+ Det bedste fra Google og Sonos

+ Understøtter Airplay 2

- Prisen kunne godt være lidt lavere

Sonos' første højttaler med Google Assistant har et stilfuldt design, har masser af funktioner og har en fremragende lyd, der giver det bedste fra begge økosystemer. På den ene side får du Googles assistent, som konstant forbedres, og på den anden side Sonos med sin egen multirumsteknologi og fremragende lyd.

Der er også en ny funktion med i købet, der kan være en gamechanger: AirPlay 2. Med denne funktion kan Sonos One tale med Siri og oprette en kombination af flere rum med Apple HomePod. Højttaleren understøtter også Amazons stemmeassistent Alexa, hvilket gør det til en virkelig alsidig smart højttaler.

BEDSTE PRODUKT Sonos One | 1.499:- | HiFi Klubben

Sonos One er en av de bedste smarthøjttalere, du kan købe lige nu. Den understøtter både Google Assistent og Alexa og findes i mange danske butikker som for eksempel HiFi Klubben. Se tilbud

Andre gode smarthøjttalere

Netværk til smarte hjem

Netværk til smarte hjem (Image credit: Google)

Du kan glemme alt om netværksproblemer med en af de bedste mesh wi-fi-routere på markedet, og de sikrer den gode forbindelse, hvis du har et stort rum eller et travlt netværk. Selvom klassiske trådløse routere ved hjælp af wi-fi-udvidelser kan også kan forbedre netværket, så klarer en mesh wi-fi-router opgaven endnu bedre og mere effektivt. Det er så effektivt, fordi der indgår flere enheder i et mesh setup. så du kan placere dem strategisk og opnå bedre dækning i hele boligen.

Hvis du leder efter et en effektiv måde til at dække et større rum eller hjælpe med at stabilisere et wi-fi-netværk med mange tilsluttede enheder, er noget for nogle af verdens bedste wi-fi-routere. Og der er ingen, der overgår mesh wi-fi-routere, når det handler om at levere dækning i hvert hjørne af dit hjem og garanterer et stabilt signal, uanset hvor du er.

Der findes et stort udvalg af routere fra forskellige producenter og til forskellige budgetter, og nedenfor har vi listet nogle af de bedste produkter til dit hjemmenetværk, som du kan købe lige nu.

Bedste mesh wi-fi-router – Google Nest Wifi

Bedste mesh wi-fi-router – Google Nest Wifi (Image credit: Google)

+ Pænt design

+ Indbygget smarthøjttaler

+ Let styring

- Ingen store forbedringer på ydelse

- Kan ikke betale sig, hvis du allerede har mesh-routere

Hvis du er fan af smart home, vil du virkelig sætte pris på den smarte løsning i denne opgradering af Google Wifi-serien. Google Nest Wifi tager tingene til det næste niveau, da det tager Google Wifis enkle, men utrolig flotte design og ydeevne og kombinerer det med bekvemmelighed med en smart højttaler. Så du får en 2-i-1 enhed i en endnu pænere og mere attraktiv pakke. Hvis du er træt af den hvide farve, findes den også i farverne Mist og Sand. Når det kommer til de bedste mesh Wifi-routere, er den originale Google Wifi stadig en rigtig stærk konkurrent, men denne version tager det et skridt videre og kommer endnu tættere på det smarte hjem.

BEDSTE PRODUKT Google Nest Wifi | 1777:- | Nordic Electronics

Google Nest Wifi er den oplagte mulighed, hvis du vil skabe et stabilt hjemmenetværk og samtidig lægge mere fokus på det smarte hjem, da Google Nest Wifi også fungerer som en smarthøjttaler. Den fås fra et række danske forhandlere i pakker med forskellige antal enheder. For at opnå mesh-effekten skal du have mere end én mesh-enhed.



Se tilbud

Andre gode mesh-routere

Smart belysning

Bedste smart belysning til hjemmet (Image credit: Philips)

Næste trin efter en smart højttaler og et stabilt netværk hører opgradering af lyset til i ethvert smart home. Det kræver en udskiftning af de almindelige pærer til de smartere alternativer, som Philips Hue-lamper. Disse smarte lys kan derefter styres via en app og indstilles i en masse forskellige farver, efter tidsskemaer og så videre. Med smart belysning er det nemmere end nogensinde før at styre belysningen i dit hjem og skabe den helt rigtige stemning til filmaften, middage, dates eller aftenlæsningen. Bedst af alt? Du behøver ikke engang stå ud af sengen eller op af sofaen! Du kan styrer alt direkte fra din mobil eller med stemmen via dine smarthøjttalere.

Nogle af disse smarte lys har brug for en kontrol-enhed eller "hub" for at fungere, hvilket betyder, at det kræver lidt installation for at fungere. Det kan føles lidt kedeligt og besværligt, men når alt fungerer, er det hele indsatsen værd. Mange muligheder er også ret dyre, og du kan forvente at skulle betale op til flere hundrede kroner pr. pære, du køber. Men du kan altid opgradere et værelse ad gangen.

Her har vi samlet nogle af de bedste muligheder til dig, der ønsker at fylde dit hjem med smart belysning. Du finder en masse forskellige mærker, der dækker forskellige typer budgetter.

Bedste smartbelysning – Philips Hue

Bedste smartbelysning til hjemmet (Image credit: Proshop)

+ Nem at installere

+ Brugervenlig app-oplevelse

+ God integration af andre tjenester

+ Gode muligheder for automatisering

- Dyr løsning

- Kræver hub

Philips Hue-serien af smarte lys findes efterhånden i enormt mange smart homes, og Philips Hue er uden tvivl den største spiller på markedet, når det gælder smart belysning lige nu. Der findes en bred vifte af forskellige modeller, hvilket betyder, at det er muligt at udskifte hele dit belysningssystem for at gøre det internetforbundet.

Den største udfordring her er prisen: de enkelte pærer er dyre, og så har du ikke engang regnet med tilkøb af kontakter. Men hvis du er villig til at investere fuldt ud i dit smarte hjem, er der få andre smart home-gadgets, der føles lige så praktiske som Philips Hue-pærer, lamper og afbrydere.

BEDSTE PRODUKT Philips Hue Starpakke | 876:- | Elgiganten

Philips Hue er en af de første og de største navne inden for smart belysning, og de laver et stort udvalg bestående af forskellige modeller og lamper. Dette er en af de bedste tilgængelige løsninger lige nu, men vær forberedt på at skulle bruge noget tid på opsætning, hvis du skal opgradere hele hjemmet på en gang med disse smart pærer. De findes hos mange forhandlere, som for eksempel hos Elgiganten.

Se tilbud

Andre smarte belysningsløsninger

Smarte fjernafbrydere

Bedste smarte fjernafbrydere til boligen (Image credit: Ikea)

De bedste smarte fjernafbrydere og smarte stikkontakter kan gøre en nyttige i dit smart home. De kan styre apparater, lade dig lave skemaer til styring af dine knap så smarte enhed, hjælpe med at holde dit hjem sikkert - måske vigtigst af alt - spare på energiforbruget.

Vi er klar over, at de måske ikke hører til de mest spændende smart home-gadgets, du kan købe. En intelligent højttaler eller lys, der skaber feststemning i hele boligen er klart mere tiltalende. Men alle de andre funktioner bliver bare bedre, hvis hjemmet er udstyret med en eller to af de smarte fjernafbrydere og smarte stikkontakter.

For at komme i gang, skal du - lige som med alle andre ting i livet - træffe et valg. Og der er mange forskellige at vælge imellem, så det kan være svært at vide, hvad du skal gå efter. Derfor har vi samlet nogle af bedste smarte fjernafbrydere og smarte stikkontakter, der er tilgængelige lige nu.

Bedste smarte fjernafbryder – TP-Link Kasa Smart Wifi Slim

De bedste smart-stikkontakter til hjemmet – TP-link Kasa Smart Wifi Slim fjernafbryder (Image credit: TP-Link)

+ Lille formfaktor

+ Nem installation og brug

+ Mange funktioner

- Ingen understøttelse af HomeKit

- Tilslutter ikke automatisk, hvis den mister forbindelsen

At vælge den bedste smarte stikkontakt til hjemmet er ret vanskeligt, da de fleste produkter er ret ens med hensyn til kvalitet, pris og kompatibilitet. Så hvad der er den absolut bedste smarte stikkontakt til dig og dit smarte hjem afhænger lidt af, hvilket mærke du foretrækker, og hvilket økosystem du har valgt til boligen. For eksempel, hvis du har valgt at købe Ikeas smarte pærer, Trådløst, kan det være en god ide at holde fast ved den samme producent og også købe IKEAs trådløse stikkontakter.

TP-link Kasa Smart Wifi er dog et virkelig overkommeligt alternativ med en kompakt formfaktor. Disse stikkontakter kan styres via en app eller stemmeassistent og har funktioner såsom planlægning og timer. Kontakterne understøtter Google Assistant, Alexa og Samsung Smart Things og har apps til både iOS og Android.

BEDSTE PRODUKT TP-link Kasa Smart Wifi | 149:- | CompuMail

TP-link Kasa Smart Wifi er overkommelige og kompakte wi-fi stikkontakter, der understøtter både iOS og Android, og de kan også styres via stemmeassistenter som Google Assistant, Alexa og Samsung Smart Things. Her får du funktioner som planlægning, timer, nedtælling, automatisk tænd / sluk-funktion og meget mere. De fås hos forhandlere som CompuMail.Se tilbud

Andre gode bud

Smarte kameraer

Hvis du vil at dit hjem skal være så sikkert som det er smart, er det værd at investere i et af de bedste smart home-kameraer. Der findes en masse gode overvågningskameraer at vælge imellem i dag, som kan holde øje med dit hjem døgnet rundt. Dette kan være nyttigt, for eksempel hvis du har brug for at være væk på grund arbejde i løbet af dagen, har brug for at rejse væk eller bare vil holde lidt øje med dit kæledyr.

Dagens kameraer bliver smartere og tilbyder en masse gode funktioner som spotlights, nattesyn, lyd- og bevægelsessensorer og meget mere. Mange kameraer kan forbindes til en hub, som giver dig mulighed for at forbinde flere forskellige kameraer til det samme system. Alt kan derefter styres og justeres via tilknyttede apps for en enkel og nem brugeroplevelse.

Nedenfor har vi samlet nogle af de bedste overvågningskameraer efter vores mening lige nu, så du kan føle dig sikker i dit smarte hjem.

Bedst smart-kamera – Arlo Essential Spotlight Camera

Det bedst smart-kamera til hjemmet (Image credit: Arlo)

+ Enkel installation

+ Utroligt brugervenlig

- Dyr

- Visse funktioner kræver abonnement

Arlo Essential Spotlight Camera efter vores mening et af de bedste overvågningskameraer, du kan købe lige nu. Det er virkelig nemt at komme i gang med, da det både er nemt at installere og let at bruge. Blandt andet har kameraet funktioner som et spotlight og et alarmsignal og kan bruges både indendørs og udendørs.

Det er dog værd at bemærke, at dette er et ret dyrt overvågningskamera. Arlo har lanceret flere rigtig gode modeller, der er endnu dyrere, såsom Ultra- og Pro-modellerne, men Arlo Essential Spotlight Camera er stadig ret dyrt, og der kræves også et abonnement for at låse op for nogle avancerede funktioner. Det er et lille minus, men samtidig får du et rigtig solidt overvågningskamera til prisen. Så hvis du har budgettet til det, bliver du ikke skuffet, hvis du køber Arlo Essential Spotlight Camera.

BEDSTE PRODUKT Arlo Essential Spotlight Camera | 960:- | Prosjop

Arlo Essential Spotlight Camera er et af mange fantastiske overvågningskameraer fra Arlo. Denne model har en lidt mere overkommelig pris end sine Ultra og Pro søskende, men tilbyder stadig høje kvalitet og nyttige funktioner. Den kan købes hos blandt andre Proshop.Se tilbud

Vil du have et kamera til yderdøren? Se vores anmeldels af Arlo Video Doorbell Wire-Free

Andre kameraer, vi anbefaler:

Smarte låse

Smart sikkerhed er et andet område inde for smart home-teknologi, der bliver mere og mere populært, og det inkluderer smarte dørklokker med video, smarte overvågningskameraer og smarte låse.

I de senere år er smart-låse kommet langt inden for både teknologi og design. Markedets bedste smarte låse er ikke kun supereffektive, men ser også rigtig godt ud på din hoveddør.

Fra August til Kwikset til Yale er der en bred vifte af varianter og designs til smarte låse, herunder berøringsskærme, der fuldstændigt eliminerer behovet for en nøgle og dem, der ikke engang ligner smarte låse udefra. Nøglen her er at finde ud af, hvilken smart lås der fungerer godt for dig, din dør og dit hjem.

Nedenfor har vi derfor valgt nogle smarte låse, der efter vores mening er blandt de bedste, du kan finde lige nu.

Bedste smart-lås – Danalock V3 Z-wave

Bedste smart-lås til hjemmet (Image credit: Danalock)

+ Overkommelig pris

+ Stilrent design

+ Gode og brugbare funktioner

- Z-Wave-funktionen er begrænset

Danalock er en smart-lås med et kompakt og stilrent design. Her har du ikke brug for nøgler, men kan let vælge at låse døren op- eller i via din mobil. Du får adgang til en række forbindelsesmuligheder og smarte funktioner. For eksempel kan du give besøgende permanent eller tidsbegrænset adgang via appen, finde ud af om børnene er kommet hjem via overvågningen i aktivitetsloggen på mobilen eller computeren og meget mere. Låsen kan også integreres med andre smarte home-gadgets, og det giver høj brugervenlighed.

I øvrigt er installationen af selve låsen virkelig enkel, så det er let at komme i gang. Priser er også relativt overkommelig.

BEDSTE PRODUKT Danalock V3 | 1089:- | Proshop

Danalock V3 er en smart-lås med et kompakt og stilfuldt design, der helt fjerner behovet for at bruge en nøgle, da du kan styre alt direkte via appen i mobilen. Installationen er enkel, og låsen er meget brugervenlig. Den kan købes hos Proshop og andre forhandlere. Se tilbud

Andre anbefalede smart-låse

