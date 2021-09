Nye Philips Hue-produkter på vej

Der er netop annonceret en lang række nyheder fra en af de største producenter inden for smart belysning - Philips Hue.

Nyhederne inkluderer fire nye gradientprodukter, nye White ambiance Filament-pærer, kraftigere pærer og nye badeværelses- og loftslamper. Dertil kommer nye opdateringer til Philips Hue-appen med blandt andet integration af lys og musik med Spotify.

Nye Philips Hue-produkter

Kombinér lys og musik med Philips Hue og Spotify

Philips Hue har indgået et samarbejde med Spotify, så det nu bliver muligt at blande musik og lys synkront i hjemmet. Når du har linket din Philips Hue- og Spotify-konto udtrækker Philips Hue-appen metadataene fra hver sang, der afspilles via Spotify, uanset enhed. Derefter laves et avanceret lysscript, så Philips Hue-lyset ikke kun reagerer på sangens rytme, men også på genren og stemningen. I Philips Hue-appens nye fane ”Synkroniser” kan du justere lysstyrke, intensitet og farvepaletten på lysene efter ønske. Uanset om du slapper af på sofaen, har venner på besøg eller holder fest med en passende playliste, vil du få en ny oplevelse af din favoritmusik.

Philips Hue + Spotify-integrationen udrulles globalt fra 1. september 2021 som ”early access” til brugere af version 4 af Philips Hue-appen. Fra oktober 2021 vil funktionen være en permanent del af Hue-appen.

”Som verdens førende inden for smart belysning ønsker vi at tilbyde vores Philips Hue-brugere nye og spændende måder at skabe personlige belysningsoplevelser. Med de nyeste gradientprodukter og integrationen med Spotify tilbyder vi muligheden for at blande lys, farve og lyd og få den fedeste belysningsoplevelse, ”siger Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue hos Signify.

Farverige gradient produkter

Sidste års blev Philips Hue Play gradient lightstrip lanceret. I år udvider Philips Hue gradientkollektionen med den helt nye Philips Hue Play gradient light tube. Gradient-teknologien gør det muligt at blande flere farver i én lampe. Light tube er specielt designet til at sidde over eller under et tv og give en ekstra indlevende oplevelse, når du ser film eller gamer.

Gradient-teknologien har også fundet vej til to eksisterende Philips Hue produkter – den opdaterede Philips Hue gradient Signe lampe, der fås som gulv- eller bordlampe i sort eller hvid og Philips Hue ambiance gradient lightstrip. Til forskel fra den eksisterende Philips Hue lightstrip kan den nye model vise flere farver på samme tid.

(Image credit: Philips)

Et større og kraftigere udvalg af smarte pærer

Alle Philips Hue White Filamentpærer med E27-fatning fås nu også i White ambiance, hvilket gør det muligt at skifte mellem varmt og koldt hvidt lys. Disse LED-pærer, der ligner gammeldags glødepærer, kan lyse med blåtonet/koldt lys, når du skal koncentrere dig, men kan dæmpes til gyldne toner og dermed skabe en hyggelig stemning til afslapning. De er udviklet til lamper, hvor man kan se pæren, så de også er smukke, når de er slukkede. Derudover tilføjes en Philips Hue White Filament E14 lyspære til filamentkollektionen.

Philips Hue pærer på tværs af porteføljerne White, White ambiance, og White and color ambiance er nu også tilgængelige i 1100 og 1600 lumen (svarende til en 75W og en 100W pære).

Nye Philips Hue loftslamper

Philips Hue Surimu loftspanel flugter næsten med loftet og fås i både i et rektangulært og firkantet design. De nye Surimu paneler kan til forskel fra de eksisterende Philips Hue Aurelle paneler lyse i alle farver.

Philips Hue Enrave loftslampe, fås i sort eller hvid, og kan give et varmt til koldt hvidt lys i stuen, soveværelset eller køkkenet. Enrave fås også som en pendel, der skinner et kraftigt lys nedad ved et spisebord eller en køkken-ø, mens den kaster en blød dekorativ glød opad. Senere på året lanceres Philips Hue Infuse loftslampen, som giver hvidt og farvet lys med blødt indirekte lys på loftet.

Skab en spa-stemning derhjemme med nye Philips Hue badeværelseslamper

Smart belysning på badeværelset kan hjælpe dig med at blive frisk om morgenen eller med at slappe af om aftenen. Philips Hue Xamento indbygningsspots har et minimalistisk design i krom og kan lyse i alverdens farver. Philips Hue Devere loftslampen kan lyse i varme og kolde nuancer af hvid og har en indirekte lyseffekt ved loftet. Sortimentet af badeværelseslamper fra Philips Hue udvides yderligere senere på året med Philips Hue Xamento loftslampen, der også giver hvidt og farvet lys.

Unikke lysoplevelser med nye softwareopdateringer

Fra 1. september indeholder den nyligt lancerede version 4 af Philips Hue appen dynamiske scener. I stedet for at hver lampe eller lyskilde kun lyser i en farve, vil de dynamiske scener lade lysene i rummet eller zonen langsomt skifte i mellem forskellige farver og derved skabe en unik atmosfære.

Derudover annoncerer Signify også en anden ny funktion, der tilføjes til Hue-scenegalleriet i efteråret 2021. Med specialdesignede scener, der kører 24 timer, justerer lyset farven og lysstyrken, i løbet af døgnet. Den første nye scene, naturligt lys, efterligner solens bevægelse hele dagen med varmt til koldt hvidt lys for at øge din produktivitet og det generelle velbefindende. Tidsrummene kan tilpasses ud fra din daglige rutine. Start med lyse, kølige toner for at give energi til dine morgener og slut dagen med et varmere, gyldent skær, der hjælper dig med at slappe af, når solen går ned.

Endelig vil gamere byde den kommende softwareopdatering til Philips Hue Play HDMI sync box varmt velkommen. Til efteråret 2021 vil man kunne opdatere sin Hue sync box til at være kompatibel med de nyeste spillekonsollers 120Hz-understøttelse. Hue sync boxen kan understøtte 120Hz med en opløsning på 1080p og 1440p. Alternativt, hvis den højeste opløsning foretrækkes, understøtter den nuværende sync box også 4K med en opdateringshastighed på op til 60Hz.

Der er masser af pærer og nye lamper på vej fra Philips Hue (Image credit: Philips)

