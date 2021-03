Bedste smart home-produkter i 2021

I ethvert moderne hjem i det 21. Århundrede er smart home enheder en essentiel del. Med dem installeret kan du skrue op for temperaturen, låse dine døre og afspille musik med en simpel stemmekommando, for på den måde at skabe et gnidningsfrit, smart miljø, der udstråler funktionalitet og, tør vi sige det, digital zen.

Et smart home behøver ikke være mere omstændigt end at anskaffe en Bluetooth højttaler eller en smart højttaler, som f.eks. en Amazon Echo Dot, og sætte den op i din stue. Hvis du vil gå all-in, kan du dog vælge at gøre det endnu mere komplekst og skabe et intrikat netværk af forbundne enheder.

I hvilken udstrækning du vælger at investere i dit smart home, er op til dig, og du kan personalisere det til dét niveau af komfort, du ønsker. Det gode ved mindre, billigere smart enheder (ja, vi kigger på dig, Amazon Echo Dot) er, at der er nul besværligheder og forpligtelser til et mere forbundet hjem.

Men med alle de valg følger der naturligvis en masse muligheder, nye produkter der bliver lanceret hver uge og en afskrækkende shopping oplevelse. Og fordi de forskellige smart home enheder afhænger af at kunne kommunikere med hinanden, bør du være sikker på, at de er kompatible med enhver anden smart enhed du allerede ejer, inklusiv din telefon, tablet eller smart højttaler, inden du fylder din shoppingkurv med de nyeste, smarteste home gadgets.

Vi har kurateret en liste af enheder, som vi mener, er de bedste smart home enheder, du kan købe for penge. Så hvad enten du er ved begyndelsen af din smart home rejse eller bare leder efter det sidste til at færdiggøre dit teknologi-paradis, får du her vores bedste anbefalinger.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Ring Stick-Up kamera (Image credit: Ring)

Hvordan vælger man det bedste smart home økosystem

Før du begynder med at sammensætte dit smart home, er det en god idé at overveje, hvilket smart home økosystem du vil starte med. Der er en del muligheder, såsom Apple HomeKit, Google Home/Google Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa platformen, IFTTT, ZigBee, Z-Wave, med mere.

Virker det uoverskueligt? Vi har lavet en guide, så du kan vælge det helt rigtige økosystem til dine behov – den kan du finde her.

Det er også værd at overveje, hvilket økosystem du allerede er en del af. For eksempel kan ivrige Android brugere have en bedre oplevelse med Google Home end med Amazon Echo eller Apple’s HomePod. Omvendt kan det være, at dem der har brug for at bestille ting online hurtigt og nemt vil foretrække Amazon Echo.

Bedste smart home-produkter opsummeret

Bedste smart home-produkter 2021:

Image Credit: Eufy (Image credit: Eufy)

Bedste smart dørklokke: Eufy Video Doorbell 2K Bor du til leje, er Eufy Video Doorbell 2K den bedste dørklokke, du kan købe 1.443 kr. Læs mere hos Proshop.dk Ingen månedlig betaling Mulighed for batteridreven tilstand 4:3 ratio med 2K opløsning Forsinkelse ved stemmechat og video Lidt langsom om at oplade

Eufy Video Dørklokken er muligvis det bedste trådløse smart dørklokke kamera på markedet i forhold til pris, pålidelighed og ydeevne. Sammenlignet med en første generations Ring og den nyere August View, blæser Eufy dem fuldkommen af banen.

Det gør sig især gældende, hvis du bor til leje og ikke har mulighed for at tage den gamle dørklokke ud. Fordi Eufy virker trådløst ved hjælp af en hub, der forbindes til din router, kan du simpelthen bare smække den på enhver udendørs flade, og få den til at virke i op til seks måneder ad gangen.

Vi kunne virkelig godt lide appens layout og det faktum, at systemet kan integreres med Amazon Alexa og Google Assistant, gør det kun endnu bedre for smart home entusiaster.

Men bør du købe den? Hvis du vil have et system, der ikke koster noget at vedligeholde og elsker at være i kontrol over, hvor og hvordan dine videooptagelser bliver lagret, så er Eufy Video Dørklokken fremragende. Den giver total kontrol uden ekstra omkostninger.

Læs den fulde anmeldelse her: Eufy Video Doorbell 2K

(Image credit: Amazon)

Bedste smart højttaler: Amazon Echo Studio En prisvenlig smart højttaler med imponerende lyd 1.707 kr. Læs mere hos Proshop.dk Kæmpe, Dolby Atmos lyd Billigere end Apple/Google højttalere Gode nye Alexa funktioner Større end den gennemsnitlige Echo

I flere år gav vi smart højttalere et fripas i forbindelse med lydkvalitet, fordi vi antog, at det bare ikke var muligt at få en højttaler til både at være smart og lyde godt. Takket være Amazon Echo Studio er den tid nu ovre.

I Echo Studio har Amazon lavet sin bedste højttaler til dato. Den er ambitiøs, fleksibel, tjener flere formål og kommer til en så lav pris, at kun et firma på størrelse med Amazon ville kunne fremstille den konkurrencedygtigt.

Det er en bombastisk højttaler, der ikke bare er spækket med smart home og assistent teknologi, men også er lavet med lydkvaliteten som et primært fokus. Når den er bedst, formår 3D lydeffekterne at puste nyt liv ind i dine favorit sange, og så har vi ikke engang nævnt dens evne til at forbinde med dine Amazon Fire TV enheder, som tilbyder endnu mere fordybende lyd.

Det audiofile folk er et evigt kræsent bekendtskab, og Echo Studio vil næppe være højttaleren, der fuldkommen overbeviser dem om smart højttalere, men til denne pris er det fair at sige, at Amazon ikke udelukkende bejler til audiofiles øregange - de bejler til alles øregange! Det gør de ved at have opnået en fængslende balance mellem lydkvalitet og prisvenlighed, og hvis du endnu ikke har hapset en Amazon Echo højttaler, så er Amazon Echo Studio den rigtige at købe.

Læs den fulde anmeldelse: Amazon Echo Studio

Image Credit: Google (Image credit: Future)

Bedste smart hub: Google Nest Hub Max Et fint alternativ i kategorien smart højttalere med indbygget skærm 2.771 kr. Læs mere hos Computersalg DK Fremragende skærm Gode, musik-venlige højttalere Flot design Ingen Netflix support

Google Nest Hub Max er en større version af Google Home Hub, en smart højttaler med indbygget skærm.

Så hvorfor hedder den ikke Home Hub Max? Nest Hub Max’en har også et kamera på fronten og kan tilsluttes den Google-ejede Nest platform, for på den måde at agere som et smart home kamera. Google har også omdøbt den originale Home Hub for at tage den ind i Nest familien.

Denne del af Google Nest Hub Max’en har, efter vores mening, brug for lidt mere arbejde, men udover det, er det en fremragende smart højttaler. Den lyder godt nok til at gøre det ud for en mini Hi-Fi, Google Assistant føles responsivt, og den store skærm gør det let at se YouTube, mens du laver mad.

På trods af, at Google Nest Hub Max have nogle mindre problemer ved lanceringen, er det ikke blot en fremragende smart display, men også en forrygende smart højttaler og en måde at være underholdt, mens du venter på, dine rødløg sauterer.

Læs den fulde anmeldelse: Google Next Hub Max Review

Image Credit: Philips Hue (Image credit: Philips)

Bedste smart lyspære: Philips Hue Var det noget med en lyspære, du kan styre med din iPhone? Dagens bedste tilbud på Philips Hue Personal Wireless Lighting Starter Kit Philips Hue White Starter Kit Proshop.dk 564 kr. Læs mere Bred understøttelse Nem at installere Fremragende app Temmelig dyr

En af de ting du måske overvejer, så snart du har besluttet dig for at lave dit hjem til et smart home, er at skifte dine normale lyspærer ud med smarte lyspærer. Det er dog nemmere sagt end gjort, når man tænker på, hvor mange forskellige valgmuligheder, der findes. Af de mange muligheder er det dog Philips Hue sortimentet, der i vores optik er de smarteste.

Hvis du vælger at investere i Philips Hue pærer, gør du klogt i også at købe en Philips Bridge, der fungerer som en hub for dine lys. Fordelen er pålidelighed og det faktum, at systemet er kompatibelt med en bred vifte af forskellige standarder og home kontrolsystemer, der inkluderer Apple HomeKit, Nest og Samsung SmartThings.

OPDATERING: En af de ting vi bedst kan lide ved Philips Hue er, at sortimentet konstant bliver opdateret. For eksempel kan du nu få fingrene i en Philips Hue Play Light Bar, der er i stand til at skabe specielle lyseffekter, mens du ser film eller spiller spil, eller du kan anskaffe dig det nye udvalg af Edison-style smart pærer.

Læs den fulde anmeldelse: Philips Hue

Image Credit: Nest (Image credit: iRobot/CDON)

Bedste smart støvsuger: iRobot Roomba 980 Robotstøvsugernes Rolls Royce 3.837 kr. Læs mere hos Computersalg DK To timers batterilevetid Smart navigation Dyr

Roomba er synonymt med robotstøvsugere, og dette er kun blevet mere tydeligt med den nye iRobot Roomba 980. Takket være indbygget smart teknik, undgår Roomba 980 at støde ind i objekter og scanner hurtigt dit hjem, så den kender hver en krog og hvert et hjørne. Det er i sandhed en imponerende maskine. (Vi holder pt. øje med iRobot Roomba i7+ for at se, om den kan overgå den).

Med en diameter på 35,05cm, er Roomba 980 bredere end dit normale støvsugerhoved, men takket være sin runde form og roterende krop, kan den komme ind på smalle steder, som du ellers troede var umuligt. Roomba 980 er fremragende på parketgulve, klinker og andre hårde underlag (og er relativt stille i brug), men skruer op for blusset, når den kommer ind på et tæppebeklædt område. Den kan selv registrere et skift i underlaget og de indbyggede motorer går op i gear, når tæppernes fibre skal rengøres.

Roomba 980 imponerer dog ikke kun med sine rengøringsevner, men har også en imponerende batterilevetid: den holder sig kørende i imponerende to lange timer. Når den er ved at løbe tør, eller når beholderen er fuld af skidt, kører 980 selv tilbage til sin dock. Som i de fleste robotstøvsugere er den indbyggede skidtspand i Roomba 980 en anelse lille, men vi var alligevel imponerede over hvor meget den formåede at proppe i den.

Læs den fulde anmeldelse: iRobot Roomba 980

(Image credit: Arlo)

Bedste smart sikkerhedskamera: Arlo Pro 3 Det bedste sikkerhedskamera på markedet, dog med én stor mangel. Low Stock 1.964 kr. Læs mere hos Proshop.dk Stilet design Nem at bruge og installere Fyldt med features Begrænset brugbarhed uden abonnement

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Arlo er så populært et valg hos dem, der tager hjemmesikkerhed seriøst. Det er utvivlsomt et af de mere avancerede systemer, vi har testet, men det kommer med et væld af brugbare funktioner – blandt andet en indbygget sirene og muligheden for at kontrollere det gennem internettet.

Arlo Pro 3 har ganske givet ikke 4K resolution som det dyrere Arlo Ultra, men kvaliteten er stadig ganske imponerende 2K. Du får et 160-graders synsfelt og, som forventet i disse dage, kameraer med nattesyn og to-vejs lyd.

Arlo Pro 3 integrerer også med resten af dit smart home. Det understøtter Google Assistant og Amazon Alexa, plus du kan bruge det med HomeKit. Det er alt sammen skønt, men desværre er nogle funktioner låst bag en betalingsvæg.

Du får en tre måneders prøveperiode, og abonnementet koster kun 20 kr om måneden pr. Kamera for det basale Arlo Smart abonnement, men hvis du ikke betaler det, mister du adgang til ting som objektsporing, optagelser i skyen og mere. Arlo har tidligere tilbudt en syv dages gratis eventbaseret mulighed for at opbevare data i skyen, men det er desværre ikke noget, de tilbyder med det nye Arlo Pro 3.

Alt i alt er Arlo Pro 3 en værdig efterfølger til Arlo Pro 2 og et fremragende valg til dem, der efterspørger et udendørs sikkerhedssystem, der tilbyder god, stabil billedkvalitet, uden at skulle betale overpris for Arlo Ultra modellen.

Læs den fulde anmeldelse: Arlo Pro 3

Image Credit: Future

Bedste smart stik: Belkin WeMo Insight Et fremragende smart stik der kan holde øje med energiforbruget. 322 kr. Læs mere hos Computersalg DK God måde at holde styr på energiforbruget Solid smart home integration Appen er dårligt designet

Belkin WeMo Insight Smart Plug er mere end bare en måde at kontrollere dine enheder, du har tilsluttet den. Det er også en måde, hvorpå du kan holde øje med energiforbruget og får estimater på, hvor meget det vil koste dig at holde dine enheder i dit hjem i gang.

Det er fantastisk, hvis du prøver på at spare lidt penge og være en smule mere energibevidst. Selve stikket er en smule til den volumiøse side, men det kan vi sagtens leve med, hvis den gør det muligt for os at spare på den månedlige elregning.

Appen kunne dog godt bruge lidt mere opmærksomhed fra Belkin, men alt i alt har vi været imponerede med WeMo Insigt Smart Pluggen. Den er endda også i stand til at forbindes med en lang række smart home platforme – IFTTT, Alexa, Google Assistant, Nest produkter og (uofficielt) Samsung SmartThings fungerer alle sammen med den.

Læs den fulde anmeldelse: Belkin WeMo Insight Smart Plug

Bedste smart røgalarm: Nest Protect Få røgalarmen på mobilen, uanset hvor du befinder dig 1.021 kr. Læs mere hos Proshop.dk Meget subtilt design Nem at installere Fungerer godt med andre Nest produkter Egentlig bare en normal røgalarm

Nest laver ikke bare gode smart Termostater: de laver også røgalarmer, der kan forbindes til resten af dit smart hjem. Nest Protect ser godt ud og har god forbindelse gennem Wi-Fi og IFTTT.

Nest Protect alarmerer dig, hvis der er brand, også selvom du befinder dig på den anden side af jorden. Den medfølgende app er godt designet og nem at bruge, også selvom du forhåbentlig aldrig får brug for den.