Bedste overvågningskamera i 2022: 8 kameraer i test

De bedste overvågningskameraer til hjemmet kan give dig tryghed, da du kan tjekke, hvad der sker både inden og uden for dit hjem.

I modsætning til traditionelle sikkerhedskameraer, der gemmer data på en lille PC og kræver kabler overalt i dit hjem, eller virksomhedssystemer, der opkræver dig for en abonnementspakke, bruger wi-fi-overvågningskameraer både videofeed i realtid og cloud-lager. Ud over at lade dig logge ind til enhver tid og se et feed i realtid fra kameraet, optager de også korte videoklip, når kameraet registrerer bevægelse. Denne optagelse er enten gemt i et sikkert område online eller på et microSD-kort, så du kan gå tilbage og se det, når du har lyst.

De fleste overvågningskameraer til hjemmet fungerer med de bedste smart-højttalere og bedste smart-displays, så du kan få notifikationer om bevægelser, der registreres af kameraet via din smart-højttaler og endda se livefeedet fra kameraet på et smart disaplay, f.eks. en Amazon Echo Show 10 eller Google Home Hub. De kan også programmeres til at fungere på andre smart home-enheder som smart-belysning, så lyset tændes i dit hjem, hvis der registreres bevægelse, for at give indtrykket af, at der er nogen hjemme og dermed afskrække potentielle ubudne gæster.

Når det er sagt, så bør du have mere end et overvågningskamera til at holde øje med dit hjem, for at sikre dine værdier og din familie. Glem derfor ikke at få fat i en af de bedste smart-låse , en af de bedste videodørklokker og et alarmsystem.

Bedste overvågningskamera til hjemmet

(Image credit: Eufy)

1. Anker Eufycam 2 Det bedste overvågningskamera til hjemmet, du kan købe Specifikationer Opløsning: op til 1080p Optagelser: Så meget passer på en 16 GB BaseStation Lyd: HD tovejs specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Powerbanken.dk (opens in new tab) Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Intet månedligt abonnement + 365-dages batteritid + Vejrbestandig IP67-klassificering Grunde til at lade være - Registrerer kun, når den udløses - 1080p-videoopløsning

I en verden af overvågningskameraer til hjemmet er Anker Eufycam 2 kendt for at være en solid mulighed i mellemklassen til en overkommelig pris. Den har et seriøst stort sæt af funktioner, og selvom den ikke har overvågning 24/7, så er det heller ikke intet krav på et månedligt abonnement. Eufys trådløse udendørs kamera har en IP67-klassificering, så den kan klare næsten al slags vejr. Den påstår at have en 365-dages batterilevetid, så du ikke skal være bange for, at den løber ud. Den gemmer også alle sine kodede klip direkte på den medfølgende BaseStation i din stue, og det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, at nogen andre ser på dine klip. Kort sagt? Hvis du vil have et system, der ikke koster det hvide ud af øjnene, og du gerne vil have kontrol over, hvordan/hvor videoerne gemmes, er Eufy Video Doorbell fantastisk. Den giver dig fuld kontrol uden omkostninger. Læs hele anmeldelsen: Anker Eufycam 2 (opens in new tab) (på engelsk)

(Image credit: Arlo)

2. Arlo Pro 3 Det bedste 2K-overvågningskamera til hjemmet Specifikationer Opløsning: op til 2K (2560 x 1440) Optagelser: Gratis optagelser i skyen i syv dage Lyd: HD tovejs specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Læs mere hos alternate DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Gratis optagelser i skyen + Krystalklar video Grunde til at lade være - Dyrt system - Begrænset uden abonnement

Overvågningskameraer med opløsninger højere end fuld HD sikrer, at små detaljer er synlige i de registrerede optagelser, selvom kameraets synsfelt fanger et stort område. Arlo Ultra (opens in new tab)-overvågningskameraet har en 4K-opløsning, men Arlo Pro 3 er har en mere overkommelig pris, og den optager video i 2K - mere end detaljeret nok til de flestes hjem. Det meget alsidige overvågningskamera til hjemmet - efterfølgeren til fuld HD Arlo Pro (opens in new tab)2-kameraet - kan være batteridrevet eller tilsluttes strømnettet og har et klassisk design, som kan modstå vind og vejr og derfor bruges uden- eller indendørs. Der er også en version med en indbygget projektør, der automatisk lyser, når der registreres bevægelse - nemlig Arlo Pro 3 Floodlight (opens in new tab), som er super til haver og indkørsler. Hvis du gerne vil kunne se optagelser, det gemmes i op til 30 dage efter optagelse, og gøre brug af den smarte identifikation, der kan afgøre, om bevægelsen er forårsaget af en person, et dyr, et køretøj andre kilder skal du abonnere på Arlo Smart, som koster fra 2,99 USD. Læs hele anmeldelsen: Arlo Pro 3 (opens in new tab) (på engelsk)

(Image credit: Future)

3. Ring Indoor Cam Det bedste indendørs overvågningskamera til hjemmet Specifikationer Opløsning: Op til 1080p HD Optagelser: 24 timer som standard, 30 dage med abonnement Audio: Tovejs specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Dustinhome.dk (opens in new tab) Læs mere hos Conrad DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Meget god pris + Fantastisk videokvalitet Grunde til at lade være - Nogle funktioner kræver månedligt gebyr

Ring Indoor Cam er en fantastisk tilføjelse til virksomhedens voksende serie af sikkerhedsprodukter. Den er måske billig, men Ring-enheden skuffer ikke, når det kommer til funktioner eller ydeevne. Vi kan især godt lide, hvordan enheden kan tilpasses, så den er nem at place i alle rum i huset. Ud over at kunne kontrollere kameraet via din mobil er det også smart, at man kan logge ind på din Ring-konto via internettet, så du kan holde øje med din ejendom fra din computer på kontoret, hvis det skulle være nødvendigt. Opsætningen er også ret ligetil med de fleksible monteringsmuligheder og videotutorials via appen. Hvis du leder efter bedre sikkerhed i hjemmet, er dette produkt fra Ring noget for dig. Læs hele anmeldelsen: Ring Indoor Cam (opens in new tab) (på engelsk)

Bedste overvågningskameraer til indendørs brug - Arlo Essential Indoor Camera (Image credit: Arlo)

4. Arlo Essential Indoor camera Det bedste indendørs kamera til beskyttelse af personlige oplysninger Specifikationer Opløsning: 720p HD Optagelser: Gratis cloud-lagerplads Lyd: Tovejs Dagens bedste tilbud Læs mere hos Coolshop.dk (opens in new tab) Læs mere hos Coolshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Super bærbar + Godt design Grunde til at lade være - Brug for godt signal - Dyrt - løbende gebyrer

Sikring af privatlivet er utroligt vigtig, når det kommer til valg af et hjemmekamera. Hvis tanken om, at kameraet i dit hjem ser dine bevægelser og optager, hvad du laver er ubehagelig, så kan Arlo Essential Indendørs kamera være svaret for dig. Kameraet har en fysisk lukker, der dækker kameralinsen. Lukkeren aktiveres automatisk, når kameraet slukkes, og så er både kameraet og mikrofonen slukket. På den måde behøver du ikke rammes af nagende tvivl om, hvorvidt det er muligt for hackere at bruge dit kamera, selv om din app siger, at det er slukket. Kameraet optager fuld HD video - både om dagen og om natten. Du kan se kameraet live i app'en, men hvis du vil have adgang til at gemme og se videoer i skyen, kræver det et Arlo Secure-abonnement, der begynder ved ca. 20 kr. om måneden for ét kamera og ca. 65 kr. for ubegrænset antal kameraet. Med et abonnement kan du lagre video i 2K-kvalitet i skyen i op til en måned. Derudover fungerer Arlos system med Alexa og Google Assistant, i modsætning til mange andre kameraer på denne liste, som kun fungerer med én stemmeassistent. Læs hele anmeldelsen: Arlo Essential Indoor Camera (opens in new tab) (på engelsk)

(Image credit: Eufy)

5. Eufy Indoor Security Camera 2K Det bedste indendørs kamera til loakl lagring Specifikationer Opløsning: Op til 2K-streaming Optagelser: Gratis lokal opbevaring eller op til 30 dage med abonnement Lyd: to-vejs Grunde til at købe + Tydelige, detaljerede videoer + Både lokal- og skylagring Grunde til at lade være - HomeKit -integration fungerer ikke med 2K -opløsning - microSD-kort ikke inkluderet

Udstyret med et micro SD-kort, kan dette gemme videoer lokalt, og med et abonnement er det muligt at lagre videoer i skyen i op til 30 dage. Eufy Indoor Security Camera 2K et overvågningskamera til hjemmet til en overkommelig pris, og det giver dig nogle ekstra valgmuligheder mht. at gemme video. Det er let at installere, og kameraet optager detaljerede 2K-videoer, når der registreres bevægelse både i løbet af dagen og om natten. Derudover kan det integreres med Alexa, Google Assistant og har HomeKit -understøttelse. Så uanset hvilket smart hjemmesystem du bruger, kan kameraet let integreres i det. Det er dog værd at bemærke, at videoopløsningen er begrænset til Full HD, når den bruges med HomeKit. Læs hele anmeldelsen: Eufy Indoor Security Camera 2K (opens in new tab) (på engelsk)

6. Nest Cam IQ Det bedste hjemmekamera til ansigtsgenkendelse Specifikationer Opløsning: 4K-sensor, 1080p HDR-streaming Optagelser: Med abonnement Lyd: HD tovejs Grunde til at købe + Fantastisk designkvalitet + Meget høj videokvalitet Grunde til at lade være - Ret dyrt - Abonnementsgebyr

Nest Cam IQ er smart. Virkelig smart. Ikke kun, fordi det kan give notifikationer, hvis der er bevægelser i dit hjem, men det kan også skelne mellem mennesker og dyr, og hvad, der er virkeligt imponerende, er, at den kan endda identificere, om det er person, som den genkender eller ej. Nest Cam IQ optager Full HD-optagelser i HDR (højt dynamisk område), så hvis nogen er i dit hjem, har du klare billeder af dem. Den største ulempe ved Nest Cam IQ er dens pris. Det er ikke kun startprisen, der er dyr. Hvis du vil bruge hele viften af funktioner, skal du købe et abonnement på Nest Aware. Men hvis du vil have den bedste kvalitet og er parat til at betale for det, er Nest Cam IQ sandsynligvis et super kamera til dig. Læs hele anmeldelsen: Nest Cam IQ (opens in new tab) (på engelsk)

7. Nest Cam Outdoor Et fantastisk kamera, men sårbart over for tyveri Specifikationer Opløsning: 1080p HD-streaming Optagelser: Med abonnement Lyd: Tovejs Grunde til at købe + God smart home-integration + Fremragende app Grunde til at lade være - Optagelse kræver abonnement - Design er sårbar over for tyveri

Nest Cam Outdoor er det udendørs kamera fra Googles Nest-serien - det er også det mest overkommelige kamera, som Google har, og som kan klare al slags vejr. Ligesom sin indendørs modstykke kan Outdoor have en strålende billedkvalitet og en fantastisk app. Det identificerer endda, om den registrerede bevægelse var fra en person og lade dig indstille aktivitetszoner, så du kun får besked om bevægelser i de udvalgte områder. På den måde får du ikke unødvendige alarmer. Du skal dog abonnere på Nest Aware, der koster fra 50 kr. pr. måned (med rabatter på årsabonnement), for at få adgang til disse funktioner og se optagelser i op til 30 dage, efter at det er blevet taget. Den ene fejl, vi kan se ved Nest Cam Outdoor, er, at den forbinder til basen med en magnet, og det betyder, at en tyv forholdsvis nemt kan plukke den fra basen, og... tja... stjæle den. Læs hele anmeldelsen: Nest Cam Outdoor (opens in new tab) (på engelsk)

Image Credit: Swann (Image credit: Netatmo)

8. Netatmo Presence Overvågningskamera giver udendørs sikkerhed Specifikationer Opløsning: 1080p HD-streaming Optagelser: Micro-SD Lyd: envejs Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Kraftfulde og dæmpbar LED-lygte + Præcis bevægelsessensor Grunde til at lade være - Stort og akavet design - Temmelig dyr

Dette overvågningskamera til hjemmet er mere diskret Netatmo Presence ovenfor. Den har fuld HD og to indbyggede spotlights, der automatisk lyser, hvis kameraet registrerer bevægelse eller varme. Ikke nok med, at det kan afskrække potentielle ubudne gæster, så sørger spotlights også for, at optagelser tages i farve, selv når det er mørkt, og det gør det let at se detaljer i den gemte videoen. Ligesom hos andre Swann-hjemmekameraer gemmes optagelserne gratis i et sikkert område online - så der er ingen grund til at investere i et månedligt abonnement. Under vores test fandt vi ud af, at Swann's Security-app ikke altid er lige god, og du skal muligvis være tålmodig, når du gennemgår installationsprocessen. Alligevel er Spotlight Outdoor Cam en god og overkommelig mulighed, hvis du skal overvåge din have eller andre områder uden for dit hjem. Læs hele anmeldelsen: Netatmo Presence (opens in new tab) (på engelsk)

Sådan tester vi overvågningskameraer til hjemmet

Vi vil gerne sikre os, at de overvågningskameraer til hjemmet, vi tester her, kan sammenlignes på et retfærdigt grundlag. Derfor udvælger vi og analyserer en række af de vigtigste funktioner, der dækker stil, ydeevne og praktiske forhold.

Vi vurderede hvert kamera på kvaliteten af



de optagelser, det foretager - både om dagen og i mørke - hvor tydelige funktionerne for tovejstale er samt indstillinger til at tilkoble og frakoble kameraet. For hver model undersøgte vi, hvor let de var opsætte og installere, og hvor effektive kameraet var til at levere bevægelsesnotifikationer, og om AI-funktioner designet til at identificere, om aktivitet er skabt af et mennesker, dyr, køretøj eller anden kilde, var nøjagtige.

Hvor det er relevant, sammenlignede vi batteriets holdbarhed for hver model, og for kameraer med lys og/eller sirene sammenlignede vi deres lysstyrken og lydstyrken. Vi vurderede også hver model for dens holdbarhed og design for at se - om de fx kommer praktiske monteringsplader og evnen til at justere kameraets vinkel.

Hvordan fungerer overvågningskameraer til hjemmet?

Hjemmeovervågningskameraer fungerer på samme måde som de bedste videodørklokker, da de bruger wi-fi til at sende notifikationer, hvis der registreres bevægelse i kameraets synsfelt. Når man trykker på notifikationen, åbnes kameraets app, så du kan se en livevisning og i mange tilfælde tale med, hvem der er i kameraets synsfelt med den indbyggede mikrofon og højttaler.

Overvågningskameraer til hjemmet optager og gemmer også optagelser, når bevægelse registreres, så det kan gennemgås på et senere tidspunkt og endda downloades til din smartphone, så de kan deles, hvis det bliver nødvendigt

Mange hjemmekameraer har brug for et månedligt abonnement, der koster fra ca. 50 kroner eller derover, før denne funktion aktiveres. Nogle udbydere har dog gratis onlinelagring eller et microSD-kort, så videoen kan gemmes lokalt uden det månedlige gebyr.

Skal der strøm til overvågningskameraer i hjemmet?

Når det gælder strøm til de bedste overvågningskameraer til hjemmet, er det ikke alle modeller, der skal tilsluttes stikkontakten. Der findes masser af overvågningskameraer på markedet, som er velegnede til både indendørs og udendørs brug, men hvis du ikke har adgang til en stikkontakt i nærheden af, hvor du ønsker at installere dit overvågningskamera, så frygt ej - der findes mange modeller, som kan drives af et genopladeligt batteri.

Hvor længe batteriet holder mellem opladningerne afhænger af, hvor ofte kameraet registrerer og optager bevægelser, og hvor mange gange appen bruges til at se kameraets live-feed, men du kan forvente et sted mellem en måned og et år. Nogle overvågningskameraer til hjemmet har udskiftelige batterier, mens andre skal fjernes helt for at blive genopladet.

Det er også værd at bemærke, at nogle hjemmeovervågningskameraer, der både kan køre på strøm eller batteri, måske har begrænsninger, så de f.eks. kun kan arbejde med udvalgte aktivitetszoner, når de kører på netstrøm, men ikke, når de arbejder på batteri.