Sådan beskytter du dit hjem imod ubudne gæster i juletiden

Juletiden er fyldt med glæde, men det er også en tid, hvor indbrudstyve er kendt for at være særligt aktive – for der ligger ofte fristelser i form af julegaver frit fremme, imens du og din familie måske selv er væk et par dage for at fejre højtiden med jeres kære. Derfor er det en god ide at sikre boligen og dine værdigenstande med nogle fornuftige forholdsregler. Her er nogle tips til at beskytte dit hjem mod indbrud i juletiden:

Installer dørtelefon med kamera

Gennemgå alle dine døre og vinduer for at sikre, at låse og låsemekanismer er i god stand. Overvej at opgradere til mere sikre låse, især på hoveddøren. Du kan evt. opsætte et dørkamera, så du kan se alle, der kommer i nærheden af din hoveddør. Der findes masser af dørtelefoner med indbygget kamera, som gemmer optagelser i skyen.

Google Nest Doorbell (Image credit: Google)

Google Nest Doorbell | 1.499:- | Google Store

Google Nest Doorbell er en smart dørklokke designet til at forbedre dit sikkerheden i hjemmet. Det er en dørklokke med kamera, der blandt andet giver dig følgende funktioner:

Videoovervågning: Optagelse af HD-video i realtid giver dig mulighed for at se, hvem der er ved din dør via din smartphone og andre Google-enheder. Registrering af bevægelse: Registrerer bevægelse ved din dør og giver besked, selv før nogen ringer på klokken. Den kan endda registrere, hvis nogen stiller en pakke ved din dør, og sender en besked om at pakkeposten har været der. Dørklokken har også indbygget højttaler, så du kan tale direkte til folk, der ringer på. Kameraet er udstyret med natfunktion, så du også kan se tydeligt, hvis nogen nærmer sig i mørke. Det hele foregår trådløst, så du bare skal montere dørklokken for at være køreklar.

Læs mere hos Google

Sørg for smart belysning i boligen

God belysning omkring dit hjem kan afskrække indbrudstyve. Installer udendørs belysning ved indgange, stier og omkring huset. De kan finde mange lys, som du kan styre online eller hvor du kan oprette mere eller mindre tilfældige rutiner, så det ser ud som om, der altid er nogen hjemme, fordi lyset tænder og slukker, når du ude.

Philips Hue (Image credit: Philips Hue)

Philips Hue starter kit| 893:- | CompuMail

Philips Hue laver smartlys, som du kan styre fra mobilen, uanset hvor i verden, du er. Samtidig kan de sættes til at skabe tilfældige rutiner, så lys tænder og slukker uden fast rutine, så det virkelig ser ud som der er nogen hjemme. Hvis lysene bare tænder og slukker hver dag på nøjagtigt samme tidspunkt, er det lettere for potentielle indbrudstyve at opdage finten.

Læs mere om Philips Hue her

Få kamera-overvågning

Kameraovervågning behøver ikke at koste en bondegård, og du vil sove mere trygt, når du selv kan tjekke, at alt er roligt i din bolig. Der findes rigtig mange kameraer derude.

Tapo C420 (Image credit: Tapo)

Tapo C420 | 799:- | CompuMail

Tapo C420 er et forholdsvist billigt kamera, der er vandtæt og både kan monteres ud og inde. Kameraet kan via den medfølgende box streame direkte til din mobil. Det er endda muligt at tale med personer i kameraets synsvinkel via mobilen. Bedst af alt, du kan slå en alarm-funktion til. Funktionen giver dig besked, når nogen træder ind i synsfeltet, og samtidig udsender selve kameraet en alarm, der designet til at stresse tyvene så meget, at de hurtigt forsvinder igen.

Læs mere om Tapo C420 her

Lad være med at lave opslag om dine planer

Vær forsigtig med at dele din ferieplan på sociale medier. Potentielle indbrudstyve kan også læse med på offentlige profiler, så hvis du skriver, hvornår du ikke er hjemme, er det nærmest som at sende dem en invitation, som fortæller, hvornår din bolig står tom og sårbar.

Gem julegaverne og værdigenstande

Undgå at lade julegaver og dyre indkøb synlige fra vinduerne. Og sørg for at gemme dyre smykker, elektronik og andre værdigenstande sikkert og ude af syne. På den måde kan potentielle tyve ikke bare kigge ind ad dine vinduer og lave en indkøbsliste.

Tilmeld dig til Nabohjælp

Nabohjælp (Image credit: Tryg Fonden)

Nabohjælp| Gratis| Google Play eller Nabohjælp| Gratis| App Store

Nabohjælp giver ekstra tryghed, når du tager på ferie. Her kan du bede naboer eller venner om at holde øje med dit hjem. Så kan de samle post, tænde lys og parkere en bil på din indkørsel for at skabe indtryk af, at nogen er hjemme. Deltag i et naboskabsprogram, hvor naboer holder øje med hinandens huse. Øget samarbejde i lokalområdet kan skabe en mere sikker atmosfære for alle. Hos Nabohjælp kan I f.eks. gratis være med til at hjælpe hinanden med at holde øje med hinandens boliger, når I ikke selv er hjemme.

Læs mere hos Nabohjælp