Gode julegaver: Julegaver til alle

Find nogle fantastiske gaver på vores juleliste (Image credit: LL_studio / Shutterstock) Nogle gange kan det være svært at finde på en god julegave, uanset om det er til en ven, en kollega, svigerforældre eller mor og far. På denne topliste har vi fundet en række forslag til julegaver, der passer til alle. Brug den som inspiration, når du leder efter årets julegaver.

Julegaver. På det her tidspunkt af året kræver det et kig i krystalkuglen, og det er altid svært. Hvad der hitter til jul i 2022 bliver sikkert også påvirket af corona situationen: Er alt ved det gamle? Arbejder vi stadig hjemme? Er ungerne i skole som de plejer

På teknologifronten er den fuld gang i udviklingen, og den kan let føles lidt forvirrende. Mon ikke de eftertragtede spillekonsoller - PS5 (Åbner i nyt vindue)og Xbox Series X (Åbner i nyt vindue) - vil gøre lykke under træet? Apple er også kommet ud med en overflod af nye produkter, inklusive iPhone 14 (Åbner i nyt vindue), eller hvad med den noget billigere iPhone SE (Åbner i nyt vindue)? Men hvis dit budget ikke strækker sig så langt, og du på udkig efter lidt billigere muligheder, er der god grund til at bemærke vores tips til julegaver.

Vi har sammensat en liste med tips til fantastiske gadgets, du kan købe til dine kære i julegave. De dækker alle typer budgetter og dækker en masse forskellige kategorier, så du kan finde den perfekte julegave til alle dem, du skal give gaver til i år. Fra førsteklasses lydudstyr til kameraer, smarte skærme og tablets - der er noget for enhver smag

Julegave til gameren

Creative Pebble Pro (Image credit: Creative)

Vil du have farvestrålende og billig stereolyd til din computer? Så bør du måske overveje Creative Pebble Pro. På trods af deres kompakte størrelse kan de små højtalere prale af kraftig og klar lyd, 3,5 gange mere bas sammenlignet med sin forgænger samt både BassFlex og Clear Dialog. Sidst men ikke mindst er der mulighed for at gøre dit skrivebord mere personligt med RGB-belysning, der er smagfuldt integreret i bunden af hver højttaler.

Creative Pebble Pro har både Bluetooth 5.3-teknologi, AUX-ingang, USB-C-port samt hovedtelefon- og mikrofonporte.

Set på Creatives hjemmeside til 79,99 EUR (ca. 595 kr.). (Åbner i nyt vindue)

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (Image credit: SteelSeries)

Uanset om du spiller på PC eller PlayStation, er det nyeste trådløse headset fra SteelSeries klar til at forkæle dig med et detaljeret lydbillede, buldrende bas og brugervenlig betjening. Det trådløse Arctis Nova Pro Wireless tilbyder samtidigt active noise cancellation og Bluetooth-forbindelse, hvilket gør det til et alsidigt headset, der kan bruges til mere end kun gaming. Som et af de eneste trådløse gaming headsets på markedet, kommer Arctis Nova Pro Wireless som standard med to batterier samt en opladestation. Batteriet skiftes på sekunder, og der er derfor ikke længere grund til at frygte, at man kommer til at sidde uden lyd i ørene. Den indbyggede ClearCast Gen 2-mikrofon sikrer, at holdet altid kan høre dig med tydelig stemmegengivelse og gør samtidigt brug af AI-assisteret noise cancelling, hvilket betyder, at dit hold ikke længere behøver at høre på støvsugeren i baggrunden.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless set til 2.551 kr. hos CompuMail (Åbner i nyt vindue)

Beoplay Portal (Image credit: Bang & Olufsen)

Beoplay Portal er nogle flotte gaming-høretelefoner, der giver dig avanceret støjreduktion, krystalklar chat og lækker surround sound

Beoplay Portal er til den moderne gamer, men foruden et æstetisk smukt design, fordybende lyd og gode materialer, er de også designet til hverdagen – uanset om du vil game, se film eller lytte til musik.

Beoplay Portal til PC set til 3.749 kr. hos HiFi Klubben. (Åbner i nyt vindue)

Beoplay Portal til Xbox set til 1.999 kr. hos LBS. (Åbner i nyt vindue)

Julegave: Xbox Series S og X (Image credit: Microsoft)

Hvis du har budgettet til det, er spillekonsoller som Microsoft Xbox Series S eller - X eller Sonys PlayStation 5 et garanteret hit juleaften for alle gamere. Lige nu er der desværre ikke ret mange af de eftertragtede konsoller til salg. Xbox Series S er den eneste, hvor du kan være nogenlunde sikker på at finde en enhed hos forhandlerne. Series X findes også, men i langt færre eksemplarer, og PlayStation 5 er så svær at opdrive, at den er ved at udvikle sig til den hellige gral af konsoller. Og hvis du finder den, så vil det være til priser langt over den oprindelige udsalgspris på 4.199 kroner. Forvent priser på 6.000-9.000 kroner.

Xbox Series X er en rigtig kraftig spilkonsol med 8x Zen 2-kerner ved 3,8 GHz, 16 GB GDDR6-hukommelse og en brugerdefineret RDNA 2 AMD GPU, der giver 12 TFLOP'er af processorkraft . Af Xbox Series X-funktioner kan nævnes ray tracing, en superhurtig SSD og potentielle 8K-funktioner, samtidig med at den er bagudkompatibel med fire generationer af Xbox-spil.

PS5 udmærker sig ved næsten helt at have fjernet load-tider og en revolutionerende controller, der giver en helt ny spiloplevelse - hvis du altså kan få fingre i den.

Xbox Series X set til 3.899 kr. hos Microsoft (Åbner i nyt vindue)

Xbox Series S set til 2.207 kr. hos NordicElectronics. (Åbner i nyt vindue)

PlayStation 5 set til 6.697 kr. hos Føniks (Åbner i nyt vindue)

Xbox Design Lab - Design din egen controller (Image credit: Gioteck)

Med Xbox Design Lab kan du designe din egen controller, så du får en unik controller, der matcher din stil eller dit yndlingsspil.

Pris fra 547 kr. hos Xbox Design Lab (Åbner i nyt vindue)

Julegave til de aktive

Julegave til de aktive: Smartwatch

Galaxy Watch 5 Pro (Image credit: Samsung)

For mange er det nye år forbundet med nytårsforsætter om en sundere livsstil. Hold styr på din aktivitet, og få personlig feedback for at se dine fremskridt og forblive motiveret hele året med Samsung Watch 5 og Watch 5 Pro.

Samsung Watch 5 set til 1.799 kr. hos NordicElectronics (Åbner i nyt vindue)

Samsung Watch 5 Pro set til 3.229 kr. hos CompuMail (Åbner i nyt vindue)

Julegave: Apple Watch 7 (Image credit: Apple)

Smartwatches er altid populære julegaver, og 2022 vil sandsynligvis ikke være nogen undtagelse, især i betragtning af at Apple tidligere på året lancerede sit helt nye Apple Watch 8 (Åbner i nyt vindue), som garanteret bliver et hit juleaften, selv om det måske bedre kan betale sig at købe et Apple Watch 7. Watch 8 er nemlig den mindste opdatering af dette smartwatch, vi nogensinde har set, da kun temperatursensoren og crash-detektion tilbydes som opgraderinger i forhold til Watch 7.

Hvis det nye Apple Watch 8 er lidt for dyrt til dit budget, kan du tjekke det billigere Apple Watch SE 2 (Åbner i nyt vindue) eller nogle af de ældre modeller.

Apple Watch Series 7 45 mm set til 3.599 kr. hos Expert (Åbner i nyt vindue)

Sennheiser Sport (Image credit: Sennheiser)

Perfekt lyd til din træning takket være Sennheiser TRUE Response-transduceren. Med Adaptable Acoustics kan du vælge mellem åbne eller lukkede øre-adaptere. De er lavet i særligt robust design, der er optimeret til sport med den perfekte pasform, og de er IP54 støv, vand and sved- afvisende. Du får op til 27 timers batterilevetid til en ekstra lang træningssession.

Sennheiser Sport set til 793 kr. hos CompuMail (Åbner i nyt vindue)

Julegave: Fitbit Charge 5 (Image credit: Fitbit)

Til aktive mennesker er et aktivitetsarmbånd blandt de bedste julegaver, du kan købe. Og her er Fitbit et af de bedste mærker. Topmodellen er Fitbit Charge 4, som helt sikkert vil vække jubel under træet.

Hvad angår udseende har Fitbit Charge 5 fået en opdatering, så den nu ser endnu mere stilfuld og strømlinet ud sammenlignet med sin forgænger. Urskiven er nu i farver, og uret kan også måle iltindhold, lave EKG. Du kan endda bruge Fitbit Charge 5 til at måle dit stress niveau. Uret har også fået en ny funktion, hvor det over tid via dine målinger kan rådgive dig om, hvorvidt du på en given dag vil få mest ud af at træne eller at restituere. Fitbit Charge 5 er super behageligt at have på, og er et rigtig godt allround træningsur.

Hvis Fitbit Charge 5 er lidt for dyrt, anbefaler vi at du tjekker en af de ældre modeller, der fås billigere. Fitbit Charge 4 er blandt andet også et rigtig godt aktivitetsarmbånd, selvom det er lidt ældre.

Julegave til musikfans

Julegave Sony WH-1000XM5 (Image credit: Sony)

Kender du nogen, der elsker musik? Så er Sony WH-1000XM5 en genial julegave, hvis budgettet rækker. Det er den nyeste topmodel fra Sony og vil helt sikkert gøre alle musikelskere virkelig glade juleaften.

Sony WH-1000XM5 har enestående støjreduktion og en overraskende god lydkvalitet - alt sammen i et behageligt og let design. Her har Sony også opdateret designet, så de ser mere tidssvarende ud. WH-1000XM5 har gjort sig fortjent til titlen som bedste hovedtelefoner i 2022.

Hvis du er på udkig efter nogle billigere hovedtelefoner, kan vi varmt anbefale forgængeren i serien: Sony WH-1000XM4 er nemlig også rigtig gode hovedtelefoner.

Sony WH-1000XM5 set til 2.790 kr. hos Dustin (Åbner i nyt vindue)

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless (Image credit: Canada Computers )

Nyd den fremragende Sennheiser-signaturlyd med det audiofile, inspirerede 42 mm transducersystem. MOMENTUM 4 Wireless er en af de største konkurrenter til Sonys WH-1000XM5, men sammenligner du priserne på producenternes hjemmeside er MOMENTUM 4 Wireless langt billigere. Alligevel får du adaptive Noise Cancellation eller transparency mode, så du selv kan bestemme, hvor meget af julestøjen du ønsker at lukke ind. Batterilevetid på 60 timer er svær at slå, og du får brugerdefinerbare touch controls med den nye Smart Control-app. Fås i sort og hvid.

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless set til 2.590 kr. hos HiFi Klubben (Åbner i nyt vindue)

OnePlus Nord Buds (Image credit: Amazon)

Vil du have fremragende lyd til en virkelig god pris? Så skal du tjekke OnePlus Nord Buds. Du får fantastisk lyd, uden at bruge en formue. Du må undvære high end funktioner som noise cancellation og vandtæthed, men selv med det i tankerne, er det stadig en lav pris for så god lyd.

OnePlus Nord Buds set til 249 kr. hos OnePlus (Åbner i nyt vindue)

Beoplay EX (Image credit: Bang & Olufsen)

Trænger du selv eller dine kære til et par nye in-ear høretelefoner? Så bør du se nærmere på Beoplay EX (Åbner i nyt vindue), der med sit ergonomiske design gør det behageligt at lytte til musik og podcast i timevis. Høretelefonerne har adaptiv aktiv støjreduktion, så du kan lukke omgivelserne ude og fordybe dig - uanset om det er på arbejdet, i flyet eller i træningscenteret. Der er strøm til 6 timers musik med ANC aktiveret på en opladning, og yderligere 15 timer i ladeetuiet.

Beoplay EX set til 2.999 kr. hos B&O (Åbner i nyt vindue)

Beosound A1 2nd gen (Image credit: Bang & Olufsen)

Her får du en af Bang & Olufsens mest ikoniske højtalere i et format, du altid kan have med. Uanset om du skal på stranden, ud at rejse eller har den hængende eller liggende derhjemme, sørger Beosound A1 for lækker lyd i B&O kvalitet og med op til 18 timers spilletid.

Beosound A1 2nd gen set til 2.299 kr. hos LBS (Åbner i nyt vindue)

Sonos Move (Image credit: Sonos)

Skal du forære nogen virkelig god lyd i et transportabelt format, kan en Sonos Move måske være løsningen? Her får du en højttaler, du kan have med, som oprette forbindelse både med wi-fi og Bluetooth. Den kan indgå i det hjemlige Sonos-setup på lige fod med dine andre Sonos højttalere, eller du kan tage den med i sommerhuset.

Sonos Move set til 2.706 kr. hos CompuMail (Åbner i nyt vindue)

Julegave til bedsteforældre

Julegave: Samsung Galaxy Tab A8

En lidt enklere tablet er en glimrende julegave til bedsteforældre, der giver dem mulighed for at slappe af i sofaen inden middagsluren eller om aftenen før sengetid med nogle serier, billeder, websurfing eller enkle spil.

Samsung Galaxy Tab A8 er en stilfuld og veldesignet tablet i god kvalitet og et flot design. Konstruktionen består hovedsageligt af glas og metal. Du kan få den billigt med wi-fi og 4 GB RAM og 32 GB lagerplads (kan udvides med op til 1 TB). Den har en flot skærm og kører helt tilforladeligt uden at være en super-tablet. Prisen ligger til gengæld også lavt.

Det betyder, at du skal betale meget lidt for en velbygget tablet lavet af gode materialer, med en god skærm og mulighed for at udvide hukommelsen med et micro-SD kort. Samtidig har du mulighed for at gå på nettet hele tiden, hvilket er super praktisk f.eks. når du er i sommerhuset eller på stranden.

Skærmen er i en 1920 x 1200p-opløsning og er fremragende til både spil og film. Det er med andre ord rigtig solid tablet.

Samsung Galaxy Tab A8 set til 1.636 kr. hos NordicElectronics (Åbner i nyt vindue)

Google Nest Hub (2nd gen) (Image credit: Google)

Google Nest Hub (2nd gen) gør det muligt at dele familiens billeder med bedsteforældrene. Den fungerer som smart højttaler og skærm på samme tid. Så bedsteforældrene kan altså også bruge den som radio eller streaming-højttaler, imens de ser slideshows af de Google Photos-mapper I vælger at dele.

Google Nest Hub (2nd gen) set til 376 kr. hos CompuMail

Julegave til studerende

Julegave: Google Chromebook (Image credit: Google)

Skal du give julegave til en studerende, der mangler en god og effektiv computer at arbejde på? Så er en Google Chromebook et oplagt valg. De fås i mange udgaver. Fælles for dem er at de er hurtige at starte op, sikre at bruge og velegnede til de fleste studier.

Googles populære værktøjer som Docs og Sheets er integrerede på dem, og alt gemmes i skyen. Dog hører det også med, at Chromebooks ikke er det optimale valg, hvis den studerende skal lave mere komplicerede opgaver som f.eks. videoredigering

Logitech G705 Wireless (Image credit: Logitech)

Skal computermus være sorte og kantede? Nej, det behøver de absolut ikke. Denne kønsneutrale mus fra Logitech G ser fantastisk ud, har indbygget RGB-lys og koster ikke en formue. Hvis du ikke kender Logitech, så laver de nogle af de bedste mus på markedet. Denne mus er trådløs og kan nemt bruges både til skole og fritid.

Logitech G 705 Wireless set til 499 kr. hos Komplett (Åbner i nyt vindue)

SteelSeries Aerox 5 (Image credit: SteelSeries)

Det er naturligvis altid en mulighed at tilgå sine Excel-dokumenter med en beige-grå mus, der kun fra tid til anden registrer, når man forsøger at flytte markøren. Den slags kan dog gøres sjovere og mere effektivt med en mus som Aerox 5 Wireless. Med en vægt på kun 74g føles musen næsten vægtløs, når den tages i brug, og med ni forskellige knapper, der alle kan programmeres, er det muligt at sætte genveje op til alle de funktioner, man bruger mest. Den trådløse tilslutning kan både klares med Bluetooth 5.0 og via Quantum 2.0 Wireless, der sørger for at hver en lille bevægelse med musen reflekteres på skærmen. Holdbarheden er også i top, med knapper der kan bruges op til 80 millioner gange, og så kan du sætte dit eget præg på det hele, ved at bestemme i hvilke farver musen skal gløde. Aerox 5 Wireless er dog endnu bedre, når den slippes løs i middagspauserne, hvor både de 18.000 CPI og 40G acceleration til fulde viser sin værd, når online-modstanderne hurtigt forvandles til kanonføde.

SteelSeries Aerox 5 Wireless set til 799 kr. hos CompuMail

Steelseries Aerox 5 kablet set til 446 kr. hos CompuMail

Julegaver til hele familien

Ooni Koda 16 Pizzaovn (Image credit: OONI)

Ooni Koda 16 pizzaovn er den ultimative gave til pizza-familien, for det er den optimale løsning, hvis du vil lave sprøde hjemmelavede pizzaer på egen matrikel. Selv i de kolde vintermåneder kommer pizzaovnen op på de 4-500 grader, der skal til for at få den perfekte, sprøde afbagning af din pizza. Hvis du ikke synes, at de kolde vintermåneder kalder på pizza, kan Koda 16 også bruges til at lave glaseret skinke, lammekølle eller bage det perfekte brød til morgen- eller aftensbordet.

Ooni Koda 16 pizzaovn set til 2.677 kr. hos Happii (Åbner i nyt vindue)

Ooni Koda 12 pizzaovn set til 1.931 hos KitchenOne (Åbner i nyt vindue)

Withings Body Comp (Image credit: Withings)

Den nyeste smart-vægt fra Withings - Body Comp - tilbyder en helt ny grad af præcision og indsigt i familiens sundhed takket være nye sensorer og algoritmer, som giver mere pålidelige målinger af både vægt og kropssammensætning ved hjælp af bioelektrisk impedansanalyse (BIA) over flere frekvenser. Den leverer komplette kropsanalyser til hjemmebrug med indbyggede sensorer, som kan overvåge flere forskellige biomarkører, som er forbundet med sundhedsrisici, fx:

Det er den første vægt, som i en og samme enhed kan måle både kropsfedt og bugfedt, vaskulær alder baseret på blodkarrenes smidighed og nervesundhed ved måling af nerverne i brugerens fødder. Den avancerede og egenudviklede teknik fokuserer altså ikke kun på vægten, men også andre sundhedsrisici, som man nu kan overvåge løbende i hjemmet.

Vægten kommer med et års abonnement på Healt+ inkluderet. Health+ hjælper dig med at lave små opgaver, der hjælper dig med at leve sundere, motivere dig og holde styr på dine mål og fremskridt.

Withings Body Comp og Health+ set til 209,95 euro (ca. 1.562 kr.) (Åbner i nyt vindue)

LG C1 OLED (Image credit: LG)

Vil du købe en julegave, som hele familien får glæde af? Så er et smart OLED TV en perfekt julegave, og vi kan anbefale modellen LG C1 OLED TV.

LG C1 OLED TV er virkelig et fantastisk TV.

Selvom der findes dyrere muligheder på markedet med bedre højdepunkter i lysstyrke, rammer LG C1 en perfekt balance mellem pris og ydeevne. Du får 99% af ydeevnen fra de allerbedste fjernsyn, uden at skulle støvsuge din bankkonto. Det er ganske vist dyrere end budgetmodellerne, men det moderat dyre prisskilt er dét værd. Dette flagskibs 2022-tv et af de bedste tv, vi nogensinde har haft glæden ved at anmelde på TechRadar.

LG C1 48" OLED TV set til 9.799 kr. hos ComputerSalg (Åbner i nyt vindue)