Ultimate Ears's Miniroll er superlille, superlet og supersmart

Ultimate Ears (UE) har netop lanceret en helt ny Bluetooth mini-højttaler - UE Miniroll. Det er en Auracast-kompatibel bærbar Bluetooth 5.3-højttaler, og den er både lille og let.

Den vejer kun 279 g og måler 48 x 122 x 105 mm, hvilket gør til en meget let Bluetooth-højttaler. Den en silikonestrop på bagsiden, så den er nem at fastgøre til en cykel, båd, taske eller endda til at sætte i bæltet. Stroppen kan fastgøres til stænger med 20-35 mm.

Højttalerens lave størrelse og vægt betyder, at der kun er plads til én aktiv højttaler, en 45,6 mm dynamisk driver med fuld rækkevidde, men den er kombineret med en passiv radiator for at øge den lave ende og give lidt ekstra bas.

Højttaleren behøver dog ikke at stå alene. For den kommer med UE´s smarte og sociale PartyUp-funktion.

Pris og tilgængelighed

Ultimate Ears MINIROLL har en vejledende pris på 599 kroner.

Den er lige nu til salg på UltimateEars og Logitech, og fås i farverne sort, blå, grå og pink.

Ultimate Ears Miniroll har en praktisk silikonestrop, så den kan fastgøres eller hænges op. (Image credit: Ultimate Ears)

Brug PartyUp-funktion og sæt fart på pool-festen

Ultimate Ears har udstyret en række af sine højttalere med deres PartyUp-funktion, som er kompatibel med Auracast. Funktionen er en måde at forbinde flere højttalere på via Bluetooth, og her giver det dig mulighed for at forbinde et ubegrænset antal Miniroll-højttalere, så de spiller sammen. Det er utroligt praktisk, hvis du selv ejer flere Minirolls, eller hvis dine venner også har dem. UE lover op til 12 timers afspilning mellem opladningerne, hvilket bør være nok til en lang dag på stranden, en vandretur i skoven eller bare en dag under dynen.

Ultimate Ears Miniroll (Image credit: Ultimate Ears)

Miniroll er robust bygget. Den er faldsikker ned til 1,2 meter, og den er IP67-certificeret, hvilket betyder, at den også er vandtæt og støvtæt, hvilket gør den til en pålidelig makker til både vandreture og poolfesten. Højttaleren er også fremstillet med miljøet i tankerne, og den er lavet af 100 % genbrugsplast og mindst 40 % genbrugsplastdele.

Så mangler du en lille og fiks højttaler, som er nem at have med rundt, er Ultimate Ears Miniroll måske værd at kigge nærmere på.