Jeg er mobilekspert – og dette er den telefon, jeg vil holde øje med på Black Friday.

Black Friday-udsalget nærmer sig, og jeg tror, at nogle OnePlus-modeller vil blive tilbudt til rigtig gode priser.

Black Friday nærmer sig, og jeg har allerede besluttet, hvilken telefon jeg vil holde øje med, når udsalget starter. OnePlus 13R er allerede et af markedets bedste tilbud takket være sin kraftfulde hardware, elegante design og rimelige startpris på 7.490 svenske kroner.

Den pris er lavere end konkurrenter som iPhone 17, Samsung Galaxy S25 og Google Pixel 10, som alle koster omkring 1.000 pund og har lignende specifikationer som OnePlus' mellemklasse-model.

Jeg er meget nysgerrig efter at se, om prisen vil falde yderligere under Black Friday. Vi har set OnePlus 13R på tilbud under tidligere kampagner, så det er helt muligt, at svenske forhandlere som Amazon og andre vil sænke prisen igen i år.

Derudover nærmer modellen sig et år på markedet – og med OnePlus 15 på vej er en OnePlus 15R sandsynligvis ikke langt væk, hvilket sandsynligvis betyder, at butikkerne vil ønske at rydde deres lager af den nuværende model.

Faktisk er priserne allerede begyndt at falde en smule. De laveste priser for telefonen på skrivende stund ligger på omkring 610 £, hvilket er betydeligt lavere end prisen på 749 £ hos OnePlus selv. Så nu er det perfekte tidspunkt at købe denne fremragende mellemklasse-telefon.

Du kan tjekke dagens bedste priser på OnePlus 13 og OnePlus 13R hos svenske forhandlere nedenfor ved hjælp af vores prisværktøj:

Vores egen Anmeldelsen af OnePlus 13R beskriver den som en »tredobbelt triumf« – takket være dens batterilevetid, ydeevne og generelle fornemmelse.

Telefonen er udstyret med Snapdragon 8 Gen 3, som var det mest kraftfulde Android-chipset indtil udgangen af 2024, og den er mere end kraftig nok til daglig brug, multitasking, AI-funktioner og gaming.

Afhængigt af konfigurationen får du 12 eller 16 GB RAM, og batteriet på 6.000 mAh er større end både iPhone 17 Pro Max og Samsung Galaxy S25 Ultra – så det er mere end nok til en hel dag, selv ved intensiv brug.

Alt dette er indrammet af en 6,78-tommers skærm med høj opløsning og lysstyrke samt et tredobbelt kamerasystem med et 50 MP hovedkamera, 2x zoom-telelins og et 8 MP ultravidvinkelobjektiv.

Kort sagt: OnePlus 13R tilbyder flagskibspræstationer uden flagskibsprisen – og hvis salget er så godt, som jeg håber, bliver dette et af de bedste telefonkøb denne Black Friday.