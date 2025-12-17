OnePlus klar med ny topmobil, tablet og smartwatch

Du kan forudbestille OnePlus 15R, en telefon med et 7.400 mAh batteri, en 165 Hz skærm og et Snapdragon 8 Gen 5 chipsæt.

Prisen starter ved 5.499 kroner, og den kan forudbestilles nu.

OnePlus har også lanceret OnePlus Pad Go 2 og OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15 er først lige lanceret i oktober, men OnePlus er allerede klar med en ny telefon, der på nogle måder er endnu bedre end deres femstjernede flagskib. OnePlus 15R kommer nemlig med banebrydende specifikationer.

Det mest bemærkelsesværdige er måske batteriet på 7.400 mAh, som er marginalt større end det 7.300 mAh-batteri, der findes i OnePlus 15. Dette batteri har også 80W hurtigopladning og er designet til at bevare mindst 80 % af sin oprindelige kapacitet efter fire års brug.

Andre højdepunkter ved OnePlus 15R inkluderer dens 6,83-tommer AMOLED-skærm, som har en opdateringshastighed på 165 Hz. Det svarer til OnePlus 15 og er en højere hastighed end de fleste telefoner tilbyder. Skærmen har 450 pixels pr. tomme, op til 1.800 nits lysstyrke og kan falde til 1 nit, når der ikke er behov for meget lysstyrke.

OnePlus 15R har også det samme 50 MP hovedkamera som OnePlus 15, sammen med et 8 MP ultravidvinkelkamera, et 32 MP frontkamera og mulighed for at optage 4K-video med op til 120 fps.

OnePlus 15R (Image credit: OnePlus)

Hvad angår forskelle i forhold til topmodellen OnePlus 15, har OnePlus 15R et Snapdragon 8 Gen 5-chipsæt, som er lidt mindre kraftfuld end Elite-versionen, der bruges af OnePlus 15, men det bør stadig levere en virkelig god ydelse. Telefonen er udstyret med 12 GB RAM. 15R har også en høj vandtæthed med IP66-, IP68-, IP69- og IP69K-klassificeringer, hvor de fleste high-end-telefoner er begrænset til IP68.

Alt i alt lyder OnePlus' ligger den lidt lavere i ydelse og specifikationer end topmodellen OnePlus 15, men den ser stadig ud til at give meget for pengene, og er også billigere. Prisen på OnePlus 15R begybnder ved 5.499 kroner, hvor du får en model med 256 GB lagerplads. Der er også en version med 512 GB lagerplads til 6.299 kroner. Til sammenligning har OnePlus 15 en startpris på 7.499 kroner for 12 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Hvis du kan lide OnePlus 15R, kan du forudbestille den fra i dag, og den er tilgængelig i farverne Charcoal Black eller Mint Breeze. Hvis du forudbestiller direkte fra OnePlus, kan du både få stor rabat (12GB/512GB til 5.599 kroner i stedet for 6.299 kroner) og ekstra gratis gaver i form af f.eks. et gratis par OnePlus Buds 4, et cover til 15R eller en dual Supervooc oplader på 120W med en ekstra besparelse på op til 1.498 kroner.

Vær opmærksom på, at butikssalg af OnePlus 15R først går i gang den 15. januar 2026, så du skal altså ikke regne med at se den under juletræet i år.

OnePlus lancerer også en tablet og et ur

OnePlus Pad Go 2 (Image credit: OnePlus)

OnePlus 15R virker som lidt af et røverkøb, og så har OnePlus endda også lanceret både et ur og en tablet - OnePlus Watch Lite og OnePlus Pad Go 2.

OnePlus Pad Go 2 er en tablet med en 12,1-tommers skærm, der understøtter Dolby Vision og har 284 pixels pr. tomme. Den er drevet af et MediaTek Dimensity 7300-Ultra-chipsæt med 8 GB RAM, et 10.050 mAh batteri med 33W opladning og understøtter brug af en stylus, der sælges separat.

Driftstiden er opgivet til 15 timers video, 53 timers musik eller op til 60 dages standby. Batteriet kan desuden fungere som strømkilde for en smartphone via omvendt kabelopladning.

Det er OnePlus første tablet, som understøtter en stylus. Pennen sælges separat og er bygget til lav latenstid og hurtig opladning, hvor ti minutter giver strøm til en halv dags arbejde.

AI-funktioner som AI Recorder og AI Summary er tilføjet, og Open Canvas gør det muligt at skifte mellem tre vinduer på samme tid. Tabletten kommer i Lavender Drift og Shadow Black, hvor sidstnævnte også inkluderer SIM-kortslot og 5G-forbindelse. Tabletten kan dele data med en OnePlus-telefon og samtidig reducere telefonens batteriforbrug i forhold til traditionel hotspotdeling.

OnePlus Pad Go 2 fås i farverne Lavender Drift og Shadow Black og kan forudbestilles nu til priser fra 2.799 kroner for en 128 GB Wi-Fi-model og op til 3.499 kroner for en 256 GB 5G-version. Bestiller du hos OnePlus er der igen rabat på begge modeller og en valgfri gratis gave i form af f.eks. OnePlus Watch 2R. OnePlus begynder at sende til kunder den 24. december.

OnePlus Watch Lite er det tyndeste OnePlus-ur til dato

OnePlus Watch Lite (Image credit: OnePlus)

OnePlus Watch Lite er 8,9 mm tyk og vejer 59 gram og er ifølge OnePlus deres tyndeste ur til dato. Uret henvender sig til brugere, der ønsker et let smartwatch med omfattende aktivitets- og sundhedsfunktioner. Et 60-sekunders wellness-tjek samler information om puls, søvn og mentale tilstande, og ’Mind and Body’-analysen vurderer stress- og energiniveauer. Uret sender efterfølgende notifikationer med forslag til justeringer i hverdagen.

Modellen understøtter over 100 sportsfunktioner og inkluderer 12 mere detaljerede sportsprofiler. Laktattærsklen beregnes automatisk efter en løbetur, og Dual-Band GPS (L1/L5) står for positionsdata. Uret har en funktion til at sende data i realtid til kompatibelt træningsudstyr.

Uret har en batteritid på op til ti dage og kan kobles til to telefoner samtidig, uanset om brugeren anvender Android eller en kombination af Android og iOS.

Der er mere end 350 urskiver til rådighed. Uret leveres i 316L rustfrit stål i Silver Steel og Black Steel, begge med fluoroelastomer-remme. AMOLED-skærmen er 1,46" og kan nå 3.000 nits i sportstilstand. Aqua Touch-teknologi sikrer betjening i regn eller med våde hænder.

Den vejledende udsalgspris ligger på 1.399 kroner, men også her giver OnePlus introrabat, så du kan købe uret til 1.249 kroner og putte en ekstra gratis gave som f.eks. OnePlus Nord Buds 3 Pro med i indkøbskurven.

Du kan forudbestille uret hos OnePlus og andre elektronikforhandlere. OnePlus begynder at sende til kunder den 24. december. Glædelig jul