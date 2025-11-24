OnePlus 15R lanceringsdato bekræftet – og den kommer sammen med to andre nyheder

OnePlus har bekræftet, at OnePlus 15R lanceres den 17. december

OnePlus Pad Go 2 og OnePlus Watch Lite vil også blive afsløret på det tidspunkt

Hvis du forudbestiller telefonen eller tabletten, får du rabat og gratis gaver

OnePlus 15 kom først på markedet for et par uger siden, men selvom året snart er slut, er OnePlus ikke færdig med lanceringerne endnu, og nu har OnePlus annonceret tre nye enheder, som kommer til salg den 17. december.

Det vigtigste produkt er OnePlus 15R, som forventes at være et lidt billigere alternativ til OnePlus 15. Her er der ikke afsløret så mange detaljer endnu, men vi ved, at den kommer i to farver - Charcoal Black og Mint Breeze (grøn) - og at den får en metalramme og IP66-, IP68-, IP69- og IP69K-certificeringer.

De fleste telefoner har kun én vandtæthedsklassificering, hvor flagskibsmodellerne typisk har IP68-klassificering. Det betyder, at de kan modstå at blive nedsænket i op til 1,5 meter vand i op til 30 minutter. Men de ekstra klassificeringer her betyder, at OnePlus 15R også kan modstå højtryks- og højtemperaturvandstråler.

15R vil sandsynligvis være et lille skridt ned fra OnePlus 15 (ovenfor). (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Pad Go 2

OnePlus lancerer også en nye tablet - OnePlus Pad Go 2. Den er udviklet til at levere en stærk og problemfri tabletoplevelse i mellemklassesegmentet. Den er udstyret med en anti-refleksskærm, og kommer i farverne Shadow Black og Lavender Drift.

Shadow Black-varianten er den første OnePlus-tablet med 5G og sikrer problemfri brug på farten. Serien udvides desuden med den nye OnePlus Pad Go 2 Stylo, der er den første integrerede stylus i Pad Go-serien. Den er udviklet til at øge produktivitet og præcision ved både notetagning og kreativt arbejde.

OnePlus Watch Lite

OnePlus udvider sin smartwatch-portefølje med lanceringen af OnePlus Watch Lite - et nyt ur, der bringer avancerede sundheds- og fitnessfunktioner på flagskibsniveau til et mere tilgængeligt prisleje.

Uret lanceres i en Silver Steel-finish, der giver et stilrent og moderne udtryk, velegnet til både hverdagsbrug og en aktiv livsstil.