OnePlus 15T lanceres med kæmpebatteri og en superpris, men måske kommer den ikke til Europa

OnePlus 15T er nu officiel, i hvert fald i Kina

Nye spørgsmålstegn ved OnePlus' internationale aktiviteter

Virksomheden siger, at driften »fortsætter som normalt«

Efter flere uger med teasere er OnePlus 15T nu officielt lanceret og udvisker grænsen mellem mellemklasse og flagskib, men der er stadig flere spørgsmålstegn ved, om telefonen rent faktisk vil blive lanceret uden for Kina.

Inden vi går ind på usikkerheden omkring lanceringen, lad os se på specifikationerne. OnePlus 15T har en relativt kompakt skærm på 6,32 tommer, men et enormt batteri på 7.500 mAh og drives af Snapdragon 8 Elite Gen 5 sammen med enten 12 GB eller 16 GB RAM.

Lagringsmulighederne er 256 GB, 512 GB og 1 TB, og på bagsiden sidder et dobbeltkamera med 50 MP + 50 MP samt et selfie-kamera på 16 MP. Der er også tydelige elementer rettet mod mobilspillere, herunder en dampkammer til køling og en opdateringsfrekvens, der når op på 165 Hz.

Hvad angår pris, starter modellen ved 4.299 kinesiske yuan (ca. 4.000 kroner), men som nævnt er det uklart, om telefonen får en global lancering på samme niveau soj f.eks. OnePlus 15.

Trækker OnePlus sig tilbage?

OnePlus' internationale fremtid er usikker.

Rygterne om, at OnePlus planlægger at skære ned på sine aktiviteter i Europa og USA, har cirkuleret et stykke tid, men nye spekulationer tog fart, efter at Robin Liu, administrerende direktør for OnePlus India, forlod sin stilling.

Det er den samme Robin Liu, der i januar sagde, at driften fortsatte som normalt efter de første rygter om, at virksomheden udelukkende ville fokusere på Kina, hvilket ikke ligefrem er et positivt tegn for fremtiden i andre regioner.

»OnePlus' eksisterende aktiviteter i Europa fortsætter som normalt,« sagde en repræsentant for OnePlus til TechRadar i en udtalelse. »Al eftermarkedssupport, softwareopdateringer og brugerrettigheder er fuldt garanteret.«

Det ville være en skam, hvis OnePlus trak sine produkter tilbage fra de internationale markeder – vi mener, at virksomheden laver nogle af de bedste telefoner lige nu – men vi lever i en tid, hvor både teknologibranchen og økonomien generelt står over for udfordringer.