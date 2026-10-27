Svenske myndigheder blokerer ChatGPT og Claude af sikkerhedshensyn

ChatGPT og Claude må ikke længere anvendes i svenske myndigheders arbejde

AI-platformene slutter sig til DeepSeek på listen over ikke-godkendte AI-værktøjer på grund af bekymringer om datasikkerheden

Microsoft Copilot er stadig godkendt, men med markant strengere sikkerhedskontrol

Ansatte ved svenske myndigheder må ikke længere bruge OpenAIs ChatGPT og Anthropics Claude i tjenesten på grund af sikkerhedsrisici.

Myndighedsansatte vil fortsat kunne bruge regulerede og godkendte platforme, såsom Microsoft Copilot. Beslutningen om at stoppe brugen af de øvrige tjenester bygger på bekymring for, at følsomme oplysninger kan indtastes i AI-platforme, der ikke er godkendt.

Brug af ikke-godkendte platforme, også kaldet Shadow IT, kan få "konsekvenser for Sveriges informationssikkerhed", forklarer Mikael Wettercrantz, der er CIO og digitaliseringsdirektør hos Trafikverket.

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Kun godkendte AI-platforme må anvendes i det offentlige arbejde

En undersøgelse af, hvordan medarbejdere hos Trafikverket anvendte AI-værktøjer tidligere på året, afslørede en »problematisk« brug af AI-platforme i myndighedens arbejde.

Bruger medarbejderne AI-værktøjer på arbejdet uden en gyldig virksomhedsaftale, risikerer de, at følsomme oplysninger fra en AI-chatbot ender hos udvikleren, som kan gemme dem og bruge dem til at træne sine AI-modeller.

Uden en virksomhedsaftale bliver det også svært at revidere, hvordan organisationen bruger AI-værktøjerne. Samtidig kan der opstå problemer med databeskyttelsen, hvis oplysninger, som europæiske regler beskytter, ender uden for Europa, f.eks. i et datacenter i USA.

Myndighedsansatte vil fortsat have adgang til Microsoft Copilot i forbindelse med deres arbejde, men med strengere sikkerhedskontroller efter en intern gennemgang. Et begrænset antal ansatte vil også kunne bruge ChatGPT og Claude via en »særlig platform for AI-assistenter«, oplyser myndigheden.

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Det er ikke første gang, at AI-platforme begrænses i det svenske myndighedsarbejde. Sverige fulgte tidligere flere andre lande ved at forbyde brugen af DeepSeek i myndighedsarbejde på grund af bekymringer om privatlivsrisici og mulige overtrædelser af GDPR.

På samme måde har USA forbudt alle produkter og tjenester knyttet til DeepSeek på grund af frygt for, at kinesiske datalove kan give myndighederne adgang til virksomhedens servere.

Det amerikanske ministerium for intern sikkerhed har også advaret om, at DeepSeek-platformen kan indeholde "skadelig software og andre sikkerhedshuller".

Via Cybernews

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