Den populære svenske cykel-airbag Hövding kommer igen til salg i Danmark. Den fjerde generation, Hövding 4, er resultatet af to års udviklingsarbejde under den nye østrigske ejer, iSi Group.

Udvendigt ligner Hövding 4 sine forgængere, men indvendigt er der sket store ændringer. Blandt nyhederne er en AI-baseret algoritme, der skal opdage ulykker, en kraftigere processor, ny software og et opdateret airbagsystem.

Behind the Scenes: How Hövding 4 was tested - YouTube Watch On

Hövding 4 bruger en AI-algoritme, der skal opdage ulykker – også ved højere hastigheder

Den østrigske iSi Group, som laver airbags til biler, står bag den nye generation

Kommer til salg i Danmark 3. december til 2.995 kroner

Fra konkurs til comeback

Siden lanceringen i 2011 er der solgt mere end 500.000 eksemplarer af Hövding. Men i november 2023 indførte den svenske forbrugermyndighed Konsumentverket et midlertidigt salgsforbud mod Hövding 3. Myndigheden manglede blandt andet dokumentation for, at airbaggen beskyttede cyklisterne godt nok ved hastigheder over 20 km/t. En måned senere gik Hövding Sverige AB konkurs, men i 2024 overtog den østrigske industrikoncern iSi Group patenterne og rettighederne bag Hövding. iSi Group udvikler og producerer blandt andet airbagsystemer til bilindustrien og leverede allerede gasgeneratoren til de tidligere generationer af Hövding.

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Den nye ejer har brugt to år på at gennemgå og videreudvikle produktets teknologi, testmetoder, produktion og kvalitetskontrol. Hövding hører i dag under iSi Wearables, som er en division i iSi Group.

"Vores ambition var aldrig blot at relancere Hövding, men at skabe et endnu bedre produkt," siger Alexander Haag, administrerende direktør i iSi Wearables.

Kunstig intelligens skal registrere cykelulykker

En af de største ændringer i Hövding 4 er algoritmen, der skal skelne mellem almindelige bevægelser på cyklen og en ulykke.

Algoritmen er baseret på neurale netværk og trænet med data fra tusindvis af timers cykling og flere tusinde iscenesatte ulykker med både mandlige og kvindelige stuntcyklister.

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Den analyserer data fra et accelerometer og et gyroskop 200 gange i sekundet. Når den opdager en ulykke, puster airbaggen sig ifølge producenten op omkring cyklistens hoved og nakke på blot 0,1 sekund.

Den nye algoritme skal også kunne opdage ulykker ved højere hastigheder, også fra 30 km/t og op.

iSi har desuden bygget elektronikken om, så strømforsyningen er bedre, og produktet tåler fugt og vibrationer bedre.

Hövding 3 kunne forbindes til en mobilapp, men den er droppet i Hövding 4. I stedet viser lys- og lydsignaler enhedens status.

Ifølge iSi Wearables har Hövding 4 gennemgået mere end 400 forskellige tests under udviklingen. Det uafhængige certificeringsorgan Dolomiticert har desuden vurderet produktet og certificeret det som personligt værnemiddel i kategori II efter EU's forordning om personlige værnemidler.

(Image credit: iSi)

Pris og tilgængelighed

Hövding 4 kommer til salg i Danmark den 3. december 2026 hos Fri BikeShop til en vejledende pris på 2.995 kroner. Du kan læse mere om produktet på den officielle hjemmeside.