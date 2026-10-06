Tyskland har bygget verdens højeste vindmølle – det 365 meter høje tårn skal producere 3,8 MW

Verdens højeste vindmølle er blevet opført i Tyskland

Den er konstrueret til at udnytte stærkere og mere konstante vindforhold i større højde

Under opførelsen blev der anvendt en særlig byggemetode, hvor tårnet blev bygget »indefra og ud«

Det tyske firma Gicon har færdiggjort verdens højeste vindmølle. Den rager 365 meter op over jorden ved Schipkau i Brandenburg.

Ifølge virksomhedens pressemeddelelse (via Interesting Engineering) er anlægget nu Tysklands næsthøjeste bygningsværk og verdens højeste vindmølle. Vindmøllen skal officielt tages i brug i november.

Årsagen til den ekstreme højde er enkel: jo højere op man kommer, desto stærkere og mere pålidelige er vindene som regel. Eksperterne ved dog endnu ikke, om den ekstra elproduktion vil være stor nok til at retfærdiggøre de højere omkostninger og de tekniske udfordringer. Det får vi først at vide, når vindmøllen er taget i drift.

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Den første rekordhøje vindmølle får en nominel effekt på 3,8 MW, mens fremtidige konstruktioner forventes at kunne nå op på 7 MW. Det er relativt beskedent sammenlignet med mange andre moderne vindmøller, men tanken er, at den nye konstruktion skal kunne nå sin maksimale kapacitet oftere og i længere perioder.

Gicon regner med, at teknologien på sigt kan give dobbelt så stort energiudbytte som en almindelig vindmølle med samme rotordiameter.

En ny metode til opførelse af vindmøller

GICON-Höhenwindturm - YouTube Watch On

»Dette er et overvældende øjeblik for hele vores team«, siger Gicons administrerende direktør, professor Jochen Großmann, ifølge en maskinoversættelse.

»Det, der længe var en udfordrende idé og derefter et lige så udfordrende byggeprojekt, står nu her som et globalt unikt anlæg i Schipkau. Vi hos Gicon er utroligt stolte af dette.«

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Ingeniørteamet anvendte en særlig metode til at opføre tårnet »indefra og ud«. Med et såkaldt strand jack-system har man løftet de øverste sektioner op gennem midten af tårnets fod og fastgjorde dem derefter.

Ifølge Gicon kan eksisterende vindmølleparker også opgraderes med de højere tårne. I teorien kan man dermed producere mere strøm fra eksisterende vindmølleområder uden at inddrage nye areale

Når det rekordhøje vindmølleanlæg tages i drift, får vi et bedre indblik i, hvor effektivt det rent faktisk er til at udnytte de hurtigere og mere jævne vinde i større højde. Hvis satsningen bliver en succes, kan vi meget vel komme til at se flere ekstremt høje vindmøller fremover.

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