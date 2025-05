Swytch forvandler din cykel til en elcykel med ekstra lang rækkevidde

Den britiske firma Swytch laver konverteringskits, som kan bruges til at opgradere din almindelige cykel til en elcykel. Swytch har netop lanceret Swytch Max+, en ny version af deres populære elcykel-konverteringskit. Med over 100.000 brugere på verdensplan er Swytch en seriøs spiller, der tilbyder et alternativ til dyrere elcykler. Med deres nye kit - Max+ kan man selv bygge sig en moderne elcykel til 999 britiske pund - cirka 8.770 kroner. Det er forholdsvis billigt, for elcykler kan sagtens koste over 15.000 kroner. Men så betaler du selvfølgelig også for en helt ny cykel og et elmotor og et batteri. Fordelen ved Swytch Max+ er, at du kun betaler for hjul, motor og batteri.

Swytch Max+ har en rækkevidde på op til 96 kilomenter (Max++). Den er vandtæt, kommer med indbygget forlygte, sikre batterier, der overholder EU-standarder og kan fungere som USB-oplader til din telefon.

Du kan læse mere om Swytch Max+ på firmaets hjemmeside.

Sådan fungerer Swytch

Swytch-konverteringskittet kan bruges til at gøre de fleste almindelige cykler lovlige elcykler med 250W motorkraft og 24 km/t tophastighed. For at få den elektriske pedalkraft, skal man indsende målene på sit forhjul og forgaffel. Man modtager så et ombygningskit fra Swytch. Her er der et nyt forhjul med en Swycht-motor. For at drive elmotoren skal man montere det medfølgende batteri i en holder på styret. Der medfølger også en pedal-sensor, så Swytch kan registrere, når man træder i pedalerne og automatisk aktivere elkraften.

Image 1 of 5 (Image credit: Swytch) (Image credit: Swytch) (Image credit: Swytch) (Image credit: Swytch) (Image credit: Swytch)

Batteriet i Swytch Max+ er testet og certificeret efter gældende standarder som UN og CE. Batteriet kan nemt afmonteres, og så kan man stadig bruge cyklen som en almindelg cykel. I nogle lande er det forbudt at medbringe elcykler i metro eller S-tog, men det gælder altså ikke Swytch, når man fjerner batteriet. Swytch understreger i en pressemeddelelse, at den nye Swytch Max+-model er udstyret med batterisikkerhed i topklasse. Batteriet har IPX6 vandtæthed og en USB-C-port, så det kan fungere som powerbank og bruges til f.eks. at oplade mobilen. Med de to nyeste batterimuligheder fås Swytch Max+ nu med tre forskellige batterier:

Swytch Max (forgængeren): Vejer 1.100 gram og giver op til 32 kilometers rækkevidde.

Swytch Max+: Vejer 2.100 gram og giver op til 65 kilometers rækkevidde

Swytch Max++: Vejer 2.200 gram og giver op til 96 kilometers rækkevidde