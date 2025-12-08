Refurbished er det nye sort: Sådan bliver din brugte iPhone renoveret hos Swappie

TechRadar blev inviteret på besøg på Swappies store refurbish-fabrik i Tallinn i Estland. Det var en øjenåbner at se, hvor omfattende et arbejde der ligger bag at give brugte iPhones nyt liv – fra de første tekniske tests til den færdige, rengjorte telefon ligger klar til en ny ejer.

Logitech bor i en kontorbygning som mange andre. Men lidt magisk er det nu alligevel for en tech-journalist. (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefoner fra hele verden

Udefra ligner Swappies anlæg i Tallinn en ganske almindelig industribygning. Men indenfor foregår der en lang række tekniske processer, som giver et nyt liv til brugte iPhones. Bag glasdørene bliver hundredvis af iPhones hver dag taget ind, gennemgået og restaureret i en moderne og højteknologisk proces. Hvis man – som jeg – har brugt meget tid på smartphones og teknologien bag dem, så er Swappies tilgang til at genbruge iPhones ret interessant. De har specialiseret sig i at forlænge telefonernes levetid, og besøget i Tallinn viste, hvor systematisk og teknologisk avanceret deres arbejde faktisk er.

Swappie køber iPhones fra brugere i hele verden. Det foregår ved at man som bruger går ind på Swappies hjemmeside og udfylder en tjekliste over telefonens tilstand. Ud fra dette vurderer Swappie, hvad de vil betale for telefonen. Pengene modtager man, når Swappie har modtaget telefonen og bekræftet, at den er i orden. Hvis Swappie opdager, at der er fejl på telefonen, får brugeren tilbudt en ny pris. Her kan man vælge at slå til, eller bede Swappie om at sende telefonen tilbage. Swappie betaler forsendelse begge veje, så man mister altså ingen penge, selv om handlen går i vasken.

Vi besøger Swappie - Se, hvordan Swappie tjekker og reparerer brugte iPhones, inden de bliver solgt. - YouTube Watch On

Robotterne tjekker alle funktioner

iPhones på vej ind til registrering i Swappies system. (Image credit: Peter Hoffmann)

Når man kommer ind i produktionsområdet, er første station et samlebånd og en robot. Samlebåndet kører iPhones ind til robotten, som tager hver telefon og sætter den i en af mange iPhone-skuffer, hvor der automatisk bliver sat et kabel i telefonen, så maskinen kan analysere nogle vigtige data. Her bliver modellen og telefonens unikke EMEI-nummer registreret i virksomhedens system.

Herefter bliver telefonen på samlebånd ført igennem en lang række teststationer, hvor alle telefonens funktioner gennemgås og registreres: Ét sted tester en robot skærmens touch-funktion, et andet sted undersøges kameraet, og andre funktioner som højttalere, mikrofoner, sensorer, knapper og opladningsporte bliver også gennemgået. Hele processen er minutiøst automatiseret, så hver del af telefonen bliver tjekket på samme måde – hver eneste gang.

Bæredygtighed spiller også en stor rolle i Swappies tilgang. At forlænge en smartphones levetid er i sig selv et bæredygtigt valg, men virksomheden arbejder også på at optimere deres workflow, så de minimerer spild og unødvendige udskiftninger. Batterier bliver kun erstattet, hvis det er nødvendigt, og reservedele genbruges, når det er muligt og forsvarligt. Softwaren bliver opdateret, telefonen bliver låst op og nulstillet – og først derefter får den grønt lys til at komme videre i processen.

En brugt telefon, der føles som ny

Når en iPhone har været gennem alle de automatiserede teststationer, er alle funktioner dokumenteret. Hvis der skal udføres reparationer, inden telefonen kan sælges, bliver telefonen sendt til den relevante tekniker. Mange telefoner kræver blot udskiftning af enkelte komponenter som batteri eller skærm, mens andre kræver mere omfattende arbejde. Reparationerne foregår i et separat område, hvor teknikere ordner alle fejl, som robotterne har registreret.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Når reparationerne er færdige, bliver telefonerne poleret, rengjort og kvalitetssikret én sidste gang. Herefter pakkes de i æsker og sendes videre til lageret, hvor de er klar til salg på Swappies webshop.

Det var fascinerende at opleve, hvor mange processer der ligger bag en refurbished telefon hos Swappie. Når man køber en brugt iPhone på nettet, tænker man sjældent over, at den har været igennem teststationer, robotter, tekniske gennemgange og kvalitetskontrol. Men hos Swappie er det netop hele denne grundighed, der gør, at telefonerne fremstår velrenoverede og klar til brug igen.

Swappie forventer desuden at udvide deres processer i de kommende år og investere i endnu mere automatisering og nye teknologier. Det betyder forhåbentlig, at endnu flere telefoner kan reddes fra at ende som elektronikaffald – og i stedet få en ny ejer.

Hvorfor vælge en refurbished mobiltelefon?

Swappies mange robotter sørger for at teste alle funktioner på brugte iPhones. (Image credit: Peter Hoffmann)

En renoveret telefon kan give dig ofte samme funktionalitet som en ny – men til lavere pris og med væsentligt mindre belastning af miljøet.

Det har både økonomiske og miljømæssige fordele at vælge en renoveret mobiltelefon i stedet for en splinterny model. For det første betyder det en tydelig lavere pris: Hos Swappie kan du finde iPhones, som ofte er op til 40 procent billigere end tilsvarende nye modeller. Samtidig leveres telefonerne med omfattende garanti og minimum 86 procent batterikapacitet, hvilket reducerer risikoen for tidlige udskiftninger.

For det andet har genanvendelsen en markant miljømæssig effekt. Produktionen af en ny mobiltelefon medfører store CO₂-udledninger – faktisk står selve produktionsfasen for mellem 85 og 95 procent af en mobiltelefons samlede udledning. Ved at vælge en refurbished telefon mindsker du behovet for udvinding af metaller, produktion og transport. Samtidig er du med til at reducere mængden af elektronisk affald, som ellers kan ende skadeligt for miljøet. Dermed har du faktisk en dobbelt positiv effekt på miljøet.

Swappie har gjort det til en god oplevelse af købe en brugt iPhone (Image credit: Peter Hoffmann)

Det har været interessant at se, hvordan Swappies ved hjælp af automatisering og specialiserede medarbejdere har gjort brugte iPhones til en god forretning. Jeg har selv prøvet oplevelsen med at købe en brugt iPhone hos Swappie. Det var en brugt iPhone 16 Pro fra Swappie, og ja, det føles faktisk som at få en ny iPhone.