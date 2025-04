Shark lancerer tre nye produkter i Danmark: Hold dig kølig hele sommeren

Sommeren nærmer sig, og Shark er klar til at hjælpe danskerne med at holde hovedet koldt. De har netop lanceret tre nye produkter i Danmark: To smarte ventilatorer til både terrassen og stranden samt en avanceret luftrenser, der lover mindre bøvl og længere filterlevetid.

Her er et nærmere kig på de nye sommer-essentials fra Shark:

Shark FlexBreeze HydroGo: Køling på farten

(Image credit: Shark)

Shark FlexBreeze HydroGo er en kompakt, trådløs ventilator skabt til mobil brug. Den har lang batteritid og er ideel til strand, altan og picnic. Med en vægt på kun 2,1 kg og et indbygget genopladeligt batteri kan den levere op til 12 timers forfriskende brise på én opladning. Den har en indbygget forstøver-funktion, så den kan sende en kølende tåge ud, så du kan køle dig i sommervarmen.

FlexBreeze HydroGo er perfekt til udendørs aktiviteter som picnic, strandture eller som ekstra ventilation på altanen, hvor strøm ikke altid er lige ved hånden.

Produktet er nu tilgængeligt på SharkClean.dk til 1.099 kr.

Shark FlexBreeze Pro Mist: Kraftfuld, batteridrevet ventilator med forstøver

Shark FlexBreeze Pro Mist (Image credit: Shark)

Shark FlexBreeze Pro Mist avanceret og fleksibel ventilator, der kan køle luften markant ned i haven eller på terrassen. Det er tale om en større ventilator med flere smarte funktioner: Den har en integreret vandforstøver, der kan sænke temperaturen i omgivelserne med op til 6 °C. Ved at kombinere en kraftig luftstrøm med en fin tåge skaber Pro Mist en markant kølende effekt, hvilket gør den ideel til hede sommerdage på terrassen eller i haven. Ventilatoren er desuden udstyret med et genopladeligt batteri og køre op til 24 timer på en opladning, så du kan nyde lange, behagelige aftener. Det er endda muligt at afmontere blæseren fra standeren, og så bliver den til en endnu mere mobil blæser til at tage med ud i verden. FlexBreeze Pro Mist kan købes på SharkClean.dk til 2.199 kr.

Shark NeverChange Air Purifier: Luftrenser med ekstremt lang filterlevetid

Shark NeverChange Air Purifier (Image credit: Shark)

Shark NeverChange Air Purifier er en kompakt luftrenser til allergikere og kæledyrsejere. Den bekæmper allergener, støv og andre luftbårne partikler – uden det sædvanlige besvær med hyppige filterudskiftninger. Takket være en avanceret filtreringsteknologi fanger den 99,97 % af partikler helt ned til 0,1 mikrometer, hvilket gør den særligt velegnet til hjem med allergikere eller kæledyr. Det indbyggede filter har en levetid på op til fem år, hvilket sparer både tid og penge på vedligeholdelse. Produktet er tilgængeligt på SharkClean.dk til 1.499 kr.