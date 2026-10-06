Shark Beauty har lanceret den nye Shark FlexStyle IonCurl, som er det seneste skud på stammen i mærkets FlexStyle-serie. Den nye model kombinerer hårtørrer og stylingværktøj og skal først og fremmest give mere definerede og fjedrende krøller med mindre krus og mere glans.

En af de største nyheder er Ion Smooth Technology, som bruger ionteknologi til at neutralisere statisk elektricitet og mindske krus i håret. Shark har også tilføjet CoandaBoost Technology, som automatisk trækker håret mod og vikler det rundt om krøllejernet ved hjælp af luftstrømmen. Tanken er at gøre det nemmere at skabe definerede krøller med mere spændstighed.

(Image credit: Shark)

Enklere styling og mere strømlinet design

FlexStyle IonCurl får også en ny Airset-knap. Ved at trykke to gange kan du sætte luftstrømmen på pause under stylingen, mens et enkelt tryk aktiverer koldluft for at hjælpe med at fiksere frisuren.

En anden nyhed er Scalp Shield Mode, som automatisk sænker temperaturen, når du føner tæt på hovedbunden. Den skal skåne håret dér, hvor det er mest følsomt.

Vi har tidligere testet et par af Sharks hårstylingredskaber og har generelt været imponerede over deres ydeevne. Et tilbagevendende minus har dog været størrelsen – Sharks produkter kan være ret store og klodsede, hvilket gør dem mindre smidige at håndtere under styling og ikke ligefrem velegnede til at pakke med i tasken på rejser.

Derfor er vi ekstra nysgerrige på FlexStyle IonCurl. At dømme ud fra billederne ser den nye model ud til at være lidt mindre og mere smidig end flere af de Shark-redskaber, vi har testet tidligere. Hvis det faktisk er tilfældet, ville det være et velkomment ekstra plus og kunne gøre den mere behagelig at bruge. Det må vi først teste selv, før vi kan konkludere noget.