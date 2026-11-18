Razer lancerer to nye gaming-stole med vibrationer i sædet

Soma Pro har indbyggede højttalere med THX Spatial Audio og RGB-lys

Soma Sensa HD Haptics er den billigere model med vibrationer alene

Razer har lanceret to nye gaming-stole, Soma Pro og Soma Sensa HD Haptics. Begge har vibrationsmotorer i sædet, så du kan mærke slag og eksplosioner fra spillet. Soma Pro er den nye topmodel i serien og har desuden indbyggede højttalere og RGB-belysning. Razer kalder den verdens første gaming-stol med alle tre funktioner.

Serien består i forvejen af Soma Chroma, som var Razers første gaming-stol med RGB-lys. Nu får den selskab af to nye modeller.

Seks motorer giver vibrationer i flere zoner

(Image credit: Razer)

Soma Pro bruger Razers Sensa HD Haptics-teknologi, der består af seks motorer i sædet. Ifølge Razer giver de vibrationer i flere zoner og følger styrken, retningen og afstanden af det, der sker i spillet, i realtid. Det skal føles mere nuanceret end den rumlen, du kender fra en controller.

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Funktionen styres via Razer Synapse og kræver ikke ekstra tilbehør. Stolen kan også omsætte lyd til vibrationer, så du kan mærke film, musik og spil, der ikke er lavet til teknologien.

"Med Soma Pro bliver stolen endelig en del af spillet," siger Addie Tan, der er øverste chef for Razers livsstilsafdeling. "I årevis har gamere opgraderet alt det, de ser og hører, mens den stol, de sidder i, er blevet overset."

Indbyggede højttalere og RGB-lys

Soma Pro har indbyggede højttalere med THX Spatial Audio, som skal give surroundlyd direkte fra stolen. Du kan bruge dem alene eller sammen med højttalere foran dig, så lydbilledet bliver bredere, og stolen er i centrum.

RGB-belysningen hedder Razer Chroma og reagerer på det, der sker på skærmen. Den har 16,8 millioner farver og effekter, der er lavet specielt til over 300 spil. Via Synapse kan du synkronisere lyset med resten af dit Razer-udstyr.

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Lavet til mange timer foran skærmen

Soma Pro har indbygget lændestøtte og en sædehynde i koldskum med to lag: et blødt lag øverst og en fastere kerne, der støtter. Ryglænet kan lægges op til 132 grader tilbage. Stolen har også 4D-armlæn, en magnetisk nakkepude, en vippemekanisme, et femarmet stelkryds i aluminium og et stel i stål.

Med det indbyggede kontrolpanel kan du ændre indstillinger og skifte mellem Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) og Bluetooth LE med ét tryk. Strømmen kommer via ét USB-C-kabel fra stikkontakten eller en powerbank, så stolen ikke behøver kabel til computeren.

Razer giver tre års garanti på mekanik og bevægelige dele og to års garanti på elektronikken.

Soma Sensa HD Haptics er den billigere model

(Image credit: Razer)

Vil du kun have vibrationerne, er Soma Sensa HD Haptics det billigere valg. Den har de samme seks motorer, lændestøtte, sædehynde og kontrolpanel som Soma Pro, men ingen højttalere og intet RGB-lys. Den har heller ikke 4D-armlæn, magnetisk nakkepude eller vippemekanisme. Du kan justere styrken på vibrationerne og skifte mellem forskellige profiler direkte fra stolen.

Pris og tilgængelighed

De nye gaming-stole kan købes til følgende vejledende udsalgspriser:

Soma Pro: 7.999 kroner

Soma Sensa HD Haptics: 4.699 kroner

Begge stole kan købes nu hos Razer.com og udvalgte forhandlere.

Hverken powerbank eller strømadapter følger med. Til Soma Pro skal adapteren levere mindst 45 W, og til Soma Sensa HD Haptics mindst 27 W.