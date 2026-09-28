Logitech G har lanceret en ny gamingmus

Pro X3 Superstrike er en opgraderet version af Pro X2 Superstrike fra tidligere på året

De vigtigste opgraderinger er en bedre vægtfordeling og et nyt chipsæt med lavere strømforbrug

Pc-tilbehørsproducenten Logitech G har netop lanceret Pro X3 Superstrike, en opgraderet version af Pro X2 Superstrike, som kom på markedet tidligere på året.

I vores 5-stjernede anmeldelse kaldte vi den oprindelige model en »revolutionerende« innovation og roste dens unikke Haptic Inductive Trigger System (HITS)-kontakter. HITS, der er baseret på elektromagnetisk teknologi, giver dig mulighed for at tilpasse alt fra det nøjagtige aktiveringspunkt for hvert klik til, hvor meget modstand der er, når du trykker ned.

Det er en stor fordel i e-sport, hvor et kort aktiveringspunkt kan give hurtigere klik, og dermed giver dig en fordel over dine modstandere.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

(Image credit: Logitech G)

Opgraderingerne er små, hvilket ikke overrasker med så kort tid mellem de to modeller. Alligevel gør de en mus, der i forvejen er den bedste i sin klasse, en smule bedre.

Den vejer de samme 61 g som X2-modellen, men er blevet omkonstrueret indvendigt for at opnå en mere jævn vægtfordeling. Ifølge teamet bag musen skyldes ændringen feedback fra professionelle e-sportsspillere, der syntes, at den oprindelige model var for tung fortil.

Indvendigt drives den også af et nyt chipsæt, kaldet NxLOGI. Der har været stort fokus på strømbesparelse, og Logitech hævder, at X3 Superstrike kan holde i mere end 135 timer på en opladning – hvilket er en stor forbedring med 45 timer længere spilletid i forhold til X2.

Der er også en opgraderet sensor, der understøtter op til 48.000 DPI (sammenlignet med 44.000 DPI i den forrige model). Andre flagskibsspecifikationer, såsom en trådløs rapporteringshastighed på op til 8.000 Hz, forbliver uændrede – selvom der nu også er mulighed for at opnå dette, når musen bruges i kablet tilstand.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Der er også nye funktioner på softwaresiden: I Logitech G Hub-appen kan du nu vælge mellem en række Pro-forudindstillinger, der er inspireret af indstillingerne hos e-sportsspillere som m0NESY og ShowMaker.

(Image credit: Logitech)

X3 Superstrike er det bedste valg af de to, men forbedringerne koster. X3 Superstrike koster 1.599 kroner. Det er 200 kroner mere end X2. Indtil videre kan du dog stadig købe X2 Superstrike.