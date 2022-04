Logitech har lanceret Lift - en ergonomisk mus til bedre arbejdsstilling

Logitech Lift er designet til at aflaste håndled og skuldre, så man undgår ubehag, når man arbejder foran computeren.

Den er designet på højkant, så hånden hviler mere afslappet på musen, og så man samtidig slapper mere af i underarm og skuldrene.

Logitech Lift passer til små- og mellemstore hænder (Image credit: Logitech)

Logitech har afsløret deres nyeste mus - Lift - en Vertical Ergonomic-mus, Det er en trådløs mus designet til at gøre det daglige kontorarbejde mere behageligt ved at lade hænder og håndled hvile i en mere afslappet position på skrivebordet. Ifølge Logitech er designet mere naturligt og dermed behageligt, og passer perfekt til små til mellemstore hænder. Musen kommer i tre forskellige farver: Rosa, råhvid og grafit. Grafitfarven er også tilgængelig i en venstrehåndsversion i Nordamerika og Europa.

"Ergonomi og komfort spiller en afgørende rolle i det overordnede velvære på arbejdspladsen," siger Olessia Hageman, leder af den ergonomiske forretningsenhed hos Logitech. ”Med udgangspunkt i vores filosofi om, at når vi har det bedre, gør vi det bedre, har vi skabt Lift for at hjælpe folk med at arbejde komfortabelt i timevis og føle sig bedre tilpas efter en lang dag ved skrivebordet”.

Lift er den seneste tilføjelse til Logitechs Ergo-serie. Lift Vertical Ergonomic-musen er blevet udformet med udgangspunkt i brugertests og har været igennem Logitechs Ergo-Lab, som er godkendt af førende institutioner med fokus på ergonomi.

Lift er Logitechs nye vertikale ergonomiske mus (Image credit: Logitech)

Denne mus er udformet i et kompakt design, der skal sikre komfort ved skrivebordet. Lift har et blødt gummigreb og støtte til tommelfingeren, som skal gøre musen behagelig at bruge i flere timer ad gangen. Dens 57 graders lodrette design giver højre- og venstrehåndede brugere et afslappet greb og fjerner presset fra håndleddet, mens det ifølge Logitech fremmer en mere naturlig underarmsstilling hele dagen.

Det lydløse og magnetiske SmartWheel skal give hastighed til hurtigt at scrolle igennem lange dokumenter og præcision til nøjagtige punkt for punkt-redigeringer. Du kan forbinde Lift trådløst til Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS og Android-systemer via Bluetooth Low Energy eller Logi Bolt USB-modtageren. Med Logitech Flow kan du administrere arbejdsforløb på tværs af op til tre multi-OS-enheder. Musen kører på et almindeligt AA-batteri, som ifølge Logitech kan holde musen kørende i op til to år.

Lifts er fremstillet i bæredygtige designet for at minimere miljøaftrykket. Derfor er en del af Lifts plastikdele lavet af post-consumer recycled (PCR) plastik - 70% for musen i grafit og 54% for rosa og råhvide modeller. Logitechs PCR-program skal sikre, at virksomheden løbende arbejder med bæredygtighed og sikrer, at plast fra kasseret forbrugerelektronik får et nyt liv. Det betyder, at cirka 65 % af musene og tastaturerne i Logitechs største portefølje indeholder denne genbrugsplast, og at nye produkter skal bruge PCR-plast, hvor det er muligt. Alle Logitech-produkter, herunder Lift, er certificeret kulstofneutral.

Billede 1 af 3 Logitech Lift fås i tre farver: Råhvid (Image credit: Logitech) Billede 2 af 3 Grafit (Image credit: Logitech) Billede 3 af 3 og i rosa (Image credit: Logitech)

Pris og tilgængelighed

Lift Vertical Ergonomic-musen vil være tilgængelig i april 2022 på Logitech.com og hos udvalgte forhandlere. Den vejledende udsalgspris for Lift Vertical Ergonomic-musen er 599 kr. (Nordiske priser €79.99 // 799nok //799sek)